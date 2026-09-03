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, în staţiunea Olimp. Până la sosirea autorităţilor, care au efectuat o detonare controlată, două femei au scos aparatul din mare şi l-au pus lângă şezlonguri şi umbrele.

Campionatele Naţionale, interzise din cauza dronelor cu explozibil descoperite pe teritoriul României

Din cauza acestui incident, Campionatele Naţionale de Yachting ORC (pentru veliere) au primit aviz negativ din partea Autorităţii Navale Române. Organizatorii au rămas mască în momentul în care au primit vestea, spunând că această decizie nu se aplică şi ambarcaţiunilor private care se pot plimba bine-mersi pe mare.

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„Revenim la avizarea noastă din data de 27.08.2026 şi având în vedere avizul către navigatori ARN 102 din data de 22.08.2026 emis de Direcția Hidrografică Maritimă, pe care vi-l ataşăm prezentei adrese și luând în considerare evenimentul de la Olimp de miercuri dimineață 26.08.2026, în care o a fost descoperită şi detonată de geniştii SRI, vă comunicăm că potrivit prevederilor art. 85 din H.G. nr. 245/2003 nu putem autoriza şi supraveghea Campionatul Național ORC al României în zona costieră Mangalia-Costineşti, Marea Neagră”, se arată în comunicatul ANR.

Probleme şi în alte competiţii de yachting!

Cu o zi înainte de startul Campionatelor Naţionale, cei din Federaţia Română de Yachting susţin că toate velierele au fost lăsate pe mare fără niciun fel de problemă şi nu înţeleg decizia de a nu lăsa concursul să se desfăşoare în cadru organizat.

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Nu este singurul Campionat Naţional la care există probleme de organizare. În urmă cu o săptămână au fost anulate Campionatele Naţionale de Dinghy (n.r. velier de mici dimensiuni). Au primit aviz pe mare, dar cu o zi înaintea competiţiei a fost retras acest aviz şi au fost nevoiţi să se mute pe lacul Siutghiol. Organizatorii nu înţeleg decizia ANR, în condiţiile în care toţi sportivii s-au antrenat pe mare în urmă cu o săptămână. Doar competiţia a fost interzisă.