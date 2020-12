România, calificată în grupele principale! Ce adversare putem întâlni. Toate calculele

România s-a calificat în grupele principale de la Campionatul European de handbal. “Tricolorele” s-au impus cu 28-24 împotriva Poloniei și grație diferenței de patru goluri, avem locul asigurat mai departe indiferent de celelalte rezultate.

Polonia nu este complet ieșită din calcule pentru că dacă va învinge Germania, se va face un clasament în trei: România, Polonia, Germania. Toate cele 3 echipe vor avea două puncte și calificarea se decide la golaveraj.

România are în acest moment +1, Germania +2, iar Polonia -4. Indiferent de situație, echipa lui Bogdan Burcea este calificată. Însă, Dacă Polonia câștigă la patru goluri meciul împotriva Germaniei, atunci se califică în grupele principale. Și asta ar fi o veste extraordinară pentru România care s-ar duce mai departe cu două puncte.

România, calificată în grupele principale la Euro! Putem merge cu puncte acolo?

Criteriile de departajare dacă echipele încheie grupa la egalitate de puncte: victoria în meciul (meciurile) directe, golaverajul din meciurile directe, numărul de goluri marcate în meciurile directe și diferența de goluri la general.

Bineînțeles, România are șansa luni seara, de la 21:30 să obțină două puncte pentru grupele principale, dar misiunea se anunță una infernală. Norvegia arată o formă foarte bună și a surclasat Germania și Polonia.

Grupa D:

Ce adversare putem întâlni! Calcule complicate după șocul Croația – Ungaria

Cel mai realist scenariu este acela că ne vom duce în grupele principale cu zero puncte, acolo unde împerecherea este cu grupa C. Calculele sunt foarte complicate în acea grupă, meciul Olanda – Serbia fiind amânat pentru sâmbătă seara, iar Croația a reușit șocul turneului de până acum, învingând Ungaria.

Conform situației de la ora asta, este foarte posibil ca din grupa C să meargă mai departe Olanda, Serbia și Croația. Însă, calculele sunt foarte complicate acolo, mai ales după victoria Croației în fața Ungariei.

Clasament grupa C:

România rămâne în turneu până pe 15 decembrie

În grupele principale, România va disputa meciurile tot la Kolding, iar confruntările vor avea loc între 10 și 15 decembrie. România va evolua împotriva celor trei adversare venite din grupa C, însă cu zero puncte șansele pentru Final Four sunt foarte mici.

Totuși, echipa se va lupa măcar pentru locul trei în grupă care asigură un meci pentru locurile patru-cinci. Însă, important este că primul obiectiv a fost îndeplinit. România este în grupele principale și cel puțin până pe 15 decembrie vom fi la Euro.

