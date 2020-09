România are palmares negativ cu Irlanda de Nord. Mircea Lucescu nu uită coșmarul din 1985: „Cel mai negru dintre toate eșecurile carierei mele” Video

România debutează astăzi în a doua ediție a Ligii Națiunilor, competiție care, printr-un sistem foarte complicat, este o alternativă de calificare la CM 2022 din Qatar. Dacă va permite coronavirusul desfășurarea acestuia…

Până una, alta ne confruntăm cu Austria, Norvegia și Irlanda de Nord în grupa 1 din a doua „divizie”, numită, pentru a fi și mai clar „tabloul”, Liga B. Liga B din Liga Națiunilor. Clar, nu? 🙂

Mirel Rădoi debutează ca selecționer al primei reprezentative cu Irlanda de Nord, meci fără spectatori pe „Arena Națională”, astă-seară, de la ora 21:45. Favoritele grupei, Austria și Norvegia joacă de la aceeași oră, la Oslo.

România a jucat până azi, la nivelul primelor reprezentative, de 6 ori cu Irlanda de Nord: 4 meciuri în diferite preliminarii și 2 amicale. Palmaresul le este favorabil insularilor, care au trei victorii față de două ale noastre, un meci încheindu-se la egalitate.

Primele confruntări cu nord-irlandezii au fost în preliminariile Campionatului Mondial din 1986 (Mexic), amintiri foarte neplăcute pentru noi, două înfrângeri care ne-au lăsat acasă într-o grupă în care n-am pierdut în fața mult mai bine cotatei Anglia (0-0 la București și 1-1 pe „Wembley”).

Stadion „Windsor Park”, Belfast, spectatori: 26.000, arbitru: Alexis Ponnet (Belgia)

Irlanda de Nord – România 3-2 (1-1) (Iorgulescu 34 autogol, Whiteside 61, M. O’Neill 73 / Hagi 36, Geolgău 80)

România: Silviu Lung – Mircea Rednic, Costică Ştefănescu (cpt), Gino Iorgulescu, Nicolae Ungureanu – Aurel Ţicleanu (81 Lică Movilă), Ioan Andone, Michael Klein (89 eliminat), Mircea Irimescu (72 Ion Geolgău) – Ionel Augustin, Gheorghe Hagi. Antrenor: Mircea Lucescu.

Stadion „23 August”, Bucureşti, spectatori: 82.000, arbitru: Hening Lund-Sorensen (Danemarca)

România – Irlanda de Nord 0-1 (0-1) (Quinn 29)

România: Silviu Lung – Nicolae Negrilă (46 Ion Geolgău), Ştefan Iovan, Gino Iorgulescu, Nicolae Ungureanu – Dorin Mateuţ, Mircea Rednic, Ladislau Boloni, Michael Klein – Marcel Coraş (62 Victor Piţurcă), Gheorghe Hagi (cpt). Antrenor: Mircea Lucescu.

„Dintre toate eşecurile carierei mele, şi am avut atâtea meciuri dureroase, cel cu Irlanda de Nord este cel mai negru. A fost un meci pe care nu pot să-l uit” – Mircea Lucescu

„Am tras la poartă de 27 de ori, am avut 21 de cornere, cel puţin un penalty neacordat, dacă nu două, am făcut sesizare la FIFA după arbitrajul din acel meci, iar fundaşul lor dreapta, Nicholl, a scos de două ori mingea de pe linia porţii” – Mircea Lucescu

„Este meciul în care Gică Hagi a purtat pentru prima dată banderola de căpitan. Avea 20 de ani. La Mondialul la care a strălucit Maradona, eu aş fi vrut să-l arătăm lumii pe Hagi” – Mircea Lucescu

„În doi ani construisem o echipă competitivă, jucasem la Euro 1984, veneau mulți jucători tineri din spate. Făceam cantonamente după modelul echipelor de club, și vara, și iarna. Era o echipă foarte bună, competitivă cu orice adversar” – Mircea Lucescu

„Am avut ghinionul de a fi în aceeași grupă cu Anglia și cu Irlanda de Nord. Am dorit să jucăm ultimul meci cu Anglia, dar la țintar lucrurile erau deja stabilite când am ajuns și noi la negocieri. Am fost sfătuit să nu fac scandal pentru a nu crea un conflict diplomatic” – Mircea Lucescu