Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia! Cum arată urnele

, a readus România în calculele pentru calificarea la turneul final. Golul lui Virgil Ghiță a reaprins speranțele în rândul ”tricolorilor” și America se întrevede din nou la orizont.

ADVERTISEMENT

România, aproape de a fi cap de serie la baraj

Reprezentativa României păstrează încă șanse teoretice și la locul 1 în grupa din preliminarii după succesul cu Austria de pe Arena Națională, însă această variantă este una greu de îndeplinit.

Obiectivul clar este acela de a prinde locul 2, care poate oferi șansa de a fi cap de serie la barajul din primăvara anului viitor. În play-off vor fi prezente toate cele 12 echipe care termină preliminariile în poziția secundă, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupe în Liga Națiunilor, care nu au prins primele două locuri în preliminarii.

ADVERTISEMENT

Dacă România va încheia în cele din urmă pe locul 2 în Grupa H ar fi în acest moment prima echipă din urna 3 valorică, dar cu șanse uriașe de a urca. Și asta pentru că Cehia, ultima formație din urna 2 a pierdut 20,5 puncte în clasamentul FIFA și mai păstrează un avans de doar 5 puncte față de ”tricolori”.

📊 Current FIFA points for teams expected in WC playoffs (as of 12 Oct): Pot 1: 🇮🇹 1712, 🇹🇷 1562, 🇺🇦 1551, 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1527

Pot 2: 🇵🇱 1524, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1504, 🇭🇺 1499, 🇨🇿 1485

Pot 3: 🇷🇴 1480, 🇸🇰 1476, 🇸🇮 1458, 🇦🇱 1396

Pot 4: 🇸🇪 🇲🇰 ☘️NIR 🇲🇩 (UNL entrants) ▪️🇷🇴 now replaces 🇧🇦 in Pot 3! 🇷🇴 can also… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Însă, această situație se poate inversa odată cu meciurile din luna noiembrie, ultimele din actualele preliminarii. România joacă în deplasare cu Bosnia Herțegovina și acasă cu San Marino și are nevoie de victorii pentru a prinde locul 2, în timp ce Cehia mai are un singur joc, pe teren propriu cu Gibraltar.

ADVERTISEMENT

De ce e important locul 2 în grupa din preliminarii

Chiar dacă are asigurată prezența la baraj prin Liga Națiunilor, este important ca România să tragă tare pentru a încheia pe poziția secundă în preliminarii, deoarece acest loc i-ar aduce avantaje serioase.

ADVERTISEMENT

Dacă ar intra în urna 2 valorică la tragerea la sorți, ”tricolorii” ar fi siguri de faptul că ar juca pe teren propriu meciul din semifinalele barajului, iar adversara ar fi una mai slab cotată. Gazda finalei va fi stabilită în urma tragerii la sorți.

Echipele din urna 1 valorică se vor împerechea în semifinalele barajului cu cele din urna 4, iar formațiile din urna 2 le vor întâlni pe cele din urna 3. Partidele de baraj se vor disputa într-o singură manșă, semifinalele fiind programate pe 26 martie 2026, iar finalele 5 zile mai târziu.

ADVERTISEMENT

Toate calculele pentru ca România să termine pe locul 2 în preliminarii

Victoria cu Austria este una uriașă pentru naționala României în lupta pentru obținerea locul 2 în Grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, însă nu este de ajuns și .

În primul rând, ”tricolorii” trebuie să obțină victorii în ambele întâlniri pe care le mai au de disputat: în deplasare cu Bosnia Herțegovina și acasă cu San Marino, dar nici măcar acest lucru nu este de ajuns.

Ținând cont că sunt șanse doar pur teoretice să mai prindem Austria din urmă, ne vom raporta doar la duelul cu bosniaci, care la acest moment au 3 puncte mai mult. Însă, dacă aceștia vor pierde și în fața noastră, dar și în ultimul meci cu Austria, atunci România va fi pe locul 2.

În cazul în care România învinge Bosnia și ambele ar face egal sau ar pierde ultimele jocuri din grupă, atunci ar termina la egalitate de puncte și departajarea se va face la golaveraj. În acest moment, bosniacii au +8, în timp ce ”tricolorii” se află la +5.