România, aproape de barajul la Mondiale! Toate calculele înainte de meciurile cu Islanda și Liechtenstein

Naționala de fotbal a României mai are de disputat două meciuri în Grupa J a preliminariilor CM Qatar 2022, în urma cărora ar putea ocupa poziția a doua, ce asigură prezența la baraj. Selecționata lui se bate pentru acest loc cu Macedonia de Nord, Armenia și , dar pleacă din postura de favorită, deoarece stă doar la mâna ei și nu depinde de rezultatele contracandidatelor.

În plus, au și un program relativ mai ușor decât rivalele, și în deplasare cu Liechtenstein, ceea ce le conferă încă un mic avantaj, mai ales față de Macedonia de Nord, care are meci „afară” cu Armenia și pe teren propriu cu aceeași Islanda.

România, șanse mari de a merge la barajul de Mondiale

Naționala României se află în pole-position pentru ocuparea locului 2 în Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar 2022, situație pe care nimeni nu o prevedea în urmă cu aproape 8 luni, după disputarea primelor trei etape.

Atunci, „tricolorii” începeau cu stângul campania de calificare, înregistrând o singură victorie după primele trei etape, 3-2 pe „Arena Națională” împotriva Macedoniei de Nord. Dacă înfrângerea în fața Germaniei era anticipată de toată lumea (scorul de doar 0-1 a fost unul mincinos), nu același lucru se poate spune depre eșecul suferit în Armenia, unul dintre cele mai rușinoase rezultate înregistrate de România în întreaga sa istorie.

Șansele de calificare, chiar și cele de baraj, scăzuseră simțitor, și doar o minune ne mai putea aduce aproape de Mondiale. Iar de data aceasta norocul a fost de partea noastră.

Nu numai că România a făcut o campanie de toamnă aproape perfectă (înfrângerea la limită din Germania și egalul din Macedonia de Nord au fost calculate), dar ghinionul le-a lovit cumplit pe Armenia și Macedonia de Nord, care au făcut doar egal în Islanda, ca să nu mai vorbim de bomba furnizată de aceeași Armenie, care s-a împiedicat la Erevan de modesta Liechtenstein.

Astfel că, beneficiind și de parcursul de metronom al Gemaniei cu noul antrenor la timonă, s-au așezat pe poziția secundă a clasamentului, cu un avans de un punct față de Macedonia de Nord și Armenia, și de 5 puncte față de Islanda, iar soarta calificării la baraj stă doar în mâna lor.

Preliminarii CM 2022, Grupa J: rezultatele înregistrate în primele 8 etape

Etapa 1 (25 martie): România – Macedonia de Nord 3-2, Germania – Islanda 3-0, Liechtenstein – Armenia 0-1;

Germania – Macedonia de Nord 1-2, Liechtenstein – Islanda 1-4; Etapa 4 (2 septembrie): Islanda – România 0-2, Liechtenstein – Germania 0-2, Macedonia de Nord – Armenia 0-0;

Cum se califică România la barajul pentru Campionatul Mondial din Qatar 2022. Toate calculele înainte de meciurile cu cu Islanda și Liechtenstein

În urma partidelor disputate în luna octombrie în Grupa J a preliminariilor pentru Mondialul din Qatar, Germania a câștigat matematic locul 1, așa că România, Macedonia de Nord, Armenia și Islanda se vor lupta în continuare doar pentru poziția secundă, care duce la baraj. Da, și Islanda, chiar dacă e la 5 puncte în spatele „tricolorilor”, iar șansele de a termina grupa pe această poziție țin mai mult de domeniul fantasticului. Însă atât timp cât ele există din punct de vedere matematic, trebuie să le luăm în calcul.

Vestea bună pentru reprezentativa noastră este aceea că depindem doar de noi pentru a termina pe poziția secundă. Avem un punct peste Armenia și Macedonia de Nord, principalele contracandidate, iar cu două victorii din ultimele două partide, cu Islanda pe teren propriu și cu Liechtenstein în deplasare, nimeni nu ne mai poate ajunge.

Preliminarii CM 2022, Grupa J: programul ultimelor două etape

Etapa 9 (11 noiembrie): Armenia – Macedonia de Nord, Germania – Liechtenstein, România – Islanda;

Armenia – Macedonia de Nord, Germania – Liechtenstein, Etapa 10 (14 noiembrie): Armenia – Germania, Liechtenstein – România, Macedonia de Nord – Islanda.

Situația ar putea fi încheiată chiar joi, când România va întâlni Islanda pe stadionul „Steaua”, iar Armenia și Macedonia de Nord se vor duela în meci direct. O victorie „tricoloră” contra nordicilor, coroborată cu un egal în partida de la Erevan, ne-ar asigura în proporție de 99,99% locul de baraj, fiind greu de crezut că vom pierde în ultima etapă în Liechtenstein.

Lucrurile s-ar complica în cazul nefericit că nu vom învinge Islanda la București. În această situație, vom sta la mâna rezultatelor și am avea nevoie de un egal între Armenia și Macedonia de Nord sau, în cel mai rău caz, de o victorie a Armeniei, care să fie urmată OBLIGATORIU de o victorie a Germaniei la Erevan.

Iată în continuare calculele complete și . Trebuie precizat faptul că, în caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajre este golaverajul, acolo unde Macedonia de Nord stă cel mai bine (+5), urmată de România (+3), Armenia (-3) și Islanda (-4).

Varianta 1: România obține 6 puncte din dubla cu Islanda și Liechtenstein. Șanse: 100%

– terminăm grupa pe locul 2, indiferent de celelalte rezultate înregistrate.

Varianta 2: România obține 4 puncte din dubla cu Islanda și Liechtenstein. Șanse: 60%

– terminăm grupa pe locul 2 doar dacă Armenia și Macedonia de Nord obțin fiecare câte maximum 4 puncte din ultimele două runde. Asta înseamnă cel mult o victorie și un egal pentru fiecare.

Varianta 3: România obține 3 puncte din dubla cu Islanda și Liechtenstein. Șanse: 40%

– lucrurile se complică foarte mult, iar șansele „tricolorilor” de a termina pe locul 2 scad sub 50%. În această variantă, ar trebui ca Armenia și Macedonia de Nord să obțină fiecare cel mult 3 puncte.

– ar mai fi și varianta ca Armenia și Macedonia de Nord să obțină maximum 4 puncte, situație în care am ajunge la egalitate și ar interveni golaverajul, primul criteriu de departajare. Față de armeni stăm destul de bine, +3 vs -3, însă lucrurile sunt diferite când vine vorba de macedoneni, care au +5 în acest moment. Am putea trece peste ei doar cu o victorie la scor, la cel puțin 5-6 goluri diferență, și o înfrângere la limită, dar este greu de crezut că se va putea întâmpla așa ceva.

Varianta 4: România obține 2 puncte din dubla cu Islanda și Liechstenstein. Șanse: 5%

– ar trebui ca Armenia și Macedonia de Nord să obțină maximum 2 puncte fiecare, ceea ce înseamnă, în primul rând, ca meciul direct să se încheie OBLIGATORIU la egalitate. Apoi, fiecare trebuie să facă cel mult un egal în ultima etapă, Armenia cu Germania și Macedonia de Nord cu Islanda.

– dacă meciul direct dintre Armenia și Macedonia de Nord se termină cu victoria uneia dintre cele două echipe, atunci învingătoarea din acest joc trebuie să piardă obligatoriu partida din ultima rundă. În acest caz, s-ar ajunge la egalitate de puncte și ar interveni din nou golaverajul.

Varianta 5: România obține 1 punct din dubla cu Islanda și Liechstenstein. Șanse: 1%

– prima condiție ca să mai ajungem la baraj este ca meciul Armenia – Macedonia de Nord să se încheie OBLIGATORIU egal. Orice alt rezultat ne scoate din cărți. Odată îndeplinită această cerință, Macedonia trebuie să piardă în ultima etapă acasă cu Islanda, iar Armenia nu are voie să obțină mai mult de un punct cu Germania, caz în care mergem mai departe la golaveraj. Dacă pierd ambele în ultima etapă, terminăm singuri grupa pe locul 2 dacă punctul îl obținem cu Islanda.

Dacă însă Macedonia de Nord obține cel puțin un punct în ultima etapă pe teren propriu cu Islanda, suntem eliminați, deoarece avem un golaveraj inferior, ce nu poate fi recuperat.

– dacă punctul îl obținem în Liechstenstein, atunci în ecuația calificării intră și Islanda. Cu o victorie la București și una la Skopje, nordicii ar acumula 14 puncte, tot atâtea câte am avea și noi, însă și ei au nevoie OBLIGATORIU ca Armenia – Macedonia de Nord să se termine egal, iar Germania să nu piardă în ultima etapă la Erevan.

În aceste condiții, am avea parte de două situații:

dacă Germania câștigă în Armenia, pe locul 2 vor fi la egalitate România și Islanda, cu câte 14 puncte. dacă meciul de la Erevan se termină egal, pe locul 2 vor fi la egalitate România, Armenia și Islanda, cu câte 14 puncte.

Varianta 6: România obține 0 puncte din dubla cu Islanda și Liechstenstein. Șanse: 0%

– nu mai putem termina pe locul 2 sub nicio formă. Echipa care va câștiga meciul direct dintre Armenia și Macedonia de Nord va trece peste noi. În caz de egalitate, Macedonia de Nord ne egalează la puncte, dar este peste noi la golaveraj, primul criteriu de departajare în acest caz.

Și în acest caz, Islanda are șanse de a obține locul 2, doar dacă va bate și la Skopje în ultima etapă, iar Armenia – Macedonia de Nord se termină egal. În aceste condiții, am avea parte tot de două situații:

dacă Germania câștigă în Armenia, pe locul 2 va fi Islanda, cu 14 puncte. România, Macedonia de Nord și Armenia vor încheia grupa pe locurile 3-5, cu câte 13 puncte fiecare. dacă meciul de la Erevan se termină egal, pe locul 2 vor fi la egalitate Armenia și Islanda, cu câte 14 puncte, iar departajarea se va face la golaveraj.

Variantele 4, 5 și 6 sunt însă cele mai pesimiste scenarii și nici în cele mai negre vise nu ne putem închipui așa ceva. Dacă, totuși, prin absurd s-ar întâmpla, ar trebui ca în secunda doi să punem lacătul pe Federație, iar de la președinte și până la ultimul portar să-și ia cu toții tălpășița.