Sport

Fără precedent! Campionatele Naţionale, interzise din cauza dronelor cu explozibil descoperite pe teritoriul României. Exclusiv

Campionatele Naţionale de Yachting, programate să se desfăşoare între 3 şi 9 septembrie în zona de coastă Mangalia-Costineşti, au fost interzise din cauza dronelor cu explozibil descoperite pe malul Mării Negre.
Marian Popovici
03.09.2026 | 06:15
Fara precedent Campionatele Nationale interzise din cauza dronelor cu explozibil descoperite pe teritoriul Romaniei Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Fără precedent! Campionatele Naţionale, interzise din cauza dronelor cu explozibil descoperite pe teritoriul României, Sursa: colaj Fanatik
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O dronă cu explozibi a fost descoperită miercuri dimineaţa, pe 26 august, în staţiunea Olimp. Până la sosirea autorităţilor, care au efectuat o detonare controlată, două femei au scos aparatul din mare şi l-au pus lângă şezlonguri şi umbrele.

Campionatele Naţionale, interzise din cauza dronelor cu explozibil descoperite pe teritoriul României

Din cauza acestui incident, Campionatele Naţionale de Yachting ORC (pentru veliere) au primit aviz negativ din partea Autorităţii Navale Române. Organizatorii au rămas mască în momentul în care au primit vestea, spunând că această decizie nu se aplică şi ambarcaţiunilor private care se pot plimba bine-mersi pe mare.

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„Revenim la avizarea noastă din data de 27.08.2026 şi având în vedere avizul către navigatori ARN 102 din data de 22.08.2026 emis de Direcția Hidrografică Maritimă, pe care vi-l ataşăm prezentei adrese și luând în considerare evenimentul de la Olimp de miercuri dimineață 26.08.2026, în care o dronă cu explozibil a fost descoperită şi detonată de geniştii SRI, vă comunicăm că potrivit prevederilor art. 85 din H.G. nr. 245/2003 nu putem autoriza şi supraveghea Campionatul Național ORC al României în zona costieră Mangalia-Costineşti, Marea Neagră”, se arată în comunicatul ANR.

Fără precedent! Campionatele Naţionale, interzise din cauza dronelor cu explozibil descoperite pe teritoriul României
Avizul negativ al ANR pentru Campionatele Naţionale de Yachting. Sursa: captură FANATIK

Probleme şi în alte competiţii de yachting!

Cu o zi înainte de startul Campionatelor Naţionale, cei din Federaţia Română de Yachting susţin că toate velierele au fost lăsate pe mare fără niciun fel de problemă şi nu înţeleg decizia de a nu lăsa concursul să se desfăşoare în cadru organizat.

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Nu este singurul Campionat Naţional la care există probleme de organizare. În urmă cu o săptămână au fost anulate Campionatele Naţionale de Dinghy (n.r. velier de mici dimensiuni). Au primit aviz pe mare, dar cu o zi înaintea competiţiei a fost retras acest aviz şi au fost nevoiţi să se mute pe lacul Siutghiol. Organizatorii nu înţeleg decizia ANR, în condiţiile în care toţi sportivii s-au antrenat pe mare în urmă cu o săptămână. Doar competiţia a fost interzisă.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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