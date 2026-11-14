Sport

România, călcată în picioare de SUA, chiar la București!

Gabriel Neagu
14.11.2026 | 22:54
Romania calcata in picioare de SUA chiar la Bucuresti
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România cedează fără drept de apel împotriva SUA. sursa foto: profimedia
România a fost învinsă fără drept de apel în fața SUA și a ratat matematic șansa de a termina pe locul 2 în grupa Nations Cup. Totuși, duelul următor este decisiv pentru podium.
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România a pierdut categoric, împotriva Statelor Unite, în runda 5 din Nations Cup, pe Arcul de Triumf din București, 24-53. Meciul a fost controlat constant de naționala nord-americană, care nu a avut probleme să se impună împotriva ”stejarilor”.

România a pierdut categoric meciul cu SUA

Statele Unite au preluat controlul partidei încă din debut. În minutul 3, după o infracțiune a elevilor lui David Gerard, oaspeții au luat opțiunea unei lovituri de pedeaspă. Christopher Hilsenbeck a transformat fără probleme și a adus primele puncte pe tabelă, 3-0. Mai mult, americanii au continuat să pună presiune pe defensiva ”stejarilor” și, în minutul 14, aripa oaspeților, Noah Brown, a marcat, însă Hilsenbeck a ratat transformarea.

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Oaspeții au mărit avantajul, în minutul 21, prin reușita lui McClean și transformarea reușită de uvertură. Replica României a venit în minutul 28, când ”stejarii” au găsit breșa în apărarea Statelor Unite și au punctat prin Taylor Gontineac. Cristi Boboc a mai marcat în prima repriză, dar nu înainte ca oaspeții să reușească încă un eseu transformat. Cuplul Mayo și Hilsenbeck au adus încă șapte puncte, iar scorul pauzei a fost înclinat considerabil în favoarea americanilor: 22-10.

După revenirea de la cabine, cursul jocului nu a putut fi schimbat. SUA a mai pus încă șapte puncte pe tabelă, grație eseului lui Damm, care a fost transformat. Până la finalul timpului regulamentar, România a mai reușit un eseu de penalizare, iar adversara a marcat pe bandă rulantă prin: den Hoedt (’50), Lopeti (’65), Pittman (’72) și McLean (’76).

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Selecționata lui David Gerard a avut ultimul cuvânt în duelul de pe Arcul de Triumf. În timpul adițional, Adrian Mitu a culcat balonul în terenul de țintă al americanilor, iar Alin Conache a reușit transformarea. Totuși, reușita nu a putut schimba soarta partidei. Acestea sunt loturile celor două naționale, care s-au întâlnit la București:

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  • ROMÂNIA: 1.Hartig, 2.Butnariu, 3.Smith – 4.Mahu, 5.Moțoc – 6.Boboc, 7.Murray, 8.Mitu – 9.Gabriel Rupanu, 10.Daniel Plai – 11.Tiqe Iliesa, 14. Nicolas Onuțu – 12.Taylor Gontineac, 13.Atila Septar – 15. Simionescu
  • SUA: 1.Iscaro, 2.Pifeleti, 3.Kofe – 4.den Hoedt, 5.Damm – 6.Bonasso, 7.Ryan, 8.Maafu – 9.Lennon, 10.Hilsenbeck – 11.Brown, 14.McLean – 12.Besag, 13.Lopeti – 15.Mayo

România păstrează șanse de podium în grupa din Nations Cup

După înfrângerea contra Statelor Unite și a celei împotriva Tongăi, din săptămâna anterioară, când România a obținut punctul bonus defensiv, ”stejarii” se află pe locul 4 în grupă, cu 12 puncte. Totuși, șansele de a termina pe locul 3 sunt realiste, întrucât diferența față de Spania este de numai două lungimi.

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Un succes în ultima etapă, contra Canadei, pe 20 noiembrie, pe Arcul de Triumf, ar aduce un total de 16 puncte în contul României. Mai mult, în cazul în care elevii lui David Gerard vor marca cel puțin 4 eseuri, se vor contabiliza 17 puncte în dreptul ”stejarilor”. Acesta este clasamentul Grupei A a competiției, cu numai un meci rămas de disputat:

  1. Georgia (237-113) – 24 de puncte
  2. Portugalia (140-123) – 17 puncte
  3. Spania (123-127) – 14 puncte
  4. România (167-217) – 12 puncte
  5. Hong Kong (121-210) – 6 puncte
  6. Zimbabwe (82-153) – 3 puncte
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