România, cel mai bun meci din preliminariile CM. Cum a blocat Mircea Lucescu liderul Austria și i-a administrat prima înfrângere din grupă. Raportul Wyscout scoate la iveală tactica selecționerului

Naționala României a câștigat duelul cu Austria de pe Arena Națională, cu scorul de 1-0, și rămâne în continuare cu șanse bune la locul 2 în grupă. A fost, poate, cel mai bun joc făcut de tricolori după EURO. Tactica lui Mircea Lucescu a dat roade, iar FANATIK vă prezintă cele mai interesante statistici din raportul Wyscout.

România, meci perfect în fața Austriei. Mircea Lucescu l-a surprins total pe Ralf Rangnick

. Sistemul a fost unul ofensiv, cu un singur închizător – Marius Marin. Vlad Dragomir și Ianis Hagi au completat trioul de la mijlocul terenului, iar toți au strălucit atât în apărare, cât și în ofensivă.

În plus, selecționerul a operat puține modificări, doar două, deși jucători precum Dennis Man sau Valentin Mihăilă nu mai reușeau să producă pericol pe atac. Totuși, s-a dovedit că strategia lui Lucescu a dat roade pe finalul jocului. Prospețimea austriecilor nu a venit la pachet cu o mai bună organizare tehnico-tactică.

”E ce am cerut eu, ce am vrut să facem, să avem un comportament rațional. Au fost fantastici, au avut agresivitate, atitudine, s-au ajutat între ei, comunicarea fantastică. Au știut ce trebuie să facă în teren. Nicio minge nu ne-a surprins, ca la Viena, nu au putut folosi mingea lungă. Lucruri pe care le-am pregătit noi bine, și cu secvențe video. Au contat discuțiile purtate cu băieții, au dat roade. Am avut șansă, dar golul l-am construit, cu Ianis, cu Man. Austriecii ies la presing și pierd marcajul. Acolo a apărut Ghiță extraordinar. El a mai marcat și în Germania și în Polonia, știa unde trebuie să fie, cum să rezolve faza”, a explicat Mircea Lucescu.

Cum a câștigat România meciul cu Austria. Cifrele care arată dominarea tricolorilor

Statistica brută indică o posesie superioară a Austriei (55% la 45%), însă România a știut de la început ce rol își asumă. Echipa lui Mircea Lucescu a renunțat deliberat la controlul mingii pentru a domina terenul. Românii au preferat un pressing de zonă, declanșat doar în momentele favorabile, în timp ce austriecii au încercat o presiune constantă, dar sterilă.

Fundașii și mijlocașii lui Mircea Lucescu au recuperat rapid mingile și au câștigat majoritatea duelurilor din zonele-cheie. Austria, deși cu un lot mult mai bine cotat, nu a pus deloc pericol la poarta lui Ionuț Radu. Meciul a fost, din punct de vedere tactic, câștigat pe merit de tricolori. Marin și Dragomir au rupt liniile de presiune prin pase scurte și laterale, eliberându-l pe Hagi.

Statisticile meciului România – Austria 1-0

xG: 0.59 – 0.11

Șuturi: 10 – 3

Șuturi pe poartă: 2 – 1

Pase reușite: 366 – 448

Precizie pase: 79% – 84%

Pase progresive: 65 – 64

Dueluri câștigate: 53% – 43%

Dueluri aeriene câștigate: 61% – 36%

Recuperări: 93 – 74

Intercepții: 40 – 38

Faulturi comise: 11 – 17

Driblinguri reușite: 6 din 15 (40%)

Ianis Hagi, decarul pe care îl vrea Mircea Lucescu. Meci perfect făcut de mijlocaș

Ianis Hagi a arătat că își merită pe deplin locul la naționala de seniori. Mijlocașul a jucat perfect rolul unui decar: a preluat mingile, a dictat ritmul și a creat majoritatea fazelor ofensive cu succes.

Hagi a fost cel care a pasat decisiv la golul din ultima fază. Mijlocașul l-a găsit excelent pe fostul său coleg Virgil Ghiță, cu o centrare de mare clasă. Ianis i-a luat cu succes locul lui Nicolae Stanciu, fiind implicat și în faza defensivă, unde a marcat bine adversarii.

90% precizie la pase progresive

71% precizie totală la pase

2 driblinguri reușite

1 pasă cheie

4 dueluri câștigate din 6

2 recuperări în jumătatea adversă

1 șansă creată din fază fixă

Virgil Ghiță, eroul serii

Virgil Ghiță a intrat pe teren după accidentarea colegului său Mihai Popescu. , în prelungirile partidei de pe Arena Națională. Stoperul de 27 de ani nu a greșit nimic în defensivă și ar putea deveni titular în partida cu Bosnia din luna noiembrie.

„Este un gol aparte. Una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, în cariera de fotbalist. Am văzut mingea la Ianis și avem o conexiune aparte. Am simțit că va centra și mi-am încercat norocul. Cred că am făcut un meci extraordinar, unul dintre cele mai bune ale noastre. Golul trebuia să vină mai devreme, dar a meritat și cu gol în 90+4 în fața unei echipe precum Austria“, spunea Ghiță după victoria cu Austria.

4 dueluri defensive câștigate din 4

3 dueluri aeriene câștigate din 3

100% precizie la pase

2 mingi recuperate în zona de pressing

1 șut, 1 gol (xG 0.14)

3 intervenții decisive în careu

1 pasă lungă de peste 35 metri reușită

Vlad Dragomir, marele câștig al campaniei din octombrie. Îi ia locul lui Răzvan Marin la națională?

Vlad Dragomir a arătat de ce joacă în Champions League. Aruncat în luptă de Mircea Lucescu din primul minut, mijlocașul a făcut un meci excelent, atât în atac, cât și în apărare. A blocat rapid atacurile adverse printr-o poziționare foarte bună. În primele minute, a fost jucătorul care a presat cel mai intens fundașii austrieci. Selecționerul a profitat din plin de capacitatea sa de efort.

Dragomir a reușit să intre în combinații, deși nu este încă familiar cu jocul echipei de seniori. Fotbalistul de la Pafos poate deveni o piesă de bază a României, însă se va lupta pentru titularizare cu Răzvan Marin.

62% precizie la pase

100% dueluri defensive câștigate

1 pasă cheie

2 recuperări în treimea adversă

5 dueluri aeriene câștigate din 6

7 intervenții reușite în propria jumătate

1 ocazie creată indirect (prin progresie laterală)

Trebuia Dennis Man scos de pe teren? Aparent, nu

Dennis Man nu a ieșit în evidență prin acțiunile sale clasice, în viteză, pe flancul drept, ci mai degrabă în faza de tranziție. Fotbalistul de la PSV l-a completat excelent pe Andrei Rațiu în apărare, a recuperat multe mingi și a declanșat contraatacuri.

Atacantul a respectat cu strictețe planul lui Mircea Lucescu. Dennis Man și-a câștigat duelurile și a intrat des în zona centrală a terenului. Nu a mai părut egoist, iar pe final, când mulți se așteptau să fie schimbat, a combinat perfect cu Ianis Hagi, contribuind decisiv la faza golului.

75% precizie la pase

3 driblinguri reușite

4 dueluri defensive câștigate din 4

5 acțiuni de tranziție pozitivă

1 șut pe poartă

7 recuperări în jumătatea proprie

Ce urmează pentru naționala României după 1-0 cu Austria

Naționala României va merge la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial fie datorită performanței din Nations League, fie de pe locul 2 în grupă. E nevoie de aceeași dăruire și în ultimele două meciuri, cu Bosnia și San Marino, pentru a termina în spatele Austriei. Tricolorii au arătat că pot face meciuri mari.

Sunt motive reale pentru a spera la o calificare la turneul final. România a învins Austria, dar mai important, a dominat echipa lui Ralf Rangnick. Mircea Lucescu a închis, cel puțin pentru moment, gurile contestatarilor, cu o victorie muncită și obținută printr-o analiză clară a vulnerabilităților adversarilor.