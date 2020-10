România, baraj blestemat cu Slovenia! Mărturiile “tricolorilor”: “Minciună de la un capăt la altul!”. Exclusiv

România va evolua joi, de la ora 21:45, împotriva Islandei în barajul care ne poate duce la Euro 2021. “Tricolorii” au experienţe triste la meciurile de baraj, iar cel mai mare şoc a fost suferit în 2002, când selecţionata condusă de pe margine de Gică Hagi a ratat o oportunitate imensă de a merge la Campionatul Mondial din Japonia şi Coreea de Sud.

Toată lumea visa la un baraj între România şi Slovenia, iar sorţii au făcut ca acest meci să devină realitate. În tur, România a început perfect datorită unui gol marcat de Marius Niculae, însă slovenii au reuşit să scape de sarabanda de ocazii şi, ajutaţi de arbitrajul norvegianului Kim Milton Nielsen, au întors scorul după golurile lui Acimovici 49 şi Osterc 62.

Returul a fost plin de speranţă pentru “tricolori”. Aveam nevoie doar de o victorie cu 1-0 pentru a merge la turneul final. Însă meciul de pe Ghencea a fost, din nou, unul de coşmar. După ce “tricolorii” au atacat în valuri în prima parte, slovenii au dat lovitura prin Rudonja în minutul 55, aflat la primul gol în echipa naţională. Contra a egalat 10 minute mai târziu, dar în ciuda ocaziilor uriaşe irosite, “tricolorii” nu au mai putut întoarce rezultatul şi slovenii s-au calificat la Mondiale.

România, baraj blestemat cu Slovenia! Mărturiile “tricolorilor”: “Minciună de la un capăt la altul!”

FANATIK a stat de vorbă cu trei dintre actorii din “dubla” de coşmar împotriva Sloveniei: Dorinel Munteanu, Ioan Ovidiu Sabău şi Adrian Mihalcea. Cei trei au povestit ce s-a întâmplat atunci spunând că nici în cele mai negre vise nu se gândeau că vor rata calificarea.

“Eu cred că acea necalificare a fost o minciună fotbalistică, de la un capăt la altul. România a fost net superioară adversarului. Am revăzut meciurile în pandemie. Şi ocaziile şi ghinionul şi arbitrul, toate au fost împotriva noastră. Aşa a fost să fie.

Şi din acele jocuri, echipa noastră naţională ar trebui să ia lucrurile pozitive pentru că au fost multe. Însă nu mi-a venit să cred că am ratat calificarea după ce noi am dominat la toate capitolele. A fost dureros”, a explicat Dorinel Munteanu.

“A fost un arbitraj tendenţios. Nu comunica, nu dădea nimic. Se simţea că n-ar fi vrut să câştigăm”

Ioan Ovidiu Sabău şi-a reamintit cu regret de meciurile de baraj pentru Campionatul Mondial din 2002: “Regret foarte mult, mai ales că pentru mine era ultima perioadă la echipa naţională şi ar fi fost super. Dar şi pentru Gică Hagi, pentru că merita. La câte a făcut pentru echipa naţională, pentru fotbalul românesc şi pentru România. Merita o răsplată, o calificare.

Acolo am avut 11 metri la Mutu, îmi aduc aminte faza. Era un arbitru care nu dădea nimic. Noi spunem multe lucruri şi apoi o să spună lumea că le spunem pentru că nu ne-am calificat. A fost un arbitraj tendenţios. Nu comunica, nu dădea nimic. Se simţea că n-ar fi vrut să câştigăm.

A venit execuţia aia, a vârfului, nu mai ştiu cum îl chema (n.r. Osterc). Şi la noi au scăpat o singură dată. Noi eram disperaţi să marcăm. Au scăpat o singură dată pe contraatac. Nu eram lucizi, am intrat în criză, nu mai aveam liniştea aia de care ai nevoie să judeci mai mult şi să nu faci totul numai prin muşchi.

“Eram numai la ei în careu în a doua repriză de la Bucureşti”

N-a ieşit. Noi ca şi joc am fost peste ei. S-au apărat bine şi la singurele ocazii pe care le-au avut au înscris. Asta s-a întâmplat şi vezi că nu se mai vorbeşte nimic. Contează doar cine s-a calificat. Eram numai la ei în careu în a doua repriză de la Bucureşti.

Am ratat din toate direcţiile. Erau situaţii în care nu au ieşit nimic. Sper să se califice acum, ar conta mult pentru băieţii tineri, pentru Mirel. Are nevoie de această calificare”, a spus Ioan Ovidiu Sabău pentru FANATIK.

“Pe Ghencea am atacat în valuri, dar nu am reuşit să marcăm. Nu ne-am gândit nicio secundă că nu ne vom califica”

Adrian Mihalcea a fost trimis în teren în finalul meciului retur, în încercarea de a trimite meciul în prelungiri, însă România nu a mai reuşit să înscrie încă o dată pe Ghencea, scorul final fiind 1-1, un scor de necrezut:

“Îmi amintesc că a început o ploaie torenţială cu o oră înainte de meci. Toată strategia s-a schimbat atunci. În meciul tur am jucat mult mai bine, am avut şi un penalty neacordat. Pe Ghencea am atacat în valuri, dar nu am reuşit să marcăm.

Nu ne-am gândit nicio secundă că nu ne vom califica. După jocul tur, cel puţin eu, nu mi-am închipuit că vom putea pierde calificarea. Aveam nevoie de un singur gol şi ţi-am spus, datele problemei s-au schimbat cu ploaia torenţială care a fost. Nu m-am gândit niciun minut.

“Aveam valoare net superioară celor din Slovenia, dar s-au egalizat şansele în nebunia aia”

Aveam valoare net superioară celor din Slovenia, dar s-au egalizat şansele în nebunia aia. La o astfel de finală nu cred că jucătorii au nevoie de o motivaţie extra. Avem nevoie de tactica câştigătoare, contează foarte mult.

Pun mare preţ pe forma din ziua respectivă a fiecărui jucător, capacitatea lor de a gestiona acest moment. Nu mai contează ce a fost şi nu contează meciurile bune cu Irlanda de Nord şi Austria. Au nevoie de ceva în plus. O atitudine foarte pozitivă. Este meciul decisiv. Sper să jucăm finala cu Ungaria şi Bulgaria”, a spus Mihalcea pentru FANATIK.

Slovenia – România 2-1 (Acimovici 49, Osterc 62/M. Niculae 26), 10 noiembrie 2001

România: Stelea – Iencsi, Gh .Popescu, Miu (90 Pancu), Chivu – Contra (83 Ghioane), Sabău, D. Munteanu, Ad. Ilie (83 Roşu) – Mutu, M. Niculae Antrenor: Gheorghe Hagi

VEZI VIDEO REZUMAT:

România – Slovenia 1-1 (Contra 65 / Rudonja 55), 14 noiembrie 2001

România: Lobonţ – Contra, Gh. Popescu, Miu (79 Mihalcea), Chivu – Ghioane (59 Pancu), Sabău, D. Munteanu, Ad. Ilie – Mutu (59 Ganea), M. Niculae Antrenor: Gheorghe Hagi

VEZI VIDEO REZUMAT: