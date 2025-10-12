LIVE VIDEO România – Austria, preliminarii CM 2026. Șase jucători lăsați în afara lotului de Mircea Lucescu: răsturnare de situație în cazul lui Răzvan Marin!

România își joacă împotriva Austriei ultima șansă la locul 2 în Grupa H din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Meciul de pe Arena Națională e programat duminică, 12 octombrie, ora 21:45.
FRF a dezvăluit lotul pe care România se va baza pentru meciul cu Austria, iar selecționerul Mircea Lucescu a renunțat la șase jucători pentru acest duel. Este vorba despre Cătălin Cîrjan, David Miculescu, Cristian Manea, Raul Opruț, Alexandru Dobre și Bogdan Racovițan. În lot se află însă Răzvan Marin, despre care tehnicianul a afirmat că va lipsi din cauza unei accidentări.
Duminică, 12 octombrie 2025, de la ora 21:45, se anunță infern pe Arena Națională. Cel mai mare stadion din țară va găzdui meciul dintre România și Austria, din etapa a 6-a a Grupei H din preliminariile lui World Cup 2026. Partida este una decisivă pentru „tricolori”, care încă speră să prindă locul 2, loc care ar oferi naționalei lui Mircea Lucescu o poziție mai bună la barajul din primăvară.
Porțile stadionului se vor deschide cu trei ore înainte de fluierul de start, la ora 18:45, iar FRF îi invită pe fanii naționalei să trăiască experiența completă a fotbalului în Arena Fanilor, acolo unde vor avea parte de multe surprize. La fel s-a întâmplat și la amicalul cu Moldova, când au concertat Guess Who și Zdob si Zdub.
Arbitrul confruntării de pe Arena Națională va fi italianul Davide Massa. El va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Filippo Meli și Stefano Alassio, în timp ce Simone Sozza va îndeplini rolului celui de-al patrulea oficial. Michael Fabbri și Rosario Abisso, tot din Italia, se vor afla în camera VAR.
Davide Massa le-a purtat noroc „tricolorilor” la ultimul meci arbitrat pe Arena Națională. Italianul a condus în urmă cu aproape doi ani partida România – Elveția 1-0, care a consemnat atunci câștigarea grupei din preliminariile lui Euro 2024.
După amicalul cu Moldova, câștigat de România cu 2-1, în care Mircea Lucescu a debutat mai mulți jucători, la partida cu Austria sunt așteptați să revină greii naționalei în primul „11”. Aceștia au fost menajați de selecționer la amicalul cu vecinii de peste Prut.
Pentru confruntarea cu Austria, Lucescu l-a chemat de urgență la lot și pe Adrian Șut. Al doilea căpitan al FCSB-ului a primit convocarea după ce Răzvan Marin a acuzat probleme medicale.
„Adrian Şut a fost convocat la echipa naţională. A primit convocarea astăzi (n.r. vineri). Noi avem trei jucători de la FCSB… de regulă siamezii sunt doi, în cazul ăsta sunt trei. Iar convocarea asta i-a separat.
Săracul, Ştefan Târnovanu a fost privat de cea mai plăcută companie pentru el, asigurată de Adrian Şut şi Darius Olaru. De azi până marţi, Olaru rămâne singur. Ăsta e triunghiul: Olaru – Târnovanu – Şut. Numele lor de scenă, dragonii. Eu am aplicat să fiu tatăl dragonilor, că mama dragonilor ştim cine e, fiind cinefili”, a spus Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM FANATIK”.
Sunt șanse bune ca în primul „11” al României cu Austria să rămână câțiva dintre fotbaliștii folosiți contra Moldoveni. Mihai Popescu, Kevin Ciubotaru, Vladimir Scraciu și Ianis Hagi au început din primul minut și contra selecționatei lui Lilian Popescu.
Cum ar putea arăta echipa de start a României: Târnovanu – Rațiu, M. Popescu, Burcă, K. Ciubotaru – Screciu, M. Marin – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea.
După amicalul câștigat cu Moldova, România a intrat în linie dreaptă spre finalul campaniei de calificare la Mondialul din SUA, Canada și Mexic. După meciul de duminică, cu Austria, „tricolorii” vor mai juca în noiembrie cu Bosnia & Herțegovina și cu San Marino.
„Tricolorii” sunt pe locul 3 în Grupa H, cu șanse infime la prima poziție, singura care duce direct la CM 2026. Totuși, după egalul înregistrat între Bosnia și Cipru, selecționata noastră încă are șanse la locul 2. Clasamentul complet al Grupei H:
România n-a mai fost la un turneu final de Campionat Mondial din 1998, dar speră să spargă gheața după 28 de ani, la competiția desfășurată peste Ocean. Echipa națională poate ajunge la Cupa Mondială doar dacă va câștiga Grupa H, dar, deși încă are șanse matematice, acestea sunt infime.
În schimb, reprezentativa condusă de Mircea Lucescu are variantele barajului. Prima șansă ar fi locul 2 din Grupa H și un adversar mai facil, cel puțin în teorie. Cealaltă posibilitate este barajul în urma parcursului din Liga Națiunilor. Dar, în acest caz, România nu va fi cap de serie și lucrurile se complică.
Cum spuneam anteriori, România a intrat în linie dreaptă către finalul preliminariilor. Naționala lui Lucescu mai are de disputat trei meciuri din Grupa H, primul, pe Arena Națională, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, contra Austriei.
Ultimele două jocuri ale „tricolorilor” din Grupa H vor fi în Bosnia & Herțegovina și acasă, cu San Marino, pe 15, respectiv 18 noiembrie.
Meciul de duminică va reprezenta a 14-a confruntare directă între România și Austria. Prima partidă datează din 20 mai 1924, când austriecii ne-au învins cu 4-1 într-un meci amical. Până acum, este un echilibru perfect între cele două selecționate: 4 victorii România, 5 remize și 4 victorii Austria.
Antena 1 și Prima TV dețin drepturile de transmisie live pentru partidele echipei naționale. Alternativ, unul dintre cele două posturi difuzează în direct meciurile României, iar pentru partida cu liderul Grupei H este rândul celor de la Antena 1.
Astfel telespectatorii români au posibilitatea să urmărească România – Antena 1 în direct la TV exclusiv pe Antena 1.
România – Austria poate fi urmărită și online, prin intermediul platformelor de streaming. Antena Play și Digi Online au dreptul de a redifuza în timp real online conținutul Antena 1, deci meciul poate fi văzut pe oricare dintre cele trei.
Microbiștii ce vor doar să fie la curent cu evoluția scorului, fără a urmări partida propriu-zis, pot face acest lucru pe FANATIK, care pune la dispoziție desfășurarea meciului fază cu fază, în format live text. Toate schimbările de scor, marcatorii și informațiile importante vor fi cuprinse în live blogul partidei pe FANATIK.RO.
De asemenea, evoluția scorului poate fi urmărită și pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.
N-ar trebui să fie o surpriză faptul că România este outsider în fața naționalei Austriei. „Tricolorii” conduși de Mircea Lucescu au 4,25 la victorie, în timp ce oaspeții sunt favoriți cu o cotă de 1,83 pentru un succes pe Arena Națională. Remiza e cotată la 3,70.
Alte variante de pariuri la acest meci, pronosticuri ce se pot dovedi profitabile sunt „ambele marchează” la cotă 1,75, „gol marcat în ambele reprize” – 1,68 și „peste 2,5 goluri” – 1,83.
