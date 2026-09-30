România, condamnată prea devreme? Din ce urne a pornit calificările pentru EURO 2008, 2016 și 2024

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Naţionala României a pierdut cu Suedia (1-2) şi Bosnia-Herţegovina (2-4), în primele meciuri din Liga Naţiunilor. Cu aceste eşecuri, sunt pe ultimul loc al grupei, cu şanse .

Lumea ne cântă prohodul, dar România s-a calificat la ultimele două turnee finale din urna a treia

Selecţionata lui Gheorghe Hagi mai are doar 7% şanse să termine în top 2 grupa din Liga Naţiunilor, care ar asigura prezenţa în urna a doua a preliminariilor clasice. Multă lume cântă prohodul naţionalei, dar situaţia nu e atât de disperată nici dacă ajungem în urna 3 pentru preliminarii.

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De exemplu, la ultimele turnee finale la care s-a calificat România: Euro 2024 şi Euro 2016, „tricolorii” au pornit de fiecare dată din urna a treia. Am ratat Euro 2020 când am pornit din urna a patra şi Euro 2012, când am fost repartizaţi în urna a doua. Din urna a doua ultima dată ne-am calificat la Euro 2008. Dar să le luăm pe rând.

Euro 2008: Am câştigat grupa pornind din urna a doua

La preliminariile de la Euro 2008, România a fost repartizată în urna a doua şi a fost în grupă cu: Olanda, Bulgaria, Belarus, Albania, Slovenia şi Luxemburg. „Tricolorii” au evoluat excelent în preliminarii, reuşind să câştige grupa, cu 29 de puncte.

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Echipa antrenată atunci de Victor Piţurcă a obţinut patru puncte din meciurile cu Olanda şi singura înfrângere a suferit-o în faţa Bulgariei, într-un moment în care calificarea era deja jucată. La Euro 2008, România a fost repartizată în „grupa morţii”, alături de Franţa, Italia şi Olanda.

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Euro 2012: Din nou coşmar cu Bosnia

Pentru Euro 2012, România era ultima echipă din urna a doua şi era favorită măcar să ajungă la meciurile de baraj. Dar, „tricolorii” au făcut preliminarii slabe într-o grupă în care doar Franţa era, teoretic, un adversar superior, celelalte formaţii fiind: Bosnia-Herţegovina, Belarus, Albania şi Luxemburg.

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„Tricolorii” au acumulat doar 14 puncte şi nu au avut nicio şansă de calificare la turneul final. România a obţinut doar trei victorii, dintre care două cu Luxemburg, şi a încheiat pe locul 3, cu 14 puncte. Franţa s-a calificat direct la turneul final şi Bosnia-Herţegovina a ajuns la baraj.

Euro 2016: Din urna a treia, calificare la turneul final

Naţionala României a pornit din urna a treia în preliminariile pentru Euro 2016, într-o grupă din care mai făceau parte: Grecia, Ungaria, Finlanda, Irlanda de Nord şi Insulele Feroe. „Tricolorii” au început perfect grupa, cu victorie pe terenul Greciei.

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Aveau să fie preliminarii cu multe răsturnări de situaţie. Irlanda de Nord a câştigat grupa venind din urna a cincea, în timp ce Grecia, pornită din prima urnă, a terminat pe ultimul loc. România a prins turneul final de pe locul 2, golul lui Hoban cu Finlanda fiind decisiv.

Euro 2020: Cea mai slabă urnă în care a fost România

Rezultatele foarte slabe din acei ani au dus România în urna a patra pentru tragerea la sorţi a preliminariilor Euro 2020. „Tricolorii” erau siguri de două meciuri de Euro la Bucureşti în cazul calificării, dar lucrurile s-au derulat în alt sens. În primul rând, sorţii nu au fost blânzi cu naţionala, grupa fiind cu: Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe şi Malta.

„Tricolorii” au încheiat pe locul 4, cu 14 puncte, departe de Spania şi Suedia, care au obţinut biletele pentru turneul final. România a jucat baraj datorită Ligii Naţiunilor, dar a fost eliminată de Islanda, scor 1-2.

Euro 2024: Ultima calificare, tot din urna a treia

Ultima calificare la un turneu final a venit la Euro 2024. La fel ca acum, România a avut un parcurs horror în Liga Naţiunilor, retrogradând în Liga C. Echipa lui Edi Iordănescu a pornit din urna a treia în preliminarii, fiind în grupă cu Elveţia, Israel, Belarus, Kosovo şi Andorra.

România a avut un parcurs de excepţie, fără niciun meci pierdut. „Tricolorii” au câştigat grupa cu 22 de puncte, la cinci lungimi de Elveţia, fără înfrângere. „Tricolorii” au arătat că se pot califica şi din urna a treia, aşa cum s-a întâmplat la Euro 2016 şi Euro 2024. Şi sperăm să se adeverească proverbul italian: „Non c’è due senza tre” (n.r. trad. „După două, urmează şi a treia).