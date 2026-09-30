Sport

România, cifre horror în Liga Naţiunilor! E una dintre cele mai mari perdante ale competiţiei

Echipa naţională a început foarte slab Liga Naţiunilor. Cifrele arată că România este una dintre cele mai mari perdante ale competiţiei şi are şanse reduse pentru a redresa situaţia.
Marian Popovici
30.09.2026 | 15:15
Romania cifre horror in Liga Natiunilor E una dintre cele mai mari perdante ale competitiei
SPECIAL FANATIK
România, cifre horror în Liga Naţiunilor! E una dintre cele mai mari perdante ale competiţiei, Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

România are un început de coşmar în Liga Naţiunilor. „Tricolorii” au pierdut cu 1-2 în Suedia şi apoi cu 2-4 confruntarea cu Bosnia şi Herţegovina. Fără punct şi pe ultimul loc în grupă, echipa lui Hagi nu mai are mari perspective în această competiţie.

România, printre cele mai mari perdante ale Ligii Naţiunilor!

În ceea ce priveşte calculele pentru promovarea în Liga A, România a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi după primele două meciuri. „Tricolorii” aveau şanse 25% ca să ajungă în Liga A, dar au mai rămas cu 2,8% în doar două meciuri, conform calculelor Football Meets Data.

ADVERTISEMENT

Este una dintre cele mai mari scăderi de şanse dintre toate echipele din Liga Naţiunilor, indiferent de nivel. Următorul nostru adversar, Polonia, este într-o situaţie similară. „Leşii” aveau 41% şanse să promoveze în Liga A, acum au mai rămas doar cu 13%. Germania lui Jurgen Klopp este cea mai mare perdantă. Cu un punct obţinut în primele două meciuri, nemţii au cu 38% mai puţine şanse de a merge în sferturile de finală.

Cele mai mari perdante din Liga Naţiunilor. Sursa: Football Meets Data
Cele mai mari perdante din Liga Naţiunilor. Sursa: Football Meets Data

România, Israel şi Macedonia de Nord, codaşele din Liga B

În ceea ce priveşte cursa pentru promovarea în Liga A, Suedia este uriaşă favorită să ajungă în elita Ligii Naţiunilor, cu 79% şanse. Bosnia şi Herţegovina are cele mai mari şanse să ajungă la baraj după victoria de la Bucureşti, scor 2-4, cu 38% să promoveze în elită.

ADVERTISEMENT
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând...
Digi24.ro
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare

România a rămas cu 2,8% şanse pentru a ocupa unul dintre primele două locuri ale grupei şi, apoi, de a ajunge în Liga A, direct sau la baraj. Doar Israel şi Macedonia de Nord au şanse mai mici decât naţionala lui Gică Hagi.

ADVERTISEMENT
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore...
Digisport.ro
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Cum arată şansele pentru promovare. Sursa: Football Meets Data
Cum arată şansele pentru promovare. Sursa: Football Meets Data

Şanse infime să mai fim în urna 2 în preliminariile Euro 2028

Unul dintre obiectivele României din Liga Naţiunilor a fost să încheie pe unul dintre primele două locuri ale grupei. Acest lucru era foarte important în vederea preliminariilor de la Campionatul European. „Tricolorii” ar fi în urna a 2-a dacă termină între primele două echipe ale grupei. În schimb, locurile 3-4 vor merge în urna a 3-a la tragerea la sorţi şi există posibilitatea unor adversari mult mai dificili.

ADVERTISEMENT

După primele două etape, România păstrează doar 9% şanse de a fi în urna 2 la tragerea la sorţi a preliminariilor de la Euro 2028. Deşi nu are un impact imediat, această consecinţă ar putea detona şansele de calificare la turneul final, în cazul în care din urna 2 va veni o echipă foarte puternică, precum: Elveţia, Suedia, Ţara Galilor, Cehia, Austria sau Ucraina.

Şansele fiecărei echipe pentru urnele de la Euro. Sursa: Football Meets Data
Şansele fiecărei echipe pentru urnele de la Euro. Sursa: Football Meets Data

Programul României în Liga Naţiunilor!

România mai are două meciuri în această fereastră internaţională, în Polonia şi cu Suedia, la Bucureşti. Apoi, ultimele două confruntări se vor disputa pe 14 şi 17 noiembrie, ultimul meci fiind programat la Zenica, cu Bosnia şi Herţegovina.

ADVERTISEMENT

Meciurile României în Liga Naţiunilor:

  • Suedia – România 2-1;
  • România – Bosnia şi Herțegovina 2-4;
  • Polonia – România, 2 octombrie, ora 21:45;
  • România – Suedia, 5 octombrie, ora 21:45;
  • România – Polonia, 14 noiembrie, ora 21:45;
  • Bosnia şi Herțegovina – România, 17 noiembrie, ora 21:45.
Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se...
Fanatik
Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se califică direct la Euro! România U21, misiune imposibilă
Cele mai importante investiții făcute de Simona Halep din banii câștigați în tenis....
Fanatik
Cele mai importante investiții făcute de Simona Halep din banii câștigați în tenis. Cum și-a construit averea
7 ani de închisoare pentru un campion mondial. Acuzațiile ireale care i se...
Fanatik
7 ani de închisoare pentru un campion mondial. Acuzațiile ireale care i se aduc
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Bombă! Supărat pe el, Gică Hagi îl scoate din echipa de start pentru...
iamsport.ro
Bombă! Supărat pe el, Gică Hagi îl scoate din echipa de start pentru meciul cu Polonia: 'Știi pe cine bagă titular?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!