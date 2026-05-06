România, campioană în UE la scumpirea energiei electrice. Facturi cu 60% mai mari deși puterea de cumpărare e la pământ. „Discutăm tot felul de aiureli”

Datele Eurostat arată că în România au fost cele mai mari scumpiri la energie raportate la puterea de cumpărare, în comparație cu restul țărilor din Uniunea Europeană. FANATIK a discutat pe această temă cu un expert în energie și am aflat care sunt și cauzele pentru care românii au avut facturi cu aproape 60% mai mari.

Scumpiri de aproape 60% la energie electrică în România

Un studiu arată că în a doua jumătate a anului 2025 prețurile medii la energia electrică pentru gospodăriile din Uniunea Europeană au rămas parțial stabile, cu o ușoară creștere la 28,96 euro, față de 28,79 euro pe 100 kWh în prima jumătate a anului. Această creștere a fost determinată de creșterea impozitelor și taxelor.

Datele mai arată că prețurile pentru consumatorii casnici au crescut brusc în a doua jumătate a anului 2025 în România cu 58,6% față de a doua jumătate a anului 2024. La distanță de noi se află Austria, cu o creștere de 34,3%. Țările care au avut parte de ieftiniri au fost Cipru (-14,7%), Franța (-12,5%) și Danemarca (-11,9%).

În același timp, au fost observate și variații semnificative între țările din UE. În raport cu standardul puterii de cumpărare, prețurile la energia electrică au fost cele mai mari pentru consumatorii casnici din România (49,52 euro la 100 kWh). În același top urmează Cehia (38,65 euro) și Polonia (37,15 euro). La polul opus, cele mai mici au fost în Malta (14,09 euro), Ungaria (15,10 euro) și Finlanda (18,77 euro).

De ce am avut scumpiri dacă puterea de cumpărare era la pământ

FANATIK a discutat cu președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță. Acesta a confirmat datele prezentate de Eurostat și a afirmat faptul că ele reprezintă realitatea. Tot el a punctat faptul că scumpirea de până la aproape 60% a apărut după ce și .

„Într-adevăr, la momentul în care s-a liberalizat piața pe 1 iulie, respectiv a crescut TVA-ul la 1 august, ambele au contribuit la o creștere de până la 60% a prețurilor în medie în România. Deci cauza a fost legată de modul defectuos în care s-a făcut liberalizarea pieței de energie în România. A doua problemă era legată de creșterea TVA-ului, iar a treia a fost scăderea puterii de cumpărare. Deci sunt trei factori”, a declarat expertul în energie.

Cu toate acestea, președintele AEI subliniază că nu liberalizarea de la 1 iulie a fost cauza principală, ci modul în care a fost pregătit acest moment. Dumitru Chisăliță afirmă că a fost o chestiune făcută peste noapte și nu analizată în detaliu.

„Cauza principală a fost modul în care nu a fost pregătită această liberalizare. Pentru că în absolut orice chestie, dacă tu faci peste noapte o trecere de la un sistem la altul, probabilitatea cea mai mare este să-ți crească prețul, sau, mă rog, să dai chix. Deci acolo lucrurile trebuiau pregătite cu cel puțin un an de zile înainte, din punctul meu de vedere, în sensul în care oamenii trebuiau să știe că urmează această liberalizare, în sensul în care trebuia pregătită repornirea pieței de energie electrică din România, oferte care să ajungă la consumatori, o perioadă de decizie și așa mai departe. Toate astea nu au existat”, a declarat expertul în energie, Dumitru Chisăliță.

Oamenii nu știu de ofertele mai avantajoase de pe piață

De asemenea, președintele AEI susține că, după data de 1 iulie, pur și simplu oamenii s-au trezit acasă cu niște hârtii, pe care multe persoane nu le-au luat în seamă, deși acolo se specificau noile tarife, considerabil mai mari, și care au și intrat în vigoare. Românii aveau un timp limitat în care ar fi trebuit să răspundă solicitării celorlalți parteneri de contract, dar nu au făcut-o și s-au ales cu cele mai mari tarife. În același timp, expertul în energie susține că degeaba România produce energie dacă consumatorii nu accesează ofertele respective.

„Mult mai grav este că deși de la 1 iulie și până în momentul de față ofertele din piață sunt mai mici cu până la 35 sau chiar 45% față de această creștere, nimeni sau într-un număr foarte, foarte mic de consumatori le accesează. Adică, deși în trimestru 1 din 2026 prețul energiei electrice ar putea să fie în România cu cel puțin mai mic datorită ofertelor care există, nimeni nu vrea acest lucru. Adică nimeni nu le accesează. Nu neapărat că nu se vrea, dar oamenii nu știu. Nu fac chestia asta pentru că oamenii s-au obișnuit că în anii anteriori să vină altcineva și să facă lucrurile astea în locul lor, respectiv statul. Și ca tare, în loc să discutăm de o creștere de circa 20% în mod real, discutăm de această creștere de peste 50%.

Nu este suficient să produci. Trebuie să se pună în mișcare mecanismele pieței, de așa natură încât ceea ce produci să se transforme în niște prețuri corecte, pentru ca prețurile acestea să poată fi accesate. Noi avem acest oferte. Nu le vrea nimeni. Ce să fac? Să le dau cu lingurița? Ce să fac? Pentru că, într-un mod foarte nefast, România în loc să promoveze această situație reală, care e reală, nu e o chestie potențială, oferta asta există astăzi, noi, în România, discutăm tot felul de aiureli, de abureli. Oamenii nu înțeleg nimic, nici nu fac nimic și ajung să plătească și să deținem aceste recorduri europene”, a mai punctat Dumitru Chisăliță pentru FANATIK.

Românii și-au pierdut încrederea în informațiile transmise

În același timp, președintele AEI susține că o problemă o reprezintă și încrederea scăzută pe care o au românii în informații, deoarece au fost situații în care acestea erau incomplete ori false.

„Este o chestie de informație, după care este o chestie de cultură și învățare a unor deprinderi care ar trebui derulate, după care discutăm de eficiență, pentru că lumea vrea prețuri mici cu costuri mari, ceea ce nu se poate. Prețurile nu pot să fie mici decât dacă costurile sunt mici, ori, din păcate, suntem campioni în multe zone specifice energiei în sensul în care avem unele dintre cele mai mari costuri de transport, de distribuție, de echilibrare. Și atunci, de unde prețuri mici dacă costurile sunt mari?”, a mai afirmat expertul în energie Dumitru Chisăliță.