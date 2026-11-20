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trebuie să o depășească în martie 2027 pentru a evita retrogradarea în Liga C. Naționala lui Gică Hagi va juca turul în deplasare și returul acasă, o ordine care, în trecut, nu ne-a adus calificarea la turneele finale. De această dată, miza este diferită, dar amintirile sunt la fel de neplăcute.

Ungaria, Slovenia, Grecia, Islanda și Turcia au oprit România în confruntări eliminatorii pentru Campionatul European sau Cupa Mondială. Generațiile, selecționerii și regulamentele s-au schimbat, însă deznodământul a rămas același. În cele nouă partide ale acestor cinci episoade, „tricolorii” nu au obținut nicio victorie. Au înregistrat patru remize și cinci înfrângeri.

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România începe și barajul cu Estonia în deplasare. Returul acasă nu ne-a salvat în trecut

se va disputa pe 25 sau 27 martie 2027, iar returul din România pe 28 sau 30 martie. Ordinea este stabilită de regulament: reprezentativa venită din Liga B este cap de serie și găzduiește partida a doua.

Același avantaj l-am avut și în confruntările cu Slovenia și Grecia, însă înfrângerile din tur au cântărit decisiv. România s-a întors de fiecare dată acasă cu un handicap, apoi a încheiat returul la egalitate, 1-1. Nici în 1972, împotriva Ungariei, remiza obținută în deplasare nu a fost urmată de victoria necesară la București.

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Particularitatea dublei cu Estonia este miza. În precedentele confruntări, România lupta pentru un loc la EURO sau la Mondial. Acum trebuie să câștige pentru a rămâne în al doilea eșalon al Ligii Națiunilor. După o grupă cu cinci înfrângeri și 16 goluri primite, „tricolorii” au ajuns să joace pentru evitarea retrogradării.

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Ungaria, primul episod dureros. Trei meciuri și eliminarea de la Belgrad

În 1972, România a fost foarte aproape de turneul final al Campionatului European, la care participau numai patru echipe. După câștigarea grupei preliminare, naționala pregătită de Angelo Niculescu a întâlnit Ungaria în sferturile competiției, disputate în sistem tur-retur. Primul meci s-a jucat la Budapesta, pe 29 aprilie, și s-a terminat 1-1, cu Lajos Sătmăreanu autorul golului României.

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Returul de pe 14 mai, de pe stadionul „23 August”, a adus o nouă remiză, 2-2. Ungaria a condus de două ori, iar România a revenit prin Nicolae Dobrin și Alexandru Neagu. Egalarea lui Neagu din final a păstrat speranțele, însă calificarea nu s-a decis la București. Regulamentul prevedea un al treilea meci pe teren neutru, astfel că echipele s-au întâlnit din nou după numai trei zile, pe 17 mai, la Belgrad. România a pierdut cu 1-2. Neagu a înscris și în această partidă, însă golul lui István Szőke din final a trimis Ungaria la turneul final din Belgia.

A fost un episod aparte: două remize în dubla inițială și o înfrângere în meciul suplimentar. România a rămas în afara turneului final după trei confruntări în care diferența dintre cele două echipe a fost minimă.

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Slovenia, rana lui Gică Hagi. România a ratat Campionatul Mondial din 2002

Pentru Gică Hagi, barajul cu Estonia vinela pachet și cu o experiență personală neplăcută. În noiembrie 2001, tot el era selecționer când România a întâlnit Slovenia pentru calificarea la Cupa Mondială din Coreea de Sud și Japonia. Naționala venea după trei participări consecutive la Mondial și avea în lot jucători precum Gică Popescu, Cristian Chivu, Adrian Mutu, Cosmin Contra și Adrian Ilie.

Turul s-a disputat la Ljubljana, pe 10 noiembrie, iar România a început bine. Marius Niculae a deschis scorul în minutul 26, dar gazdele au întors rezultatul prin Milenko Acimović și Milan Osterc. Dintr-un meci în care preluaseră conducerea, „tricolorii” au plecat cu o înfrângere, 1-2, și cu obligația de a câștiga returul.

La București, pe 14 noiembrie, lovitura a venit de la un marcator improbabil. Mladen Rudonja a deschis scorul pentru Slovenia, acesta fiind singurul său gol în 72 de apariții la națională. Contra a egalat, iar Daniel Pancu a lovit bara, însă România nu a mai găsit golul care ar fi prelungit confruntarea.

S-a terminat 1-1, iar Slovenia a mers la primul Mondial din istoria sa, cu 3-2 la general. Pentru România, a fost începutul unei absențe de la Cupa Mondială care continuă și după ediția din 2026.

Grecia 2013. Mitroglou ne-a închis drumul spre Brazilia

În 2013, România a revenit într-un baraj pentru Cupa Mondială, de această dată cu Victor Pițurcă pe bancă. Adversara a fost Grecia, iar turul s-a disputat la Pireu, pe 15 noiembrie. Kostas Mitroglou a deschis scorul, Bogdan Stancu a egalat cu o lovitură de cap, însă bucuria „tricolorilor” a durat foarte puțin.

Dimitris Salpingidis a readus imediat Grecia în avantaj, iar același Mitroglou a înscris din nou după pauză. România a pierdut cu 1-3, iar finalul a adus și eliminarea lui Costin Lazăr. Returul de la București începea cu un handicap de două goluri și cu nevoia unei prestații mult peste cea din deplasare. Numai că, pe 19 noiembrie, Mitroglou a marcat din nou, în minutul 23, complicând și mai mult situația. România a egalat prin autogolul lui Vasilis Torosidis din minutul 55, dar nu a reușit să revină. S-a terminat 1-1, iar Grecia s-a calificat la Mondialul din Brazilia cu 4-2 la general.

Islanda și Turcia. S-a schimbat formatul, dar România tot nu a câștigat

Barajul pentru EURO 2020 a venit cu un alt format: semifinale și finale într-o singură manșă. România a fost trimisă în Islanda, unde a jucat pe 8 octombrie 2020, sub comanda lui Mirel Rădoi, proaspăt venit la prima reprezentativă. Nu mai exista un retur în care să fie reparat un rezultat nefavorabil.

Gylfi Sigurosson a înscris de două ori înaintea pauzei, iar România a intrat la vestiare condusă cu 0-2. Alexandru Maxim a redus diferența din penalty în repriza secundă, însă scorul final a rămas Islanda – România 2-1. „Tricolorii” au ieșit din cursă încă din semifinală și au ratat posibilitatea de a juca la un European care a găzduit meciuri și la București.

Cel mai recent eșec a venit pe 26 martie 2026, la Istanbul, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Cu Mircea Lucescu pe bancă, România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei. Ferdi Kadıoglu a marcat în minutul 53, după o pasă a lui Arda Guler, iar drumul spre turneul final s-a încheiat din nou după o singură seară.