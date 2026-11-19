ADVERTISEMENT

Radu Georgescu, economist, expert contabil și managing partner al CFO Network, a criticat dur finanțarea sportului din bani publici și a ironizat duelul dintre cluburile Armatei și Ministerului de Interne. Georgescu a prezentat o analiză în care arată cum finanțările publice pentru anumite cluburi ating aproape 400 de milioane de lei în ultimul an.

CS Dinamo și CSA Steaua, peste 250 de milioane de lei de la stat. Ce spune Radu Georgescu

, care au inclusiv echipe de fotbal în Liga 2. Raportul realizat de Ana, asistentul virtual al platformei CFO App, CS Dinamo București are alocate 146,39 milioane de lei de la Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce CSA Steaua beneficiază de 107,67 milioane de lei de la Ministerul Apărării Naționale.

ADVERTISEMENT

Trebuie remarcat, însă, că aceste sume nu sunt destinate exclusiv fotbalului. Dinamo și Steaua sunt cluburi polisportive, iar bugetele lor acoperă activitatea tuturor secțiilor de la handbal, rugby, volei sau baschet, acolo unde există performanță. Mai mult, pe această listă sunt incluși și sportivi ca David Popovici sau marile campioane la canotaj.

Cu toate acestea, . „Spune-mi o țară de pe planeta Pământ unde Armata joacă fotbal în campionat cu Poliția. Cum ar fi ca în America să se joace un meci de fotbal profesionist între Pentagon și FBI?”, a remarcat economistul. Pe listă apar și alte nume, cum ar fi CSM București sau Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

Economistul Radu Georgescu se plânge că banii publici ajung în sport

De exemplu, CSM București a alocat 60,96 milioane de lei sporturilor din club, iar Gloria Bistrița 41,77 milioane. Revenind strict la fotbal, analiza indică finanțări de 14 milioane de lei pentru FC Universitatea Cluj, 13 milioane pentru FC Argeș și 6 milioane pentru UTA Arad. Separat, CS Universitatea Cluj, club polisportiv distinct de echipa de fotbal, figurează cu 8 milioane de lei.

ADVERTISEMENT

„Când jucăm cu alții, ne bat toți. Săptămâna asta ne-a bătut Bosnia la fotbal. Iar România a terminat pe ultimul loc în grupă. Când e vorba de bani cheltuiți de stat pe echipe de fotbal, în schimb, suntem campioni mondiali”, a mai transmis Georgescu.