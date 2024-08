Sabrina Voinea a ratat exerciţiul de la bârnă! A căzut de două ori de pe aparat

România are şansa să urce din nou pe podiumul olimpic de gimnastică! Sabrina Voinea şi Ana Bărbosu, în finalele pe aparate. Sursa: COSR / Cristi Nistor

Echipa feminină de gimnastică a României a revenit în concursul olimpic. După abisul în care a căzut în ultimul deceniu, acest sport face paşi timizi spre revenirea în elită.

UPDATE: A început finala de la bârnă! Sabrina Voinea intră a 5-a

Sabrina Voinea va intra în a cincea în finala de la bârnă. A început competiţia. Yaqin Zhou a obţinut o notă mai mică decât în calificări, în timp ce Sunisa Lee a căzut de pe bârnă şi iese din calcul pentru medalii. A urmat apoi Julia Soares, care a ratat şi ea execuţia.

Din păcate, Sabrina Voinea a ratat exerciţiul la bârnă şi a căzut de două ori de pe aparat. A fost notată cu 11.733.

Finala de la bârnă:

Yaqin Zhou – 14.100

Sunisa Lee – 13.100

Julia Soares – 12.333

Manila Esposito – 14.000

Sabrina Voinea – 11.733

Alice D’Amato –

Simone Biles –

Rebeca Andrade –

UPDATE: Jungyuan Zou, noul campion olimpic la paralele

Chinezul Jungyuan Zou este noul campion olimpic la paralele. Asiaticul a avut un exerciţiu aproape perfect notat cu 16.200. Locul doi a fost ocupat de ucraineanul Ilia Kovtun, cu 15.500, în timp ce bronzul a fost luat de japonezul Shinnosuke Oka, pentru un exerciţiu notat cu 15.300.

La Paris Bercy urmează finala de la bârnă, unde suntem reprezentaţi de Sabrina Voinea. Finala de la bârnă începe la ora 13:38.

România are şansa să urce din nou pe podiumul olimpic de gimnastică!

România a reuşit calificarea în finalele pe echipe, . Sabrina Voinea şi Ana Bărbosu au făcut pasul şi în finalele pe aparate, Voinea la bârnă şi sol, Bărbosu la sol. Şi există un licăr de speranţă la un podium care ar reprezenta un rezultat uriaş.

În Paris Bercy se desfăşoară luni ultimele finale pe aparate, două la masculin şi două la feminin. Băieţii vor deschide balul în ultimul act la paralele, de la ora 12:45, ora României.

Urmează apoi finala la bârnă, de la 13:38, cu Sabrina Voinea în concurs. De la 14:33 începe finala la bară fixă, iar competiţiile de gimnastică artistică se încheie cu finala feminină la sol, de la ora 15:23. Sabrina Voinea şi Ana Bărbosu sunt calificate.

Simone Biles poate scrie istorie la Paris

Simone Biles poate să scrie istorie la Paris şi să câştige nu mai puţin de cinci medalii de aur. Americanca a câştigat aurul cu echipa, la individual compus şi la sărituri.

Dacă va câştiga la bârnă şi sol, Simone Biles va deveni prima gimnastă care câştigă 5 medalii de aur la o ediţie a Jocurilor Olimpice. şi un argint la Jocurile Olimpice de la Los Angelesc, din 1984.

Sabrina Voinea vrea să calce pe urmele lui David Popovici: “Îmi doresc să îi urmez calea”

Sabrina Voinea a spus imediat după calificarea în cele două finale pe aparate că o să încerce să îi calce pe urme lui David Popovici şi să câştige medalia mult visată:

“Îi mulţumim Nadiei că ne-a fost alături şi că este mândră de noi. Sperăm în finale să fie mai bine, pentru că putem. Doamne ajută de aici înainte, pentru că am tras de noi, am arătat că putem, am avansat cu un loc înainte, le-am demonstrat tuturor că suntem bune.

Sunt mândră de mine, de echipa mea, de mama, de antrenori, de toată lumea. Pentru mine începe acum finala de la bârnă şi sol. Îmi doresc să-i urmez calea lui David Popovici, să iau şi eu medalii, voi trage foarte mult de mine pentru visul meu”, a spus Voinea.

2012 este anul în care România a obţinut ultimele medalii olimpice la gimnastică

3 medalii de aur are Simone Biles la această ediţie a Jocurilor Olimpice