România condamnă recunoașterea de către Rusia a regiunilor Donețk și Lugansk. Klaus Iohannis: ”Încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Președintele României, Klaus Iohannis a condamnat luni seară decizia președintelui Vladimir Putin prin care din estul Ucrainei.

”România condamnă cu fermitate recunoașterea de către Rusia a independenței regiunilor Donețk și Luhansk din Ucraina”, a scris Iohannis, pe .

Șeful statului român spune că ceea ce a făcut Federația Rusia în cazul regiunilor din Donbas “este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, care trebuie să atragă cel mai sever răspuns al comunității internaționale”.

Klaus Iohannis a subliniat din nou faptul că România susține Kievul în aceste momente dificile: ”Susținem cu fermitate suveranitatea integritatea teritorială a Ucrainei”, a mai punctat liderul de la Cotroceni în postarea sa.

RO🇷🇴 strongly condemns the recognition by Russia of the Donetsk & Luhansk areas of 🇺🇦 as independent. This is a blatant violation of international law, which must attract the most severe response of international community. We firmly support 🇺🇦sovereignty & territorial integrity.

