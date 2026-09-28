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Luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București se joacă România – Bosnia & Herțegovina, în etapa a 2-a din Liga B – Grupa 4 a UEFA Nations League 2026 – 2027. Va fi un duel în care „tricolorii” lui Gică Hagi vor căuta revanșa contra naționalei lui Sergej Barbarez (55 de ani), care ne-a învins tur-retur în preliminariile pentru Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina:

Portari: 1. Ionuț Radu, 12. Otto Hindrich, 16. Valentin Cojocaru.

Fundași : 2.Tony Strata, 3. Matei Ilie, 4. Andrei Coubiș, 5. Virgil Ghiță, 14. Andrei Borza, 15. Andrei Burcă, 23. Lisav Eissat.

Mijlocași: 17. Vladimir Screciu, 6. Tudor Băluță, 8. Alexandru Cicâldău, 10. Nicolae Stanciu, 18. Cătălin Cîrjan, 19. David Matei, 20. Darius Olaru, 22. Vlad Dragomir.

Extreme/Atacanți: 21. Olimpiu Moruțan, 7. Florin Tănase, 9. Louis Munteanu, 11. Daniel Bîrligea, 13. Valentin Mihăilă.

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Au rămas în afara lotului: Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan.

România – Bosnia & Herțegovina, etapa 2, Liga Națiunilor 2026 – 2027

Pe hârtie, România – Bosnia & Herțegovina este duelul „codașelor” din Liga B – Grupa 4 a Ligii Națiunilor. Vorbim de echipele cele mai slabe din punct de vedere valoric. Românii sunt cotați undeva la 125 de milioane de euro, în timp ce bosniacii trec puțin de 150 de milioane de euro. Liderul grupei la acest capitol este Suedia – peste 400 de milioane, iar Polonia este pe 2 cu circa 250 de milioane de euro.

România și Bosnia & Herțegovina vin după două deplasări de foc. . La Stockholm, primul meci oficial al „Regelui” din mandatul său cu numărul 2 pe banca „tricolorilor” a însemnat un eșec, scor 1-2. Românii s-au văzut conduși după numai 20 de minute, când Alexander Isak (27 de ani) l-a învins pe Ionuț Radu (29 de ani). Peste nici 10 minute, Dennis Man (28 de ani) a egalat. Din păcate, la pauză nu s-a intrat la egalitate, pentru că starul lui Arsenal, Viktor Gyokeres (28 de ani), a marcat pentru 2-1 (minutul 43).

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La Varșovia, tot vineri, Polonia și Bosnia & Herțegovina și-au împărțit punctele în primul meci din grupa de Liga Națiunilor. Cele două formații au remizat, scor 0-0, într-un joc în care ocaziile nu au fost extrem de numeroase. La fel ca România în Suedia, și Bosnia a avut un singur șut pe poartă în primul ei meci din grupă.

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Program de meci, ora de start România – Bosnia & Herțegovina

pe propriul teren în mandatul său cu numărul 2 pe banca primei reprezentative se joacă luni, de la ora 21:45. Echipa „Regelui” va da piept cu Bosnia & Herțegovina la București. Meciul va fi condus la centru pe portughezul Luis Godinho (40). De la aceeași oră, la Stockholm are loc derby-ul grupei: Suedia – Polonia.

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Clasament grupă România în Liga Națiunilor, după o etapă

Ierarhia în Grupa 4 – Liga B a Nations League nu este una edificatoare. Suedia este singura echipă cu 3 puncte, grație succesului obținut contra României. Pe locul secund, la egalitate, sunt Polonia și Bosnia & Herțegovina.

Suedia: 3 puncte (2-1 golaveraj) Polonia: 1 punct (0-0) Bosnia & Herțegovina: 1 punct (0-0) România: 0 puncte (1-2)

Program meciuri România Liga Națiunilor 2026 – 2027

Este știut faptul că toate meciurile României din Liga B a Ligii Națiunilor se joacă în această toamnă. Vor fi dueluri în două serii. Prima, care este și cea mai bogată, a început pe 25 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie. A doua se joacă la mijlocul lui noiembrie.

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Iată programul & rezultatele celor 6 partide:

Suedia – România 2-1 vineri, 25 septembrie

România – Bosnia & Herțegovina: luni, 28 septembrie, ora 21:45

Polonia – România: vineri, 2 octombrie, ora 21:45

România – Suedia: luni, 5 octombrie, ora 21:45

România – Polonia: sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45

Bosnia & Herțegovina – România: marți, 17 noiembrie, ora 21:45

Cine transmite la TV România – Bosnia & Herțegovina

Fanii naționalei României sunt deja la curent probabil cu informația conform căreia, odată cu startul Ligii Națiunilor, România poate fi văzută pe un singur canal TV. Anii trecuți, două posturi deteleviziune aveau drepturile: Antena 1 și Prima TV. Din această toamnă, până în 2028, Antena 1 va rămâne unicul post TV pe care se vor putea urmări meciurile primei reprezentative a României.

Cote pariuri România – Bosnia & Herțegovina

De-a lungul anului trecut, România a fost învinsă de două ori în disputele cu Bosnia & Herțegovina. În martie a fost 0-1 pe Arena Națională, iar în noiembrie a fost 1-3 la Zenica. În ciuda acestor eșecuri, „tricolorii” sunt considerați favoriți. Echipa lui Gică Hagi are o cotă cuprinsă între 2,15 și 2,25 pentru a se impune, față de 3,20 – 3,45 cât au oaspeții antrenați de Sergej Barbarez.

Live Blog: Urmărește în timp real România – Bosnia & Herțegovina, Liga Națiunilor 2026 – 2027

Meciul de debut al lui Gică Hagi într-un meci de Liga Națiunilor va fi acoperit de la „A la Z” pe site-ul fanatik.ro. În acest LIVE BLOG primiți informații în timp real despre tot ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după partida de pe Arena Națională. Faze, momente tari, declarații ale protagoniștilor și tot ceea ce contează pentru fani va fi aici.