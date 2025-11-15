România, batjocorită de fanii bosniaci! Protest scandalos la Zenica chiar în timpul meciului. Video

ADVERTISEMENT

Nu au lipsit incidentele la meciul crucial din preliminariile Campionatului Mondial Bosnia – România. O parte dintre suporterii echipei gazdă s-au luat la bătaie, iar la mijlocul primei părți, în afara stadionului din Zenica, a avut loc un adevărat spectacol pirotehnic, artizani fiind ultrașii care au primit interzis în arenă. Aceștia i-au batjocorit pe fanii tricolori.

Atmosferă ostilă la Zenica. Ce s-a întâmplat în Bosnia – România

Tensiunile au fost la cote maxime înainte de Bosnia România. Fanii tricolorilor s-au deplasat în număr masiv în Bosnia, iar în drumul lor au făcut un popas la Belgrad, acolo unde au afișat un banner controversat, sancționat dur pentru mesajul cu caracter xenofob.

. Suporterii bosniaci au huiduit de la un capăt la altul imnul României și au avut o atitudine ostilă și la adresa arbitrului central, Michael Oliver.

Suporterii din Bosnia au făcut show în fața stadionului din Zenica

La mijlocul primei părți a avut loc un moment cum rar se vede în fotbalul modern. O grupare a galeriei bosniace nu a primit bilete în peluză și a declanșat un protest. Poliția i-a monitorizat tot timpul.

protest-in-fata-stadionului.

Concret, aceștia au declanșat un show pirotehnic în afara stadionului. Pe transmisiunea live s-au auzit artifice, iar reporterii FANATIK deplasați în Bosnia au surprins imagini care vorbesc de la sine. Zeci de ultrași au aprins torțe și petarde. Pe lângă polițiști, stewarzii au încolțit zona din fața protestului, pentru a nu le permite ultrașilor să pătrundă pe stadion.

Ba mai mult, s-au văzut materiale pirotehnice și din balcoanele blocurilor din proximitatea stadionului. Fanii bosniaci din Zenica au trăit la maximum partida cu România și au ținut să își încurajeze favoriții chiar și de la distanță. Nu au lipsit nici mesajele cu caracter rasist și discriminatoriu.