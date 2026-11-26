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Naționala României a dominat a cincea ediție a Cupei Națiunilor la Padbol, la care au participat 15 reprezentative de pe patru continente. Echipa noastră a fost alcătuită din Victoraș Popescu, Floris Stănculea, Daniel Matincă și Aurelian Surd, sub coordonarea antrenorului Traian Gherghișan. „Tricolorii” au cucerit aurul după ce au câștigat toate cele 14 seturi disputate și au învins Spania în marea finală.

România a trecut de Franța și Italia în drumul spre trofeu, iar în finală a învins-o pe Spania

Repartizată în Grupa A, alături de Germania, Franța, Danemarca și Egipt, România a avut un parcurs fără greșeală încă din faza grupelor. Unul dintre cele mai interesante dueluri a fost cel cu Franța, câștigat de „tricolori” cu 6-1, 6-2. În reprezentativa adversă s-a aflat și Mathieu Debuchy, fost internațional francez, cu meciuri în tricoul lui Arsenal, Newcastle și Lille.

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În semifinale, România a învins Italia, țara gazdă, cu același scor cu care a trecut și de Franța. În ultimul act, românii au trecut de Spania, scor 6-3, 6-4, câștigând astfel trofeul. Astfel, naționala a încheiat turneul cu șapte victorii din tot atâtea meciuri și un bilanț perfect al seturilor: 14 câștigate din 14 disputate.

Ploaie de VIP-uri la Napoli! Fernando Llorente, Luca Toni și Paolo Di Canio au fost prezenți la turneul câștigat de România

Competiția s-a desfășurat în cadrul evenimentului sportiv Padelness, care a reunit și nume importante din fotbalul internațional. Fernando Llorente, Luca Toni, Paolo Di Canio și Marco Borriello s-au numărat printre foștii fotbaliști prezenți la Napoli. Lor li s-au mai alăturat și German Denis, Cristian Maggio, Emanuele Calaio și Gyorgy Garics. Foștii jucători au participat contribuind astfel la promovarea celor două discipline.

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Reacția Elisabetei Gherghișan, președintele Federației Române de Padbol

Președintele Federației Române de Padbol, Elisabeta Gherghișan, a salutat performanța echipei și a subliniat nevoia de investiții pentru dezvoltarea acestui sport în România: „Este o performanță extraordinară pentru România și un moment de mare mândrie pentru noi toți. Să câștigi Cupa Națiunilor, după șapte meciuri în care nu ai pierdut nici măcar un set, demonstrează valoarea, maturitatea și determinarea acestei echipe.

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Îi felicit din toată inima pe sportivi și antrenor. În spatele acestui trofeu sunt ani de pregătire, competiții naționale constante și o dorință permanentă de a deveni mai buni. Pentru mine, această victorie înseamnă însă mai mult decât un titlu internațional. Este confirmarea faptului că România are sportivi de cel mai înalt nivel și că padbolul merită să fie cunoscut, susținut și practicat la scară mult mai largă. Avem campioni, avem rezultate internaționale, dar avem nevoie și de infrastructură, de susținere financiară și de parteneri care să creadă în dezvoltarea acestui sport.

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Ne dorim ca performanța acestor sportivi să inspire noi generații, să atragă copii și tineri către padbol și să contribuie la apariția unor noi cluburi și terenuri oficiale în România. Acest trofeu ne bucură enorm, dar ne și responsabilizează. Vrem să construim un viitor în care asemenea performanțe să fie rezultatul firesc al unui sistem sportiv solid și al unei comunități în continuă dezvoltare”, a declarat Elisabeta Gherghișan, președintele Federației Române de Padbol.

România, rezultate importante în Padbolul mondial

Succesul de la Napoli în competițiile internaționale. Federația Română de Padbol își propune să folosească aceste rezultate pentru a extinde baza de practicanți, pentru a dezvolta competițiile interne și pentru a susține apariția unor noi cluburi și terenuri, precum și programe dedicate juniorilor. Iată rezultatele din ultimii ani:

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