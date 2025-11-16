Sport

România, calificare la Mondial cu Arena Națională plină?! Cum s-ar putea adeveri un scenariu de vis. Toate calculele

Naționala României păstrează încă șanse de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre cum mai pot ajunge „tricolorii” la turneul final.
Mihai Dragomir
16.11.2025 | 10:30
Ce șanse mai are România să ajungă la Campionatul Mondial. Scenariul infernal pentru „tricolori”. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Naționala României a pierdut sâmbătă seară cu 1-3 în deplasare cu Bosnia și și-a luat adio de la drumul calificării la Mondial prin intermediul preliminariilor. Ce șanse mai au totuși „tricolorii” să ajungă la turneul final de anul viitor.

România a ratat locul 2 în grupa preliminară H

Naționala României a luptat sâmbătă seară cu Bosnia pentru locul 2 din grupa preliminară H. Deși „tricolorii” se îndreptau către o victorie uriașă, având 1-0 după primele 45 de minute, bosniacii au revenit și au întors scorul în favoarea lor. Meciul de la Zenica s-a încheiat cu 3-1 pentru selecționata lui Sergej Barbarez.

Echipa lui Mircea Lucescu a rămas doar cu 10 puncte înaintea ultimei etape din preliminarii, în timp ce Bosnia a făcut 16 puncte. Naționala lui Sergej Barbarez și liderul Austria se vor duela la Viena pentru calificarea directă la turneul final de anul viitor.

Cum mai poate ajunge naționala Românei, de fapt, la Campionatul Mondial

Pentru „tricolori” mai există o șansă să revină la turneul de anul viitor după aproape 3 decenii. Naționala lui Mircea Lucescu intră pe ruta barajului din Liga Națiunilor, unde culoarul este infernal.

Sistemul barajului presupune un total de 16 echipe împărțite în 4 urne valorice. Semifinalele barajului se joacă într-o singură manșă, iar echipele din urnele superioare (1 și 2) au avantaj de a juca acasă. Pentru finală, gazda meciului va fi decisă prin tragere la sorți — nu e garantat locul echipei mai “puternice”.

Cum arată urnele valorice și ce adversari poate întâlni România

Naționala României se află în urna valorică 4, alături de Țara Galilor și Irlanda de Nord. „Tricolorii”, în acest moment, pot întâlni cel mai probabil în semifinalele barajului una dintre Italia, Turcia, Ungaria și Polonia.

Fiecare echipă din urna 1 va juca pe teren propriu cu o echipă din urna 4, în timp ce fiecare echipă din urna 2 va juca pe teren propriu cu o echipă din urna 3. Iată componența fiecărei urne:

  • Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia 
  • Urna 2: Ungaria, Scoția, Cehia, Slovacia 
  • Urna 3: Albania, Macedonia de Nord, Kosovo, Bosnia și Herțegovina 
  • Urna 4: Țara Galilor, Suedia, România, Irlanda de Nord

Dacă trece de primul obstacol infernal și dacă are șansă la tragerea la sorți, care se va ține joi, 20 noiembrie, România ar putea fi gazda finalei barajului de Mondial, de pe 31 martie (meciul care va decide dacă mergem sau nu la Mondial). În cazul în care vor avea din nou șansă la tragerea la sorți, tricolorii ar putea juca meciul decisiv pe teren propriu, pe Arena Națională, cu stadionul arhiplin.

