La 90 de minute de o ruşine imensă! România a ajuns la nivelul de coşmar din 2001, în clasamentul coeficienţilor UEFA

Echipele din România au avut un sezon de coşmar în cupele europene, cu eliminări ruşinoase în faţa unor echipe din Kazahstan şi Albania, dar şi cu un parcurs modest al lui CFR Cluj în grupele Conference League. În aceste condiţii, ţara noastră ocupă locul 38 în clasamentul coeficienţilor UEFA şi doar câteva rezultate pozitive ale clujenilor mai pot salva situaţia.

România, aproape de o nouă ruşine în clasamentul coeficienţilor UEFA. Suntem la nivelul din 2001

Acum, cu două etape înainte de finalul grupelor competiţiilor europene, România este pe locul 38, cu 1,750 puncte. este singura care mai poate puncta în acest moment şi să ajute la un mic urcuş în ierarhie. Ţara noastră nu s-a mai aflat într-o situaţie asemănătoare din sezonul 2000-2001, când ocupam locul 36, cu 0,833 puncte.

Chiar dacă atunci am obţinut mai puţine puncte decât în prezent, România a avut o clasare mai bună. Pentru a avansa câteva locuri, CFR Cluj este obligată să obţină cel puţin o victorie în ultimele două meciuri, însă trebuie să fim atenţi şi la Ungaria, care mai este în joc cu Ferencvaros.

O victorie în grupele aduce 2 puncte, însă, în cazul României, doar 0,500 puncte ajung în clasamentul coeficienţilor UEFA. Asta pentru că am avut patru reprezentante la start, iar orice punct este împărţit la numărul de echipe participante la competiţiile europene din ţara respectivă. În aceste condiţii, 1 punct, cel oferit pentru o remiză, înseamnă, de fapt, 0,250 puncte în ierarhia finală.

Câte puncte au adus cele patru reprezentante ale României

CFR Cluj – 4,500 puncte

FCSB – 1,000 puncte

Sepsi – 1,000 puncte

Sepsi Sfântu Gheorghe – 0,500 puncte

Situaţia României în clasamentul coeficienţilor UEFA

În prezent, Armenia este singura ţară, aflată sub România, care ne-ar putea depăşi. Armenii ocupă locul 42, cu 1,625 puncte, şi mai are o singură echipă în competiţiile europene. Alashkert joacă tot în grupele Conference League şi nu mai are nicio şansă la calificarea în primăvara europeană. În ultimele două etape, armenii se vor duela cu HJK Helsinki şi cu Maccabi Tel Aviv. La fel ca în cazul lui CFR Cluj, un succes în aceste ultime partide ar aduce 0,500 puncte, astfel că în scenariul cu o victorie pe final, Armenia ar putea ajunge 2,125 puncte şi ne-ar depăşi în clasament.

România mai poate depăşi, pentru moment, doar două ţări, Ungaria şi Malta. Maghiarii sunt pe locul 36, cu 2,250 puncte, şi mai au o echipă în competiţiile europene, în timp ce maltezii, care ocupă locul 37, cu 1,875 puncte, sunt out.

Ca România să ajungă pe locul 36, CFR Cluj trebuie să-şi câştige ultimele două meciuri, ceea ce ar însemna că am ajunge tot la 2,250 puncte. Cu toate acestea, ţara noastră ar mai primi 1 punct (0,250 puncte în clasamentul coeficienţilor UEFA) dacă ardelenii se vor clasa pe locul 2 în grupă. Aşa, România ar trece peste Kosovo (locul 35, 2,333 puncte) şi ar fi la egalitate cu Slovenia (locul locul 34, 2,500 puncte), însă trebuie ca Mura, reprezentanta slovenilor să nu puncteze în grupele Conference League.

Ţările din coada clasamentului coficienţilor UEFA care mai pot puncta

Gibraltar – locul 50 (1,250 puncte) / mai are o echipă în joc (Lincoln Red Imps – Conference League)

Armenia – locul 42 (1,625 puncte) / mai are o echipă în joc (Alashkert – Conference League)

România – locul 38 (1,750 puncte) / mai are o echipă în joc (CFR Cluj – Conference League)

Ungaria – locul 36 (2,250 puncte) / mai are o echipă în joc (Ferencvaros – Europa League)

Slovenia – locul 34 (2,500 puncte) / mai are o echipă în joc (Mura – Conference League)

Kazahstan – locul 33 (2,625 puncte) / mai are o echipă în joc (Kairat – Conference League)

Acum 15 ani eram pe primul loc

Poate părea SF, dar România a terminat un sezon pe primul loc în clasamentul coeficienţilor UEFA. Se întâmpla în stagiunea 2005-2006, când FCSB ajungea în semifinalele Cupei UEFA, după ce o elimina pe Rapid în faza sferturilor. Pentru performanţele de acum 15 ani, România s-a clasat pe locul 1, cu 16,833 puncte, cu un avans de 1,191 puncte faţă de Spania, ţara de pe poziţia secundă.

România s-a menţinut în top şi în sezonul 2006-2007, când FCSB a jucat în grupele Ligii Campionilor, iar Dinamo şi Rapid au mers în grupele Cupei UEFA. Atunci, ţara noastră s-a clasat pe locul 4, fiind depăşită doar de Spania, Anglia şi Italia.

Clasările României în clasamentul coeficienţilor UEFA în ultimii 20 de ani