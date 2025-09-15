România, cele mai bune rezultate din istorie la sărituri cu schiurile! Sportivii de top au făcut spectacol în concursul de la Râşnov.

România a găzduit în weekendul precedent două etape din cadrul FIS Ski Jumping Summer Grand Prix. Au venit săritori din top din toată lumea la competiţia organizată pe trambulinele de la Râşnov, în complexul din Valea Cărbunării.

România, cele mai bune rezultate din istorie la sărituri cu schiurile!

Sportivii români au obţinut cele mai bune rezultate din istorie în competiţiile de sărituri cu schiurile. Dana Haralambie s-a clasat pe locul 7, cea mai bună performanţă românească din toate timpurile într-o etapă de Cupa Mondială, după locul 13 de sâmbătă.

La masculin, Mihnea Spulber, fiul fostului săritor Florin Spulber, actualmente antrenorul lotului național de sărituri, a reuşit să încheie pe locul 13, cel mai bun rezultat al carierei şi al României în probele masculine. Daniel Cacina a intrat şi el în puncte, cu locurile 18 şi 20.

Dana Haralambie, locul 7 în etapa de Cupa Mondială!

Dana Haralamboie este pe locul 21 în clasamentul mondial din Grand Prix-ul de vară al Cupei Mondiale. Aceste rezultate istorice dau speranţe şi pentru competiţiile principale din calendarul de iarnă al săriturilor cu schiurile:

„Am simțit o energie incredibilă în fața publicului de acasă. Să reușesc cel mai bun rezultat din carieră la Râșnov este o bucurie imensă. Aceste rezultate îmi dau încredere că pot obține și mai mult și mă apropie de visul meu: un rezultat cât mai bun la Jocurile Olimpice”, a declarat Dana Haralambie.

Mihnea Spulber, cea mai bună performanţă din istoria României la masculin

Mihnea Spulber a declarat că locul 13 în competiţia masculină este un vis şi e de părere că România poate să aibă un cuvânt greu de spus în în următorii ani:

„A fost o zi pe care nu o voi uita. Sunt extrem de mândru de acest rezultat – cel mai bun din cariera mea și, în același timp, cea mai bună performanță a unui sportiv român, la masculin, într-o etapă de Cupă Mondială.

Este o realizare la care am visat și pentru care am muncit enorm. Cred că acest pas arată că suntem pe drumul cel bun și că România poate avea un cuvânt de spus în săriturile cu schiurile la nivel mondial”, declară Mihnea Spulber.

Un fost câştigător din Turneul celor Patru Trambuline s-a impus la Râşnov!

România a fost reprezentată la feminin şi de Alessia Mîţu şi Delia Folea. Aceasta din urmă a reuşit calificarea în finala etapei de sâmbătă, pe care a încheiat-o pe locul 30, reuşind astfel să puncteze.

Sportivii din Japonia au dominat întrecerile de la Râşnov, reuşind să câştige ambele etape la feminin şi o etapă la masculin. Singurul învingător din afara Japoniei a fost polonezul Dawid Kubacki, dublu campion mondial şi .

Cum a arătat podiumul în cele două zile de concurs

Sâmbătă, 13 septembrie 2025

Feminin:

LOCUL 1: Yuzuki Sato (Japonia)

LOCUL 2: Nozomi Maruyama (Japonia)

LOCUL 3: Anna Twardosz (Polonia)

Masculin:

LOCUL 1: Dawid Kubacki (Polonia)

LOCUL 2: Sakutaro Kobayashi (Japonia)

LOCUL 3: Ren Nikaido (Japonia)

Duminică, 14 septembrie 2025

Feminin:

LOCUL 1: Kurumi Ichinohe (Japonia)

LOCUL 2: Nozomi Maruyama (Japonia)

LOCUL 3 Anna Twardosz (Polonia)

Masculin:

LOCUL 1: Sakutaro Kobayashi (Japonia)

LOCUL 2: Naoki Nakamura (Japonia)

LOCUL 3: Stephan Embacher (Austria)