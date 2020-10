România are viitor! Ștefan Bodișteanu, singurul român în topul tinerilor fotbaliști al The Guardian

The Guardian tocmai a publicat topul celor mai talentați fotbaliști din lume, născuiți în anul 2003, iar Hagi are din nou un motiv de laudă.

Puștiul Viitorul Constanța, Ștefan Bodișteanu a intrat în topul celor de la The Guardian și salvează onoarea fotbalului românesc prin prezența sa într-o companie selectă.

Topul este dominat de Real Madrid, care are trei jucători pe listă, printre care și un japonez, în timp ce Barcelona are un singur jucător, originar din Guineea. Islanda, adversara României din barajul pentru Euro, are și ea un jucător în acest top.

Cine este Ștefan Bodișteanu, tânăra speranță a lui Gică Hagi

Mijlocașul celor de la Viitorul Constanța are 17 ani și nu a fost inclus în acest top din pură întâmplare, mai ales că este propus de cei de la The Guardian. Născut în 2003, Bodișteanu tocmai și-a prelungit contractul până în 2022, fiind durata maximă pentru juniori.

Tânărul de 17 ani este din Republica Moldova și a fost crescut de Hagi, pe postul de coordonator: ,,Gheorghe Hagi ştie cum arată un număr 10. Născut în Republica Moldova, Bodişteanu a venit la academia lui Hagi când avea doar 11 ani. El are acum cetăţenia română şi joacă pentru naţionala Under-18 a României”, a fost caracterizat pentru The Guardian.

Flebețea lui Hagi tocmai și-a prelungit contractul pe 24 de septembrie, a debutat în Liga 1 și joacă destul de des, fiind unul dintre jucătorii în care Hagi își pune cele mai mari speranțe. Jucătorul are 3 meciuri în acest sezon, iar la naționala U15 are 4 selecții.

Gheorghe Hagi îl consideră unul dintre cele mai bune produse de export ale clubului Viitorul

,,Un mijlocaş ofensiv talentat, foarte bun pasator şi dribleur, Bodişteanu a debutat în sezonul trecut în prima divizie a campionatului României pentru FC Viitorul”.

,,Hagi crede că Bodişteanu este o bijuterie pentru viitorul clubului. În acest sezon Bodişteanu a fost inclus constant în lotul Viitorului pentru meciurile de campionat”, au mai scris cei de la The Guardian.

Cap de listă în acest top, se află Federico Redondo (Argentinos Juniors), fiul fostului mare jucător argentinian Fernando Redondo, Rayan Cherki (Olympique Lyon), Jamal Musiala (Bayern Munchen) sau Xavi Simons (PSG), botezat astfel după Xavi, legenda Barcelonei.

