România, cea mai scumpă energie electrică din Europa. Care este motivul

Țara noastră s-a întors, așadar, în topul celor mai scumpe piețe spot de energie electrică la un preț mediu de 168,12 euro/MWh. Creșterea a venit pe fondul unui consum ridicat, cauzat și de vremea friguroasă, combinat cu capacitatea de producție limitată în sectorul hidroenergetic.

România, cea mai scumpă energie electrică din Europa

Conform Profit.ro, România ocupa poziția a 11-a în clasamentul celor mai scumpe piețe din Uniunea Europeană când vine vorba despre energia electrică, însă luna noiembrie a marcat o revenire bruscă a prețurilor. Media zilnică a pieței spot s-a dublat față de octombrie și a ajuns la 162,12 euro/MHw, față de 89,69 euro/MWh.

, de 100 euro/MWh și 121 euro/MWh. Diferența e clară între piețe și reflectă o decuplare între piețele din Europa de est și cele din Europa Occidentală. La orele de vârf, România a ajuns să importe cantități record de energie, în special seara.

Astfel, importurile au ajuns a 3.000 MW și s-au apropiat de capacitatea maximă a infrastructurii de transport pentru această energie electrică din țara noastră. Potrivit experților, situația arată cât de vulnerabilă este România în a asigura un mix energetic stabil. Este subliniat în raport că producția de energie regenerabilă este scăzută în țara noastră, în timp ce capacitățile convenționale sunt insuficiente pentru a acoperi cererea mare.

(167,84 euro/MWh) și Ungaria (163,7 euro/MWh), țări care au completat topul celor mai scumpe piețe spot din Uniunea Europeană. Raportat la semestrul al 2-lea al anului, România a avut un preț mediu zilnic al energiei spot de 127,6 euro/MWh, cel mai mare din regiune.

Bulgaria și Ungaria au, de asemenea, prețuri foarte ridicate la energie

Au urmat Bulgaria și Ungaria cu 125,1 euro/MWh și 123,5 euro/MWh, în timp ce Franța și Germania au avut prețuri de doar 63 de euro sau 91 de euro per MWh într-o perioadă similară. Raportat la întregul an 2024, România ocupă locul 3 în topul celor mai scumpe piețe spot din Uniunea Europeană, la un preț mediu de 100,16 euro/MWh.

Doar Irlanda (106,6 euro/MWh) și Italia (104,9 euro/MWh) depășesc țara noastră la acest capitol. La pol opus, Franța și Germania au avut cele mai mici prețuri medii anuale, de 54,5 euro/MWh și 79,9 euro/MWh, diferența mare de preț fiind evidentă. Un argument în plus pentru cei care se plâng că energia electrică este mai scumpă în România decât în vestul Europei.

Și pentru că asta nu ar fi îndeajuns, plafonarea prețului la energie electrică expiră în aprilie 2025, fiind șanse reduse ca aceasta să fie prelungită. Din acel moment, facturile la energie electrică se vor dubla, lucru anunțat deja de companii precum Electrica. În condițiile în care țara nu are momentan idee cum va arăta noul Guvern, situația este momentan în aer.

”Noi acum pregătim perioada de după 1 aprilie. Ce înseamnă asta? Noi am făcut nişte simulări. Pentru românii care plătesc astăzi 1,3 lei (pe kWh – n.r.), de fapt, plătesc sub plafon, aţi văzut că furnizorii s-au dus mai jos, sub aceste plafoane, cel mai probabil facturile vor fi mai mici.

Pentru românii care plătesc acest 0,68 lei, deci au un consum sub 100 de kWh pe lună, vom găsi măsuri ţintite pentru cei care sunt vulnerabili, cei care au într-adevăr nevoie de sprijin”, explica Sebastian Burduja, actualul ministru al energiei. Desigur, totul se poate schimba în funcție de cine ajunge la putere și va conduce țara.