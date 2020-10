Meciul România – Austria are loc miercuri, 14 octombrie, cu începere de la ora 21:45, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în cadrul etapei a patra din Grupa 1 a Diviziei B din Liga Naţiunilor. După eşecurile ruşinoase de la Reykjavik şi Oslo e momentul ca „tricolorii” să aibă o răbufnire de orgoliu şi să joace cu mai multă determinare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi e acum un selecţioner cu spatele la zid. Deja i se cere cu vehemenţă demisia după primele două înfrângeri la echipa mare. Eşecul din Islanda ne-a transformat în spectatori la TV ai turneului final de EURO 2020, în condiţiile în care la Bucureşti se vor juca patru meciuri din competiţie. Mai dureros de atât nici nu se putea.

La Oslo, am avut pe teren o naţională anesteziată, incapabilă să dea o replică decentă lui Erling Haaland şi celor care mai erau pe lângă el în tricoul roşu al Norvegiei. A fost doar 4-0 pentru că nordicii s-au jucat cu ocaziile şi nu au fructificat tot. După meci, Haaland râdea şi spunea că singur putea da cinci sau şase goluri. Ce umilinţă!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ora 21:45 România – Austria

ROMÂNIA: Tătărușanu – Bălașa, Burcă, Toșca, Bancu – Maxim, Marin, Stanciu – Deac, Alibec, Mitriță. Selecționer: Mirel Rădoi. Rezerve: Niță, Lazar, Crețu, Manea, Cicâldău, Pușcaș, Keșeru, Hagi, Iancu, Camora

România – Austria Live stream PRO TV

Partida România – Austria se joacă miercuri, 14 octombrie, de la ora 21:45, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în etapa a 4-a din Liga Naţiunilor, Divizia B, Grupa 1. Meciul este transmis în direct, ca de obicei când vine vorba de echipa naţională, pe postul PRO TV. De asemenea, îl puteţi urmări în format LIVE VIDEO şi pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

„Tricolorii” au şansa de a şterge cât de cât cu buretele petele lăsate pe blazonul naţionalei pe coclauri nordice şi să demonstreze o altă atitudine, una de oameni demni, care nu stau cocârjaţi în faţa nici unui Haaland. Pentru că în primul rând lipsa de angajament, de atitudine a fost evidentă în aceste două meciuri.

Mirel Rădoi pregăteşte alte schimbări în echipă

Cu siguranţă, iarăşi trebuie să ne aşteptăm la anumite rotaţii în primul unsprezece. Din păcate, avem în continuare probeleme în apărare, Sergiu Hanca și Dragoș Grigore au părăsit deja cantonamentul echipei din cauza unor accidentări, astfel că Mirel Rădoi va fi nevoit să apeleze din nou, cel mai probabil, la Cristi Manea pentru postul de fundaș dreapta și la cuplul de fundași centrali Burcă – Toșca.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La Klagenfurt, România ne-a păcălit pe mulţi să credem că în sfârşit „tricolorii” au căpătat mentalitate de a intra pe teren decişi să facă meciuri bune cu acel succes cu 3-2 în faţa unei Austrii care a crezut că simpla apariţie la meci va fi suficientă pentru a ne pune la colţ. Acum, austriecii vin supermotivaţi să îşi ia revanşa, iar noi părem din nou victimele sigure.

E nevoie de o minte limpede la centrul terenului

Marea problemă o constituie laboratorul de la centrul terenului, acolo unde de fapt se decide orice meci. Nu avem nici închizătorul sau închizătorii care să stea de strajă în faţa careului lui Tătăruşanu, dar nici mintea limpede care să ofere assisturi pentru vârfuri sau să încerce pe cont personal o rupere de ritm destabilizatoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În faţă ar fi momentul ca omul cu cele mai multe goluri la naţională de pe acest post, Claudiu Keşeru, să intre din primul minut, iar Alibec şi Puşcaş să înceapă de pe bancă. Oricum, naţionala lui Mirel Rădoi are obligaţia să arate demnitate în acest meci, foarte important pentru noi.

Meci extrem de important pentru tragerea la sorţi a grupelor CM 2022

Este extrem de important pentru că la finalul anului are loc tragerea la sorţi a grupelor pentru preliminariile CM 2022 din Qatar şi noi nu am mai călcat pe la un turneu final de Mondial din 1998, de la cântecul de lebădă al Generaţiei de Aur. Pentru aceasta ne trebuie o clasare cât mai bună în grupa de Liga Naţiunilor. Şi mai avem un obiectiv, să nu terminăm grupa pe ultimul loc, pentru a nu retrograda în Divizia C.

ADVERTISEMENT

Pentru bookmakeri, deşi joacă acasă, naţionala României nu este decât un outsider, care a primit supercota de 4,95 pentru a reuşi dubla în faţa Austriei. Însă favoriţi sunt oaspeţii, care au primit o cotă foarte bună pentru ceea ce mulţi spun că e solist, 1,95.