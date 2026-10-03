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Ce șanse mai are România la locul 2 în grupa de UEFA Nations League după 0-6 cu Polonia. Cum sunt afectate șansele pentru EURO

România, distrusă în Polonia și condamnată la ultimul loc în grupa de Nations League! Cifrele care îi dau fiori lui Gică Hagi după dezastrul de la Varșovia
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.10.2026 | 06:15
Ce sanse mai are Romania la locul 2 in grupa de UEFA Nations League dupa 06 cu Polonia Cum sunt afectate sansele pentru EURO
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România, condamnată la rușine în grupa din Liga Națiunilor. Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
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România a fost umilită vineri seară la Varșovia de Polonia, scor 0-6, și se află pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, fără punct obținut, fiind învinsă anterior și în Suedia, scor 1-2, și pe teren propriu, pe Arena Națională, de Bosnia, scor 2-4. Așadar, în mod evident, șansele la câștigarea grupei și în consecință la promovarea în Liga A sunt practic nule.

România, șanse mari să ajungă la barajul pentru evitarea retrogradării în Liga Națiunilor după umilința din Polonia

Mai mult decât atât, cu trei etape rămase de disputat din această ediție, naționala lui Gică Hagi are bineînțeles de fapt șanse mult mai mari la retrogradarea înapoi în Liga C decât la salvare. Singurul aspect pozitiv este reprezentat de faptul că formatul competiției s-a schimbat recent și astfel există de acum și posibilitatea disputării unui baraj pentru evitarea acestui deznodământ.

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Statisticienii de la Football Meets Data au analizat pe larg situația la zi din grupa României și au concluzionat că „tricolorii” au șanse mari, de peste 90 la sută, să ajungă la un astfel de play-off. Iar în ceea ce privește șansele de retrogradare directă, ele sunt în prezent de 27.7 la sută. Mai exact, șansele de a ocupa locul 4, ultimul, la finalul grupei sunt extrem de mari, respectiv de 89.4 la sută.

La locul 3 există o probabilitate de 8.4 la sută la cum arată lucrurile în acest moment, iar la locul 2 sunt șanse de 2 la sută. Pentru câștigarea grupei, România este creditată în prezent cu o șansă infimă, de doar 0.2 la sută. Nu în ultimul rând, șansele pentru promovare, cu tot cu scenariul barajului luat în calcul, sunt puțin mai mari, de 0.6 la sută.

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Probleme mari în preliminariile pentru EURO 2028

Problema cea mai mare pe termen mediu este însă alta. La cum arată situația naționalei în acest moment, șansele cele mai însemnate sunt ca România să facă parte din urna a treia valorică la tragerea la sorți a grupelor din preliminariile pentru Campionatul European din 2028, chestiune care reprezintă de altfel scopul principal pentru care echipele concurează în această Ligă a Națiunilor.

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Acest lucru înseamnă, măcar în teorie, că prima reprezentativă va avea parte de doi adversari mai puternici decât ea în acea campanie de calificare. Mai mult, în baza analizei de mai sus, nu va mai exista nici varianta unui baraj pentru accederea la turneul final. Așadar, concluzia este că drumul naționalei noastre spre următorul European va fi unul foarte complicat.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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