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Naționala României a debutat în campania de Liga Națiunilor cu un eșec, 1-2 contra Suediei la Stockholm, așadar „tricolorii” nu își permit un nou pas greșit în meciul cu Bosnia de la București. Partida din a doua etapă a Ligii B va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, însă fanii români nu vor putea fi prezenți pe stadion din cauza unei sancțiuni aplicate de UEFA. În acest context, cei mai mulți dintre suporteri vor urmări partida la TV, iar postul care va transmite jocul este deja cunoscut.

Cine transmite la TV meciul România – Bosnia din Liga Națiunilor

Partida dintre România și Bosnia va putea fi urmărită pe Antena 1, la fel ca toate celelalte meciuri pe care „tricolorii” le vor disputa în această campanie de Liga Națiunilor, dar și în preliminariile pentru Campionatul European din 2028. Acest lucru reprezintă o schimbare față de preliminariile pentru Cupa Mondială, când partidele au fost împărțite între Antena 1 și Prima TV. Meciul România – Bosnia va fi disponibil și în mediul online, pe platforma AntenaPlay.

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Meciurile României din actuala ediție de Liga Națiunilor

25 septembrie: Suedia – România 2-1

28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia

2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România

5 octombrie, ora 21:45: România – Suedia

14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia

17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia – România

Ce au declarat Gică Hagi și Sergej Barbarez înainte de România – Bosnia

a prefațat duelul contra Bosniei în cadrul unei conferințe de presă. „Poate fi un gând al jucătorilor, să își ia revanșa. Când nu câștigi, clar vrei la următorul meci să o faci. Vrem să luăm cele 3 puncte, jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Era un avantaj dacă erau suporterii în tribune, dar trebuie să facem tot să câștigăm”, a afirmat selecționerul României.

Dacă „tricolorii” au debutat cu un eșec în campania de Liga Națiunilor, , Bosnia a obținut un rezultat pozitiv în prima etapă, 0-0 pe terenul Poloniei. Selecționerul Sergej Barbarez a vorbit despre duelul contra României. „Suntem în proces de analizare a jocului de la Solna, dar cunoaştem echipa României, cunoaştem antrenorul. În mod normal nu ar trebui să existe niciun fel de surprize. Fiecare antrenor are, evident, stilul său. La fel şi domnul Hagi. Noi cunoaştem jucătorii, în ziua de azi nu prea poţi ascunde mare lucru. Mari surprize n-ar trebui să fie”, a afirmat tehnicianul, conform .

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Când a obținut România ultimul succes contra Bosniei

România și Bosnia s-au întâlnit în 8 meciuri oficiale de-a lungul timpului, iar bilanțul este unul echilibrat: câte 4 victorii pentru fiecare echipă. Ultimul succes al „tricolorilor” datează din 2022, 4-1, într-o partidă disputată în Giulești, tot în Liga Națiunilor. Din nefericire pentru „tricolori”, Bosnia a avut câștig de cauză în cele două meciuri disputate anul trecut în preliminariile pentru Cupa Mondială, 1-0 la București și 3-1 la Zenica.