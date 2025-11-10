România, cap de serie la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale?! Cum s-ar putea produce scenariul incredibil

ADVERTISEMENT

Naționala României va disputa în noiembrie ultimele partide din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026, în deplasare cu Bosnia și pe teren propriu cu San Marino. „Tricolorii” au deja asigurată prezența la baraj, singurul aspect care mai trebuie stabilit fiind urna din care echipa națională va face parte. Acest lucru ar putea afecta și urna în care naționala s-ar afla în eventualitatea calificării la turneul final, deoarece FIFA se pregătește să implementeze o modificare majoră.

România, cap de serie la tragerea la sorți pentru grupele CM?

Conform specialiștilor de la Football Meets Data, FIFA ar dori să schimbe modul în care echipele participante la baraj vor fi repartizate în urne pentru tragerea la sorți a grupelor de la turneul final din 2026. Dacă la ediția din 2022, toate formațiile care au obținut calificarea prin baraje au făcut parte din urna 4 la Cupa Mondială, de această dată acestea ar urma să fie repartizate în funcție de coeficientul celei mai bine clasate echipe din fiecare „rută” de baraj.

🚨 BREAKING! 💥 We have strong indication that FIFA will CHANGE the seeding principle for teams that will qualify for WC 2026 via Play-offs! 🔙 At WC 2022 in Qatar, all PO teams were automatically placed into Pot 4, regardless of their FIFA pts. 🆕 But for WC 2026, FIFA is… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

În acest caz, echipa care va obține calificarea din „ruta” care o va include pe Italia ar putea să facă parte chiar din prima urnă la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, care va avea loc în decembrie, iar celelalte trei echipe europene ar face parte din urna 3. Nu mai puțin de șase formații vor obține calificarea la mondial prin intermediul barajelor: patru din Europa și două din barajele inter-continentale.

În ce urnă ar putea să fie România la baraj

România are nevoie de cel puțin 4 puncte din pentru . În acest caz, „tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu ar face parte din urna 2 sau 3 la baraj, în funcție de celelalte rezultate din grupe, dar și de echipele care se vor califica.

O prezență în urna 2 ar reprezenta un mare plus, deoarece România ar disputa semifinala barajului pe teren propriu. În cazul în care „tricolorii” nu depășesc Bosnia și termină grupa preliminară pe locul 3, vor avansa la baraj datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă vor fi în urna 4, urmând să evolueze în semifinala barajului pe terenul unei echipe din urna 1.

În orice caz, România nu poate fi în prima urnă a barajului, așadar are șanse să fie repartizată pe aceeași „rută” cu Italia. Dacă acest lucru se va întâmpla și „tricolorii” vor reuși să obțină calificarea la turneul final, România va fi prezentă la Mondialul nord-american din postura unei echipe din prima urnă, urmând a intâlni adversari, în teorie, mai facili.