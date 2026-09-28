Sport

România aștepta trei puncte la „masa verde” după un meci cu Bosnia, dar UEFA și FIFA nu au fost de acord

Bosnia Herțegovina a învins România cu 2-1 în preliminariile EURO 2012, dar, la numai șase zile după meci, Federația sa a fost suspendată de FIFA și UEFA. Ce s-a întâmplat cu rezultatul de la Zenica.
Mihai Cheleş
28.09.2026 | 17:24
Romania astepta trei puncte la masa verde dupa un meci cu Bosnia dar UEFA si FIFA nu au fost de acord
SPECIAL FANATIK
Confruntările dintre Bosnia și România din drumul către EURO 2012 / Foto: edit Fanatik
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Pe 26 martie 2011, România a condus la Zenica după golul lui Ciprian Marica, însă Bosnia a întors scorul în repriza secundă. Vedad Ibisevic a egalat, iar Edin Džeko a înscris golul victoriei în minutul 83. Înfrângerea le-a complicat „tricolorilor” drumul spre EURO 2012.

Bosnia – România 2-1, urmat de un scandal

În afara terenului, Federația Bosniacă avea o mare problemă cu FIFA și UEFA. Cele două foruri îi ceruse să își modifice de urgență statutul, până la 31 martie 2011. Adică, la cinci zile după victoria contra României.

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La Adunarea Generală din 29 martie, propunerea nu a întrunit voturile necesare: doar 22 dintre cei 54 de delegați prezenți au semnat-o. Pe 1 aprilie, FIFA și UEFA au suspendat Federația Bosniacă de Fotbal pe termen nedeterminat. Cât timp sancțiunea era în vigoare, naționala și cluburile bosniace nu aveau dreptul de a evolua în competițiile internaționale. Următorul meci al Bosniei din preliminarii era chiar returul cu România, programat pe 3 iunie 2011.

Echipele de start din Bosnia – România 2-1, pe 26 martie 2011:

  • Bosnia: Hasagic – Mujdza, Mravac, Spahic, Lulic – Pjanic, Medunjanin, Rahimic, Misimovic – Ibisevic, Dzeko. Selecționer: Safet Susic.
  • România: Pantilimon – Râpă, Tamaș, Goian, Raț – Torje, Alexa, Florescu, Deac – Marica, Mutu. Selecționer: Răzvan Lucescu

Ce s-a întâmplat cu victoria Bosniei de la Zenica

În acele zile după Bosnia – România 2-1, s-a discutat intens despre posibilitatea ca rezultatul de la Zenica să fie anulat. Existau voci în România care sperau ca FIFA și UEFA să acorde cele trei puncte „tricolorilor”. Totuși, suspendarea a intrat în vigoare de la 1 aprilie și nu s-a impus anularea partidelor disputate anterior, așa că rezultatul de la Zenica a rămas în picioare, în clasament.

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FIFA a numit apoi un comitet de normalizare pentru rezolvarea crizei, conform uefa.com. Federația Bosniacă a adoptat noul statut pe 26 mai, iar UEFA și FIFA au ridicat suspendarea înaintea returului cu România. Partida din 3 iunie s-a jucat conform programului și s-a încheiat cu victoria României, scor 3-0.

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Astfel, episodul aproape uitat din 2011 nu s-a încheiat cu puncte câștigate de România la masa verde. Bosnia a fost suspendată după ce i-a învins pe „tricolori”, dar a revenit în competiție înainte să rateze vreun meci din preliminarii. Din fericire, România a obținut toate cele trei puncte pe teren.

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Echipele de start din România – Bosnia 3-0, din 3 iunie:

  • România: Tătărușanu – Săpunaru, Tamaș, Papp, Raț – Torje, Mureșan, Bourceanu, Sânmărtean – Marica, Mutu. Selecționer: Răzvan Lucescu.
  • Bosnia: Hasagic – Mujdza, Mravac, Spahic, Lulic – Medunjanin, Rahimic, Pjanic, Misimovic – Ibricic, Dzeko. Selecționer: Safet Susic.
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