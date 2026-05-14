Live text & video: România, calificată în finala Eurovision 2026, conform caselor de pariuri. Bulgaria deschide gala – Update

Emoții uriașe pentru România în semifinala Eurovision 2026 de joi, 14 mai! Țara noastră, reprezentată de artista Alexandra Căpitănescu, are toate șansele să se califice în finala de sâmbătă, 16 mai! Casele de pariuri o poziționează destul de sus, iar revenirea țării noastre după o perioadă de absență și necalificări ar putea produce istorie în acest show. FABATIK prezintă cele mai importante momente ale galei, în update-urile de mai jos!

21:48 Bulgaria deschide în această seară marea gală Eurovision, fiind reprezentată de Dara. După momentul bulgarilor urmează Azerbaidjan, iar România intră a treia în concurs. Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă într-un moment așteptat cu emoție de fanii competiției din întreaga Europă.

Eurovision 2026, semifinala a doua: România, calificată deja de casele de pariuri

România e reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu melodia „Choke me”, piesă care a creat controverse în presa internațională din cauza mesajului interpretat de ultra-feministe. Semifinala a doua a concursului desfășurat la Viena începe la ora 22:00, ora României, și va putea fi urmărită atât la TVR 1, cât și online, pe canalul oficial de YouTube al Eurovision. România va urca pe scenă foarte devreme, în poziția cu numărul trei, după Azerbaidjan și înaintea Luxembourgului, o poziție considerată de mulți fani drept una riscantă, pentru că publicul are tendința să rețină mai bine momentele de la finalul show-ului.

Totuși, bookmakerii sunt de altă părere. Înaintea semifinalei, România se află pe locul al treilea în topul favoritelor la calificare, fiind depășită doar de Danemarca și Australia, considerate marile forțe ale serii. Fanii Eurovision au remarcat încă din primele repetiții că show-ul pregătit de Alexandra Căpitănescu este unul dintre cele mai intense și teatrale din competiție, mizând pe o atmosferă întunecată, lumini dramatice și o interpretare vocală agresivă.

„Choke me”, melodie controversată

Piesa „Choke Me” a devenit însă subiect de scandal internațional cu mult înainte de semifinală. Mai multe organizații și activiști au acuzat melodia că ar „glorifica strangularea sexuală”, o practică extrem de periculoasă. Criticile au pornit de la faptul că expresia „choke me” este repetată de aproximativ 30 de ori pe parcursul celor trei minute ale cântecului, iar unele versuri precum „It’s hard to breathe” sau „Make my lungs explode” au fost considerate șocante.

Presa britanică a scris pe larg despre controversă, iar unii activiști au cerut chiar modificarea versurilor sau descalificarea României. De cealaltă parte, Alexandra Căpitănescu și TVR au transmis că piesa este una metaforică și vorbește despre sufocarea emoțională, presiunea psihologică și lupta cu propriile traume, nu despre violență sexuală.

Cu cine se bate România în a doua semifinală

a reușit exact ceea ce orice piesă Eurovision își dorește: să fie imposibil de ignorat. Pe rețelele sociale, reacțiile sunt împărțite între cei care consideră momentul genial și cei care îl văd drept prea provocator pentru un concurs urmărit de milioane de oameni.

În semifinala a doua concurează Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxembourg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Franța, Austria și Marea Britanie vor avea recitaluri speciale, fiind deja calificate direct în finală.

Românii din afară pot vota pentru Alexandra la numărul afișat la televiziunea națională din țara în care se află

Pentru românii din diaspora, votul poate face diferența. În semifinalele Eurovision votează doar țările participante în acea seară și câteva state deja calificate direct în finală. pot vota prin SMS, telefon sau aplicația oficială Eurovision, însă regula esențială rămâne aceea că nu își pot vota propria țară din statul în care România participă. În schimb, diaspora din țări care nu concurează poate folosi sistemul „Rest of the World”, introdus de organizatori în ultimii ani.

Eurovision, fenomen ajuns la 70 de ani de existență

Ajuns la ediția cu numărul 70, Eurovision Song Contest rămâne unul dintre cele mai importante evenimente TV din lume. Concursul adună anual sute de milioane de telespectatori și este mult mai mult decât o simplă competiție muzicală. Eurovision a devenit un fenomen cultural, un spațiu în care țările europene își promovează identitatea, muzica și valorile, dar și o rampă de lansare pentru artiști care ajung ulterior vedete internaționale.

În această seară, România speră să scrie încă un capitol important în istoria sa Eurovision. Iar dacă pariurile se vor confirma, Alexandra Căpitănescu ar putea aduce țara noastră în marea finală de la Viena, după una dintre cele mai tensionate și comentate semifinale din ultimii ani.