România, campioană în Europa la abandonul școlar: mulți nu mai ajung pe băncile liceului. Expert în educație: „Situația este absolut dramatică”

România conduce un nou clasament rușinos în Europa. Datele Eurostat arată că țara noastră este pe primul loc la numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult gimnaziul, iar mai apoi nu și-au mai continuat studiile. Alături de noi mai sunt Spania și Germania. Ce spun experții în educație și cât de rea este, de fapt, situația.

România, pe primul loc în topul țărilor europene la abandonul școlar

Cel mai recent raport Eurostat ne plasează, din nou, pe un loc rușinos. De data aceasta pe partea de educație. Potrivit datelor analizate din 2024, suntem pe primul loc la numărul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult gimnaziul. Procentul este de 16,8%, aproape dublu în comparație cu media europeană.

În același clasament, foarte aproape de noi se află Spania, cu 13%, și Germania 12,9%. Cu toate acestea, la polul opus avem statele cu cele mai mici procente, și anume Croația (2%), Irlanda (2,8%) și Grecia (3%). Și vecinii noștri bulgari stau mai bine la acest capitol. Ei apar cu un procent de 8,2%.

Care sunt zonele României unde abandonul este în floare

Eurostat a făcut o statistică privind situația abandonului școlar în diferite zone ale țării, pentru 2024. În toate zonele țării, cu excepția Bucureștiului și părții de vest, rata depășește media UE. Astfel, cei mai mulți tineri care renunță la educație prea devreme sunt cei din partea de sud-est, într-un procent de 26,2%. Datele sunt dezastruoase și pentru zona de centru (21,6%) și sudul Munteniei (19%). În nord-est avem 16,1%, iar în nord-vest 14,9%.

Cum explică experții în educație

Contactat de FANATIK, expertul în educație Mihai Maci a declarat că situația nu e roz nici în alte state așa cum credem noi, țări pe care noi obișnuim să le considerăm mai dezvoltate, mai educate. Acesta a menționat faptul că „Spania și Germania nu mai sunt ce ne imaginam noi că pot fi”. Acesta susține că datele pentru aceste două țări sunt din cauza „imigrației masive”.

„Gândiți-vă numai câți români sunt în Spania, bănuiesc că mulți dintre ei intră în categoria asta a celor care nu fac liceul acolo”, a menționat profesorul Mihai Maci.

Acesta a menționat faptul că, la ora actuală în România, poți urma , dar mulți ajung să nu profeseze în domeniu și să aibă un loc de muncă de tip call-center ori livrator. În acest sens, profesorul a declarat că tinerii se întreabă dacă mai are, sau nu, rost să facă o școală. Pe de altă parte, expertul în educație menționează că în familii cu posibilități medii copiii sunt îndemnați să facă școală, însă cei săraci nu-și permit și încep să muncească de la vârste fragede.

„În familiile medii, copiii sunt împinși să facă toate treptele școlii, uneori până la doctorat, dintr-o rațiune simplă: ca să mai crească. Așa zice familia. La 16 ani, 17 ani, 18 ani e prea mic să dea piept cu viața. Mai pun niște bani, că statul nu mai dă burse decât în mod excepțional, și așa îi crește. În familiile sărace, și totuși să ne uităm care-i ponderea familiilor sărace nu doar în România, ci și în Germania, nu-și permit asemenea lucruri”, a declarat expertul în educație Mihai Maci, pentru FANATIK.

În continuare, profesorul universitar susține că mulți copii nu au altă șansă, posibilitate, și sunt nevoiți să muncească, astfel că prin clasa a VI-a încep să piardă legătura cu școala, „nu mai înțeleg nimic din ceea ce se face” și „trăiesc într-o lume de și filme de pe Netflix și pe la 14 ani ei sunt complet pierduți”.

Cât de rea este situația din România

Cu toate acestea, expertul Mihai Maci afirmă că statistica de acest tip este „o obsesie națională” pentru că „este unul dintre factorii care au distrus complet învățământul românesc, problema învățământului românesc nu a fost să facă educație, ci să facă topuri”. Acesta subliniază faptul că România se concentrează mai mult pe cum arată țara noastră în comparație cu altele și mai puțin pe problemele reale pe care le avem.

„Știți cum e? E ca și cum tu ai o casă luată în chirie în care e o mizerie de nedescris, dar singura preocupare a ta e ca ușa ta de pe hol să arate mai bine decât a vecinilor. Cam la nivelul ăsta suntem”, a mai afirmat Mihai Maci.

Întrebat cât de rea este situația, de fapt, în țara noastră, expertul în educație a declarat că este „foarte rea”. În acest context, el amintește de raportul național privind literația științifică, publicat în urmă cu aproape o săptămână, care se referă la capacitatea elevilor de a gândi logic, structurat, a dezvăluit o realitate cruntă. Profesorul a subliniat faptul că 25%, un sfert dintre elevi, înțeleg ce înseamnă „a argumenta”, „iar pentru trei sferturi argumentul e pumnul”.

„Despre ce vorbim aici, cu cine să ne comparăm. Ne comparăm cu România la 1907. Ala e reperul real. Să fim serioși, asemenea lucruri care arată că noi suntem pe locul X nu au nicio relevanță. Suntem foarte rău, nu suntem mai rău decât altcineva, și atunci ne consolăm și spunem: „Uite, și spaniolii sunt rău, lasă că mai amânăm deciziile în învățământ că dacă spaniolii nu mor nu murim nici noi. Situația este absolut dramatică”, a mai declarat Mihai Maci pentru FANATIK.