Ce șanse mai are România la locul 2 în grupa de UEFA Nations League după 0-6 cu Polonia. Cum sunt afectate șansele pentru EURO

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, și se află pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, fără punct obținut, fiind învinsă anterior și în Suedia, scor 1-2, și pe teren propriu, pe Arena Națională, de Bosnia, scor 2-4. Așadar, în mod evident, șansele la câștigarea grupei și în consecință la promovarea în Liga A sunt practic nule.

România, șanse mari să ajungă la barajul pentru evitarea retrogradării în Liga Națiunilor după umilința din Polonia

Mai mult decât atât, cu trei etape rămase de disputat din această ediție, are bineînțeles de fapt șanse mult mai mari la retrogradarea înapoi în Liga C decât la salvare. Singurul aspect pozitiv este reprezentat de faptul că formatul competiției s-a schimbat recent și astfel există de acum și posibilitatea disputării unui baraj pentru evitarea acestui deznodământ.

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Statisticienii de la Football Meets Data au analizat pe larg situația la zi din grupa României și au concluzionat că „tricolorii” au șanse mari, de peste 90 la sută, să ajungă la un astfel de play-off. Iar în ceea ce privește șansele de retrogradare directă, ele sunt în prezent de 27.7 la sută. Mai exact, șansele de a ocupa locul 4, ultimul, la finalul grupei sunt extrem de mari, respectiv de 89.4 la sută.

La locul 3 există o probabilitate de 8.4 la sută la cum arată lucrurile în acest moment, iar la locul 2 sunt șanse de 2 la sută. Pentru câștigarea grupei, România este creditată în prezent cu o șansă infimă, de doar 0.2 la sută. Nu în ultimul rând, șansele pentru promovare, cu tot cu scenariul barajului luat în calcul, sunt puțin mai mari, de 0.6 la sută.

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Sweden 🇸🇪 keep control over Group B4. BiH 🇧🇦 v 🇵🇱 Poland on Monday is potentially decisive for the Top 2 battle. Romania 🇷🇴 don’t look like they can avoid the bottom spot and B/C playoffs. — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Probleme mari în preliminariile pentru EURO 2028

Problema cea mai mare pe termen mediu este însă alta. La cum arată situația naționalei în acest moment, șansele cele mai însemnate sunt ca România să facă parte din urna a treia valorică la tragerea la sorți a grupelor din preliminariile pentru Campionatul European din 2028, chestiune care reprezintă de altfel scopul principal pentru care echipele concurează în această Ligă a Națiunilor.

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🚫 No changes to projected EURO 2028 qualifying pots after tonight’s matches. — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Acest lucru înseamnă, măcar în teorie, că prima reprezentativă va avea parte de doi adversari mai puternici decât ea în acea campanie de calificare. Mai mult, în baza analizei de mai sus, nu va mai exista nici varianta unui baraj pentru accederea la turneul final. Așadar, concluzia este că drumul naționalei noastre spre următorul European va fi unul foarte complicat.