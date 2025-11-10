Sport

România, cap de serie la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale?! Cum s-ar putea produce scenariul incredibil

România are asigurată prezența la barajul pentru Cupa Mondială din 2026, iar o modificare pe care FIFA o pregătește ar putea oferi „tricolorilor” șansa de a fi cap de serie la tragerea la sorți pentru grupele turneului final.
Bogdan Mariș
10.11.2025 | 08:00
Romania cap de serie la tragerea la sorti pentru grupele Cupei Mondiale Cum sar putea produce scenariul incredibil
ULTIMA ORĂ
România ar putea fi cap de serie la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Naționala României va disputa în noiembrie ultimele partide din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026, în deplasare cu Bosnia și pe teren propriu cu San Marino. „Tricolorii” au deja asigurată prezența la baraj, singurul aspect care mai trebuie stabilit fiind urna din care echipa națională va face parte. Acest lucru ar putea afecta și urna în care naționala s-ar afla în eventualitatea calificării la turneul final, deoarece FIFA se pregătește să implementeze o modificare majoră.

România, cap de serie la tragerea la sorți pentru grupele CM?

Conform specialiștilor de la Football Meets Data, FIFA ar dori să schimbe modul în care echipele participante la baraj vor fi repartizate în urne pentru tragerea la sorți a grupelor de la turneul final din 2026. Dacă la ediția din 2022, toate formațiile care au obținut calificarea prin baraje au făcut parte din urna 4 la Cupa Mondială, de această dată acestea ar urma să fie repartizate în funcție de coeficientul celei mai bine clasate echipe din fiecare „rută” de baraj.

ADVERTISEMENT

În acest caz, echipa care va obține calificarea din „ruta” care o va include pe Italia ar putea să facă parte chiar din prima urnă la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, care va avea loc în decembrie, iar celelalte trei echipe europene ar face parte din urna 3. Nu mai puțin de șase formații vor obține calificarea la mondial prin intermediul barajelor: patru din Europa și două din barajele inter-continentale.

În ce urnă ar putea să fie România la baraj

România are nevoie de cel puțin 4 puncte din disputele cu Bosnia și San Marino pentru a termina grupa H din preliminarii pe locul 2. În acest caz, „tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu ar face parte din urna 2 sau 3 la baraj, în funcție de celelalte rezultate din grupe, dar și de echipele care se vor califica.

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

O prezență în urna 2 ar reprezenta un mare plus, deoarece România ar disputa semifinala barajului pe teren propriu. În cazul în care „tricolorii” nu depășesc Bosnia și termină grupa preliminară pe locul 3, vor avansa la baraj datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă vor fi în urna 4, urmând să evolueze în semifinala barajului pe terenul unei echipe din urna 1.

ADVERTISEMENT
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce...
Digisport.ro
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului

În orice caz, România nu poate fi în prima urnă a barajului, așadar are șanse să fie repartizată pe aceeași „rută” cu Italia. Dacă acest lucru se va întâmpla și „tricolorii” vor reuși să obțină calificarea la turneul final, România va fi prezentă la Mondialul nord-american din postura unei echipe din prima urnă, urmând a intâlni adversari, în teorie, mai facili.

Simona Halep, în compania unui burlac celebru. Cum au reacționat fanii fostei jucătoare...
Fanatik
Simona Halep, în compania unui burlac celebru. Cum au reacționat fanii fostei jucătoare de tenis
Adio, Rădoi! Antrenorul Universității Craiova și-a anunțat demisia pentru a 6-a oară în...
Fanatik
Adio, Rădoi! Antrenorul Universității Craiova și-a anunțat demisia pentru a 6-a oară în 10 luni! Decizia lui Mihai Rotaru
Cum s-a descurcat Ionuţ Radu în faţa Barcelonei! Portarul român, aproape să apere...
Fanatik
Cum s-a descurcat Ionuţ Radu în faţa Barcelonei! Portarul român, aproape să apere un penalty, dar catalanii i-au umplut poarta. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar fi vinovat pentru decăderea unei echipe din România: 'Și-a băgat cineva coada!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!