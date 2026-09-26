ADVERTISEMENT

România – Bosnia se dispută luni, 28 septembrie, de la ora 21:45. Fotbaliștii pregătiți de Gheorghe Hagi speră să își ia revanșa după înfrângerea în Suedia, scor 1-2, iar UEFA tocmai a anunțat brigada de arbitri care va conduce partida.

UEFA a anunțat brigada de arbitri pentru România – Bosnia, de pe 28 septembrie 2026

care va fi asistat de la margine de Pedro Martins și Pedro Almeida din Portugalia. De altfel, întreaga brigadă delegată este din Portugalia, cu Fabio Verissimo al 4-lea oficial și Fabio Oliveira Melo arbitru VAR. Acesta va fi asistat în camera VAR de Helder Malheiro.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 40 de ani, arbitrul Godinho este o prezență obișnuită la meciurile din prima ligă din Portugalia, arbitrând chiar finala Cupei dintre Sporting și Benfica, și nu este străin Bosniei. Centralul a arbitrat anul trecut scor 1-0, pe 7 iunie 2025. Atunci, Bosnia (17 pct) termina pe locul secund o grupă câștigată de Austria (19 pct), peste România (13 pct).

Singurul „tricolor” care a avut tangență cu Godinho a fost Răzvan Marin, chiar în meciul de debut în UEFA Champions League cu AEK Atena, când a înscris golul de poveste cu LASK Linz, scor 1-0 (8 septembrie 2026).

ADVERTISEMENT

Bosnia vine să bată România la București, în a doua rundă din Nations League

Fără să comenteze arbitrajul, selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, anunță că vină să bată România la București, mai ales că partida se va disputa fără spectatori. „Vrem să câștigăm fiecare meci și simțim această nevoie față de oamenii noștri, dar și față de noi înșine. Trebuie să avem încredere după Campionatul Mondial și să venim aici și să câștigăm meciul.

ADVERTISEMENT

I-am întrebat acum un moment dacă a fost cineva accidentat, nimeni nu a dat din cap. Nici în al doilea meci nu va exista niciun calcul. Mergem în România să încercăm să câștigăm.”, a transmis selecționerul Bosniei.