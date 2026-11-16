România, calificare spectaculoasă la EURO 2028 din urna a 3-a?! Istoria îi dă speranțe lui Gică Hagi

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România va fi în urna a treia valorică la tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028, după o campanie de Nations League în care a pierdut patru dintre primele cinci meciuri. Pentru Gică Hagi, vestea complică drumul spre turneul final, dar istoria oferă și motive de optimism. FANATIK a analizat 29 de campanii de calificare la Campionatele Europene și Mondiale. Tricolorii au obținut cele mai multe calificări din urna a treia, în timp ce, atunci când au fost capi de serie, au rămas de multe ori acasă.

România și-a compromis șansele la urna a doua în Nations League! Ce adversari poate întâlni în drumul spre EURO 2028

Miza a fost una importantă încă de la începutul competiției. Potrivit regulamentului UEFA, clasamentul general intermediar din Nations League stabilește repartizarea echipelor în urnele preliminariilor Cele patru înfrângeri suferite în primele cinci etape au compromis șansele României de a ajunge în urna a doua.

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Tragerea la sorți este programată duminică, 6 decembrie, la Belfast, ora 19:00, ora României. Câștigătoarele grupelor și cele mai bune opt formații clasate pe locul secund vor obține calificarea directă la EURO 2028. Alte două locuri sunt rezervate țărilor organizatoare care nu se califică prin intermediul preliminariilor, iar ultimele bilete vor fi atribuite în urma barajelor.

Urna Naționale Urna 1 Spania, Portugalia, Olanda, Anglia, Franța, Italia, Danemarca, Belgia, Germania, Grecia, Norvegia, Croația Urna 2 Țara Galilor, Cehia, Serbia, Turcia, Elveția, Suedia, Austria, Bosnia, Slovenia, Irlanda de Nord, Ungaria, Irlanda Urna 3 Kosovo, Ucraina, Scoția, Polonia, Georgia, Israel, România, Macedonia de Nord, Muntenegru, Slovacia, Islanda, Albania Urna 4 Belarus, Estonia, Cipru, Finlanda, Moldova, Insulele Feroe, Armenia, Bulgaria, Luxemburg, Kazahstan, Letonia, San Marino Urna 5 Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

Notă: Proiecție neoficială. Componența urnelor poate suferi modificări.

Pentru România, repartizarea în urna a treia înseamnă că va întâlni câte o adversară din primele două urne. Printre posibilele nume din prima urnă se află Spania, Franța, Anglia, Portugalia și Germania. Din urna secundă ar putea veni Elveția, Austria, Turcia, Serbia sau Suedia. Componența definitivă a urnelor va fi stabilită după încheierea fazei grupelor din Nations League

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Urna a treia, cea mai productivă din istoria României! Șase calificări la turneele finale

La prima vedere, urna a treia reprezintă un dezavantaj. România va avea în față două echipe mai bine cotate și va trebui să producă cel puțin o surpriză pentru a spera la calificarea la EURO 2028. Istoria preliminariilor arată însă o realitate diferită de ceea ce ar sugera calculele de pe hârtie.

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Dintre cele 29 de campanii analizate de FANATIK, toate de la introducerea sistemului cu urne, zece s-au încheiat cu o calificare, iar 19 cu ratarea turneului final. Cele mai multe succese, șase, au venit din urna a treia. Este vorba despre calificările la Mondialele din 1970, 1990 și 1994, respectiv la Europenele din 1984, 2016 și 2024. Mai mult, România a avut o rată de succes de 66,7% atunci când a plecat din această urnă. În schimb, procentul calificărilor obținute din prima urnă a fost de numai 22,2%.

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Urna valorică Calificări Ratări Procent de succes Urna 1 2 7 22,2% Urna 2 2 6 25% Urna 3 6 3 66,7% Urna 4 0 3 0% Total 10 19 34,5%

Cifrele sunt interesante, dar au nevoie și de puțin context. Formatele preliminariilor s-au schimbat de-a lungul anilor, iar la EURO 1984 participau doar opt echipe, față de cele 24 care vor fi prezente la ediția din 2028. Totuși, cele șase calificări obținute din urna a treia ascund câteva dintre cele mai importante performanțe din istoria fotbalului românesc.

Calificările României din urna 3:

Turneu final Adversarii României în preliminarii CM 1970 Portugalia, Elveția, Grecia EURO 1984 Italia, Cehoslovacia, Suedia, Cipru CM 1990 Danemarca, Bulgaria, Grecia CM 1994 Belgia, Cehoslovacia, Țara Galilor, Cipru, Insulele Feroe EURO 2016 Grecia, Ungaria, Finlanda, Irlanda de Nord, Insulele Feroe EURO 2024 Elveția, Israel, Kosovo, Belarus, Andorra

De la victoria cu Italia, campioana mondială, la Generația de Aur. Calificările spectaculoase din urna a treia

EURO 1984 – România a eliminat campioana mondială: Naționala pregătită de Mircea Lucescu a câștigat o grupă cu Italia, Cehoslovacia, Suedia și Cipru. Momentul decisiv a fost victoria cu Italia, scor 1-0, obținută la București, pe 16 aprilie 1983, prin golul lui Ladislau Bölöni. Italienii câștigaseră Cupa Mondială cu numai un an înainte. România a încheiat grupa cu 12 puncte, unul peste Suedia, și s-a calificat la turneul final din Franța.

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CM 1990 – România a răsturnat calculele în fața Danemarcei: După o absență de 20 de ani de la Campionatul Mondial, România a revenit la turneul final. Tricolorii au câștigat grupa cu Danemarca, Bulgaria și Grecia. Calificarea s-a decis în ultimul meci, la București, pe 15 noiembrie 1989. Danemarca a deschis scorul, dar două goluri ale lui Gabi Balint și unul al lui Ioan Ovidiu Sabău au adus victoria cu 3-1. România a terminat pe primul loc, cu un punct peste danezi.

CM 1994 – Calificarea care a precedat cea mai mare performanță: România a pornit din urna a treia într-o grupă cu Belgia, Cehoslovacia, Țara Galilor, Cipru și Insulele Feroe. A câștigat grupa, iar la turneul final din Statele Unite a ajuns până în sferturile de finală. A fost competiția la care Hagi, Răducioiu, Dumitrescu și ceilalți componenți ai Generației de Aur au eliminat Argentina și au fost la un pas de semifinalele Mondialului.

EURO 2024 – Așa s-a născut Generația de Suflet: Cel mai recent exemplu este chiar calificarea obținută de naționala lui Edward Iordănescu. România a pornit din urna a treia, dar a câștigat grupa cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Tricolorii au acumulat 22 de puncte, fără să piardă vreun meci, și au terminat cu cinci puncte peste Elveția. La EURO 2024 au câștigat grupa din care au făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina, înainte de eliminarea în optimile de finală.

La aceste performanțe se adaugă calificările la CM 1970 și EURO 2016. În primul caz, România a câștigat grupa cu Portugalia, Elveția și Grecia, ajungând la primul Mondial după 32 de ani. În 2016, tricolorii au terminat pe locul al doilea, în urma Irlandei de Nord, și au obținut calificarea la turneul final din Franța.

Blestemul primei urne! România a ratat șapte calificări, deși a plecat ca favorită

România a ratat șapte calificări în cele nouă campanii în care a fost repartizată în prima urnă valorică. Lista include preliminariile pentru EURO 1972, EURO 1976, EURO 1992 și EURO 2004, dar și pe cele pentru Campionatele Mondiale din 1974, 2002 și 2018. Unele dintre aceste ratări au venit după dueluri cu adversari de calibru. Altele au fost consecința unor rezultate slabe în grupe pe care România avea motive să spere că le poate câștiga.

Calificări ratate din prima urnă:

Competiția Adversarii României EURO 1972 Cehoslovacia, Țara Galilor, Finlanda EURO 1976 Danemarca, Spania, Scoția CM 1974 Germania de Est, Albania, Finlanda EURO 1992 Scoția, Bulgaria, Elveția, San Marino EURO 2004 Danemarca, Norvegia, Bosnia, Luxemburg CM 2002 Italia, Lituania, Ungaria, Georgia CM 2018 Danemarca, Polonia, Muntenegru, Armenia, Kazahstan

Unul dintre cele mai dureroase exemple este campania pentru EURO 2004. România a avut o grupă cu Danemarca, Norvegia, Bosnia și Luxemburg, dar a terminat pe locul al treilea. Naționala pregătită de Anghel Iordănescu a ratat inclusiv barajul, deși avea un lot cu jucători precum Adrian Mutu, Cristian Chivu și Mirel Rădoi.

În preliminariile pentru Mondialul din 2002, România a terminat pe locul secund, în spatele Italiei. A urmat barajul cu Slovenia, pierdut după 1-2 în deplasare și 1-1 la București. Tricolorii au ratat astfel participarea la turneul final din Japonia și Coreea de Sud. Nici campania pentru CM 2018 nu a adus rezultatul așteptat. România a încheiat grupa pe locul al patrulea, după Polonia, Danemarca și Muntenegru, deși a fost cap de serie la tragerea la sorți.

Nici urna a doua nu a adus prea mult noroc. România a câștigat grupa Olandei în 2008

România a obținut numai două calificări în cele opt campanii în care a pornit din urna a doua. Prima a fost pentru EURO 1996, iar a doua pentru EURO 2008. Campania pentru Europeanul din 2008 merită amintită în mod special. România a câștigat o grupă cu Olanda, Bulgaria, Belarus, Albania, Slovenia și Luxemburg. Tricolorii au acumulat 29 de puncte, cu trei mai multe decât olandezii, și au înregistrat nouă victorii, două remize și o singură înfrângere.

Celelalte șase campanii din urna secundă au fost ratate. România nu a ajuns la EURO 1980, EURO 1988 și EURO 2012, nici la Mondialele din 2010, 2022 și 2026. În preliminariile CM 2022, de exemplu, România a încheiat grupa pe locul al treilea, după Germania și Macedonia de Nord. Tricolorii au pierdut puncte importante și au ratat inclusiv barajul.

Campaniile de calificare ale României atunci când a plecat din urna a doua:

Competiția Adversarii din grupă Rezultat EURO 1980 Iugoslavia, Spania, Cipru Ratare EURO 1988 Spania, Austria, Albania Ratare EURO 1996 Franța, Polonia, Israel, Slovacia, Azerbaidjan Calificare EURO 2008 Olanda, Bulgaria, Slovenia, Albania, Belarus, Luxemburg Calificare EURO 2012 Franța, Bosnia, Belarus, Albania, Luxemburg Ratare CM 2010 Franța, Serbia, Lituania, Austria, Insulele Feroe Ratare CM 2022 Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia, Liechtenstein Ratare CM 2026 Austria, Bosnia, Cipru, San Marino Baraj – România a fost eliminată de Turcia

Ce înseamnă toate aceste cifre pentru Gică Hagi și EURO 2028

Perspectiva este una interesantă. Gică Hagi a fost unul dintre protagoniștii calificărilor la Mondialele din 1990 și 1994, ambele obținute de România după ce a pornit din urna a treia. Acum, „Regele” trebuie să încerce să repete performanța din postura de antrenor.

România a obținut 60% dintre calificările analizate atunci când a pornit din urna a treia. Statistica nu garantează nimic pentru 2028, dar arată că tricolorii au reușit, de multe ori, să depășească așteptările atunci când au intrat în competiție din postura de outsider.