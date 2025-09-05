Sport

România – Canada 0-3, cea mai dură înfrângere a lui Mircea Lucescu pe propriul teren la națională! Ce eșecuri horror a mai avut „Il Luce” cu „tricolorii”

România a cedat la scor de neprezentare în fața Canadei, scor 0-3. Statistica este una horror, acest duel oferind cea mai mare diferență de goluri cu Mircea Lucescu pe bancă.
Iulian Stoica
05.09.2025 | 23:24
Romania Canada 03 cea mai dura infrangere a lui Mircea Lucescu pe propriul teren la nationala Ce esecuri horror a mai avut Il Luce cu tricolorii
SPECIAL FANATIK
Statistică horror pentru Mircea Lucescu după România - Canada 0-3. Sursă foto: sportpictures

Deși așteptările înaintea meciului erau foarte mari, România a cedat la scor de neprezentare în fața Canadei. Statistica spune că acesta este cel mai umilitor scor la care „tricolorii” au pierdut cu Mircea Lucescu pe bancă.

Statistică horror pentru Mircea Lucescu după România – Canada 0-3

România a cedat pe teren propriu în fața Canadei, scor 0-3. Primul gol a fost marcat de starul de la Juventus, Jonathan David, în minutul 11, ca doar 11 minute mai târziu Ali Ahmed să dubleze avantajul reprezentativei din America de Nord. Niko Sigur a risipit orice speranță în minutul 78, când a reluat spectaculos din careu.

Ei bine, statistica spune că acest rezultat este cel mai „usturător” din mandatele lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Până la eșecul cu Canada, cea mai dureroasă înfrângerea a României, cu „Il Luce” pe bancă, data din 30 martie 1983, într-un România – Iugoslavia 0-2, acest duel fiind unul amical.

În schimb, la partidele din deplasare bilanțul arată mult mai rău. România, cu Mircea Lucescu pe bancă, ceda în deplasare cu Tara Galilor pe 12 octombrie 1983 cu scorul de 5-0. Ultimul eșec al „tricolorilor” la scor de neprezentare acasă se înregistra pe 16 iunie 2022, într-un duel cu Muntenegru.

Pentru România urmează meciul cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu nu au timp să „își lingă rănile”. Pentru România urmează duelul în fața lui Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, care este programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. Cum Louis Munteanu s-a accidentat înaintea meciului cu Canada, „Il Luce” are la dispoziție următorul lot:

Portari:

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6;

Mijlocași:

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți:

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
