România, cifre horror în Liga Naţiunilor! E una dintre cele mai mari perdante ale competiţiei

ADVERTISEMENT

România are un început de coşmar în Liga Naţiunilor. „Tricolorii” au pierdut cu 1-2 în Suedia şi apoi cu 2-4 confruntarea cu Bosnia şi Herţegovina. Fără punct şi pe ultimul loc în grupă, în această competiţie.

România, printre cele mai mari perdante ale Ligii Naţiunilor!

În ceea ce priveşte calculele pentru promovarea în Liga A, România a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi după primele două meciuri. „Tricolorii” aveau şanse 25% ca să ajungă în Liga A, dar au mai rămas cu 2,8% în doar două meciuri, conform calculelor Football Meets Data.

ADVERTISEMENT

Este una dintre cele mai mari scăderi de şanse dintre toate echipele din Liga Naţiunilor, indiferent de nivel. Următorul nostru adversar, Polonia, este într-o situaţie similară. „Leşii” aveau 41% şanse să promoveze în Liga A, acum au mai rămas doar cu 13%. Germania lui Jurgen Klopp este cea mai mare perdantă. Cu un punct obţinut în primele două meciuri, nemţii au cu 38% mai puţine şanse de a merge în sferturile de finală.

România, Israel şi Macedonia de Nord, codaşele din Liga B

În ceea ce priveşte cursa pentru promovarea în Liga A, Suedia este uriaşă favorită să ajungă în elita Ligii Naţiunilor, cu 79% şanse. Bosnia şi Herţegovina are cele mai mari şanse să ajungă la baraj după victoria de la Bucureşti, scor 2-4, cu 38% să promoveze în elită.

ADVERTISEMENT

România a rămas cu 2,8% şanse pentru a ocupa unul dintre primele două locuri ale grupei şi, apoi, de a ajunge în Liga A, direct sau la baraj. Doar Israel şi Macedonia de Nord au şanse mai mici decât naţionala lui Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Şanse infime să mai fim în urna 2 în preliminariile Euro 2028

Unul dintre obiectivele României din Liga Naţiunilor a fost să încheie pe unul dintre primele două locuri ale grupei. Acest lucru era foarte important în vederea preliminariilor de la Campionatul European. „Tricolorii” ar fi în urna a 2-a dacă termină între primele două echipe ale grupei. În schimb, locurile 3-4 şi există posibilitatea unor adversari mult mai dificili.

ADVERTISEMENT

După primele două etape, România păstrează doar 9% şanse de a fi în urna 2 la tragerea la sorţi a preliminariilor de la Euro 2028. Deşi nu are un impact imediat, această consecinţă ar putea detona şansele de calificare la turneul final, în cazul în care din urna 2 va veni o echipă foarte puternică, precum: Elveţia, Suedia, Ţara Galilor, Cehia, Austria sau Ucraina.

Programul României în Liga Naţiunilor!

România mai are două meciuri în această fereastră internaţională, în Polonia şi cu Suedia, la Bucureşti. Apoi, ultimele două confruntări se vor disputa pe 14 şi 17 noiembrie, ultimul meci fiind programat la Zenica, cu Bosnia şi Herţegovina.

ADVERTISEMENT

Meciurile României în Liga Naţiunilor: