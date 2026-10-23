România are un nou selecţioner la handbal masculin! Cine e alesul lui Bogdan Voina. Exclusiv

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Naţionala României de handbal masculin este fără selecţioner de mai bine de trei luni. FANATIK a aflat că Sandu Iacob este a negociat intens şi cu Filip Jicha, fostul antrenor al lui Kiel, dar n-a putut prelua banca primei reprezentative a „tricolorilor” din cauza complicaţiilor contractuale.

Bogdan Voina, negocieri intense cu fostul antrenor al lui Kiel! De ce a căzut mutarea

a expirat de mai bine de trei luni, iar de atunci Federaţia Română de Handbal se afla în căutarea unui nou antrenor. Prima variantă cu care s-a negociat intens a fost Filip Jicha, antrenorul lui Kiel până în vară, alături de care a câştigat Liga Campionilor în 2020.

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Din informaţiile FANATIK, mutarea a căzut din cauza complicaţiilor contractuale pe care Jicha le avea inclusiv cu THW Kiel, după despărţire. Şi chiar dacă cehul a fost deschis să preia şi prima reprezentativă, negocierile s-au blocat şi în cele din urmă mutarea a picat.

Sandu Iacob, noul selecţioner al României! Pe 5 noiembrie debutează în preliminariile Euro, împotriva Franţei

Astfel, Bogdan Voina l-a ales pe Sandu Iacob. Fostul internaţional în vârstă de 49 de ani a antrenat ultima dată pe CSM Sighişoara, în anul 2024. A fost selecţionerul naţionalei de tineret a României şi selecţionerul naţionalei Georgiei.

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Din informaţiile noastre, luni sau marţi va fi o conferinţă de presă de prezentare a noului selecţioner. Timpul este inamicul lui Iacob. România debutează în preliminariile pentru Campionatul European din 2028 pe 5 noiembrie, împotriva Franţei.

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Pe data de 26 octombrie, naţionala României trebuie să trimită lotul lărgit la EHF pentru primele partide din preliminarii, astfel că noul selecţioner va trebui să se adapteze foarte repede pentru noul rol, pentru că va începe cu meciurile oficiale.

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