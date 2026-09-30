România, cazată pe „Wall Street-ul” Varşoviei! Cum a ajuns capitala Poloniei să fie numită „New York-ul Europei”. Video

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România o va întâlni vineri, de la ora 21:45, pe Polonia în etapa a 3-a din Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, un duel al echipelor care au dezamăgit în startul competiţiei. Pentru partida de la Varşovia, jucătorii antrenaţi de Gică Hagi vor avea condiţii de cinci stele şi vor fi cazaţi în cea mai impresionantă zonă a capitalei.

România, vecină cu JP Morgan în Varşovia printre zgârie-norii de pe „Wall Street-ul” Poloniei

Pe durata şederii în Varşovia, va fi cazată la The Westin Hotel, una dintre clădirile impozante de pe Aleja Jana Pawła II. De altfel, stabilimentul de lux este situat fix lângă sediul JP Morgan din Polonia, un alt zgârie-nor din zonă. Vis-a-vis de The Westin Hotel se află turnul O22, care, cu o lungime de 155 de metri, ocupă locul 12 în topul celor mai înalte clădiri din Varşovia.

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La câteva sute de metri de The Westin Hotel este ridicat Varso Tower, cea mai înaltă clădire din Uniunea Europeană, cu 310 metri şi 55 de etaje. Clădirea de birouri a fost inaugurată în septembrie 2022, iar costul total s-a ridicat la aproape 500.000.000 de euro. De altfel, toţi zgârie-norii din districtul financiar au fost ridicaţi în ultimele două decenii.

Construcţia The Westin Hotel, locul unde va fi cazată România în Varşovia, a costat aproape 80.000.000 de euro

Clădirea hotelului unde va sta a fost construită între iulie 2001 şi iunie 2003, iar inaugurarea a avut loc trei luni mai târziu. Costul final a fost estimat la 79.500.000 de euro, iar zgârie-norul a fost cumpărat, la începutul anului 2017, cu 56.000.000 de euro de către un holding din Qatar.

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The Westin Hotel are o înălţime de 94 de metri şi 22 de etaje, iar stabilimentul are în prezent 361 de camere. Preţul pentru o noapte de cazare este, de asemenea, unul de top şi începe de la 719 de lei şi poate ajunge până la 3.889 de lei.

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Cei mai înalţi zgârie-nori din Varşovia

Varso Tower (2022) – 310 metri (53 de etaje) Warsaw Spire (2016) – 220 metri (49 de etaje) Warsaw Unit (2021) – 202 metri (46 de etaje) Skyliner (2020) – 195 metri (45 de etaje) Złota 44 (2012) – 192 metri (54 de etaje) Warsaw Trade Tower (1999) – 187,2 metri (43 de etaje) The Bridge (2025) – 174 metri (41 de etaje) InterContinental Warsaw (2004) – 163,5 metri (45 de etaje) Cosmopolitan Twarda 2/4 (2013) – 160 metri (44 de etaje) Rondo 1 (2006) – 159,2 metri (41 de etaje)

De ce a primit Varşovia numele de „New York-ul” Europei

În ultimele două decenii, Varşovia a trecut printr-o transformare uluitoare din punct de vedere arhitectural, totul şi pe fondul unui adevărat boom financiar. Iar ascensiunea rapidă s-a văzut şi prin construcţia mai multor zgârie-nori în zona centrală a oraşului, unii dintre ei fiind ridicaţi pe lângă blocuri din perioada comunistă.

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După ce zona centrală a fost împânzită de aceste clădiri impunătoare, Varşovia a început să primească supranumele de „New York-ul” Europei. Această poreclă s-a popularizat în special în ultimii ani cu ajutorul clipurilor de pe YouTube şi TikTok.

REPORTAJ VIDEO DIN DISTRICTUL FINANCIAR AL VARSOVIEI

Districtul financiar, pe locul Ghetoului Varșoviei

Contrastul de stiluri se simte cel mai bine în zona districtului de afaceri din Varşovia, care a fost ridicat şi pe un loc cu o mare însemnătate istorică. Aici, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost construit Ghetoul Varșoviei, celebru pentru revolta urbană din 1943 împotriva ocupaţiei naziste din Polonia.

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Între noiembrie 1940 şi mai 1943, peste 300.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în Ghetoul Varşoviei. Bilanţul este cu atât mai tragic cu cât numărul de evrei închişi acolo a fost între 400.000 şi 450.000. În prezent, plăci memoriale aduc aminte celor care trec prin zonă de tragedia petrecută în urmă cu mai bine de 80 de ani.