Sport

România, cazată pe „Wall Street-ul” Varşoviei! Cum a ajuns capitala Poloniei să fie numită „New York-ul Europei”. Video

România va avea condiţii de lux în capitala Varşoviei înaintea meciului cu Polonia. Tricolorii lui Gică Hagi vor fi cazaţi în inima districtului de afaceri din "New York-ul" Europei.
Emanuel Roşu, Razvan Nicolae
30.09.2026 | 23:21
Romania cazata pe Wall Streetul Varsoviei Cum a ajuns capitala Poloniei sa fie numita New Yorkul Europei Video
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Cum arată districtul financiar al Varşoviei, locul unde va fi cazată naţionala României: (sursă foto: FANATIK)
ADVERTISEMENT

România o va întâlni vineri, de la ora 21:45, pe Polonia în etapa a 3-a din Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, un duel al echipelor care au dezamăgit în startul competiţiei. Pentru partida de la Varşovia, jucătorii antrenaţi de Gică Hagi vor avea condiţii de cinci stele şi vor fi cazaţi în cea mai impresionantă zonă a capitalei.

România, vecină cu JP Morgan în Varşovia printre zgârie-norii de pe „Wall Street-ul” Poloniei

Pe durata şederii în Varşovia, echipa naţională a României va fi cazată la The Westin Hotel, una dintre clădirile impozante de pe Aleja Jana Pawła II. De altfel, stabilimentul de lux este situat fix lângă sediul JP Morgan din Polonia, un alt zgârie-nor din zonă. Vis-a-vis de The Westin Hotel se află turnul O22, care, cu o lungime de 155 de metri, ocupă locul 12 în topul celor mai înalte clădiri din Varşovia.

ADVERTISEMENT

La câteva sute de metri de The Westin Hotel este ridicat Varso Tower, cea mai înaltă clădire din Uniunea Europeană, cu 310 metri şi 55 de etaje. Clădirea de birouri a fost inaugurată în septembrie 2022, iar costul total s-a ridicat la aproape 500.000.000 de euro. De altfel, toţi zgârie-norii din districtul financiar au fost ridicaţi în ultimele două decenii.

Construcţia The Westin Hotel, locul unde va fi cazată România în Varşovia, a costat aproape 80.000.000 de euro

Clădirea hotelului unde va sta naţionala României pentru meciul cu Polonia a fost construită între iulie 2001 şi iunie 2003, iar inaugurarea a avut loc trei luni mai târziu. Costul final a fost estimat la 79.500.000 de euro, iar zgârie-norul a fost cumpărat, la începutul anului 2017, cu 56.000.000 de euro de către un holding din Qatar.

ADVERTISEMENT
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a...
Digi24.ro
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR

The Westin Hotel are o înălţime de 94 de metri şi 22 de etaje, iar stabilimentul are în prezent 361 de camere. Preţul pentru o noapte de cazare este, de asemenea, unul de top şi începe de la 719 de lei şi poate ajunge până la 3.889 de lei.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipa națională”

Cei mai înalţi zgârie-nori din Varşovia

  1. Varso Tower (2022) – 310 metri (53 de etaje)
  2. Warsaw Spire (2016) – 220 metri (49 de etaje)
  3. Warsaw Unit (2021) – 202 metri (46 de etaje)
  4. Skyliner (2020) – 195 metri (45 de etaje)
  5. Złota 44 (2012) – 192 metri (54 de etaje)
  6. Warsaw Trade Tower (1999) – 187,2 metri (43 de etaje)
  7. The Bridge (2025) – 174 metri (41 de etaje)
  8. InterContinental Warsaw (2004) – 163,5 metri (45 de etaje)
  9. Cosmopolitan Twarda 2/4 (2013) – 160 metri (44 de etaje)
  10. Rondo 1 (2006) – 159,2 metri (41 de etaje)

De ce a primit Varşovia numele de „New York-ul” Europei

În ultimele două decenii, Varşovia a trecut printr-o transformare uluitoare din punct de vedere arhitectural, totul şi pe fondul unui adevărat boom financiar. Iar ascensiunea rapidă s-a văzut şi prin construcţia mai multor zgârie-nori în zona centrală a oraşului, unii dintre ei fiind ridicaţi pe lângă blocuri din perioada comunistă.

ADVERTISEMENT

După ce zona centrală a fost împânzită de aceste clădiri impunătoare, Varşovia a început să primească supranumele de „New York-ul” Europei. Această poreclă s-a popularizat în special în ultimii ani cu ajutorul clipurilor de pe YouTube şi TikTok.

REPORTAJ VIDEO DIN DISTRICTUL FINANCIAR AL VARSOVIEI

Districtul financiar, pe locul Ghetoului Varșoviei

Contrastul de stiluri se simte cel mai bine în zona districtului de afaceri din Varşovia, care a fost ridicat şi pe un loc cu o mare însemnătate istorică. Aici, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost construit Ghetoul Varșoviei, celebru pentru revolta urbană din 1943 împotriva ocupaţiei naziste din Polonia.

ADVERTISEMENT

Între noiembrie 1940 şi mai 1943, peste 300.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în Ghetoul Varşoviei. Bilanţul este cu atât mai tragic cu cât numărul de evrei închişi acolo a fost între 400.000 şi 450.000. În prezent, plăci memoriale aduc aminte celor care trec prin zonă de tragedia petrecută în urmă cu mai bine de 80 de ani.

  • 7 zgârie-nori de peste 150 de metri înălţime au fost construiţi în Varşovia din 2016 şi până în prezent
Va fi apt Dennis Man pentru meciul Polonia – România? Ultimele noutăți din...
Fanatik
Va fi apt Dennis Man pentru meciul Polonia – România? Ultimele noutăți din cantonamentul naționalei
Andrei Nicolescu, la braț cu Aleksander Ceferin, numărul 1 de la UEFA: ”Fotbalul...
Fanatik
Andrei Nicolescu, la braț cu Aleksander Ceferin, numărul 1 de la UEFA: ”Fotbalul are nevoie de astfel de oameni”
Poate bate FCSB 10 meciuri la rând? Mihai Stoica a făcut calculele în...
Fanatik
Poate bate FCSB 10 meciuri la rând? Mihai Stoica a făcut calculele în direct: „Nu mă mai uit la clasament”
Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
A plecat de la CFR Cluj în vară, dar deja nu mai este...
iamsport.ro
A plecat de la CFR Cluj în vară, dar deja nu mai este dorit de noul club: 'Vor să scape de el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!