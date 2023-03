România – Belarus, în etapa 2 din grupa I a preliminariilor EURO 2024. UEFA a anunțat brigada de arbitri. “Centralul” l-a scos din sărite pe Dan Petrescu în acest sezon de Conference League

UEFA a anunțat brigada de arbitri care va conduce partida România – Belarus, programată miercuri, de la 21:45, pe Arena Națională. Astfel, olandezul Allard Lindhout va conduce partida la centru, ajutat de conaționalii săi Rogier Honig și Rens Bluemink, ca asistenți. Jochem Kamphuis, tot din Olanda, va fi al patrulea oficial.

Allard Lindhout a arbitrat-o pe CFR Cluj în acest sezon de Conference League la înfrângerea cu Sivasspor, scor 0-1, pe propriul teren. A fost o partidă în care olandezul a luat mai multe decizii împotriva campioanei României și l-a scos din sărite pe Dan Petrescu.

“A fost gol valabil. Am dat gol. Dacă nu l-a văzut arbitrul, atunci ce să facem?! Şi am avut 3 penalty-uri. Păi atunci, băi, băieţi, la nivelul ăsta dacă nu există tehnologie GOAL LINE şi VAR, atunci ne merităm soarta. Păi ce să le zic la jucătorii mei. 25 de şuturi pe poartă, adversarul a avut 3 şuturi.

Am avut 7 cornere, am dominat, am pasat. Ce să le zic la jucători dacă arbitrul ne-a scos mingea din poartă?! Ce vină să avem noi? Nu am ce să le reproşez la băieţi”, spunea Petrescu după meci, la conferința de presă.