Meciul România – Coreea de Sud are loc duminică, 25 iulie, cu începere de la ora 14:00, în cadrul etapei a doua din grupa B a turneului olimpic de fotbal de la Tokyo 2020.

„Tricolorii” au trei puncte în urma succesului cu 1-0 din prima partidă, împotriva Honduras-ului, în timp ce asiaticii au fost neaşteptat învinşi de Noua Zeelandă, tot cu 1-0.

Unde se joacă meciul România – Coreea de Sud

Confruntarea România – Coreea de Sud se dispută duminică, 25 iulie, de la ora 14:00, în aceeaşi locaţie unde am învins Honduras, adică pe stadionul din Kashima, o arenă care în mod normal poate găzdui 40.000 de spectatori, dar care, ca urmare a deciziei autorităţilor nipone şi a Comitetului de organizare, va fi fără public, la fel ca la toate întrecerile de la aceste Jocuri Olimpice.

Este pentru prima dată în istoria celui mai important eveniment planetar din lumea sportului când se iau astfel de decizii, iar consecinţele pentru Japonia, ca ţară organizatoare, sunt inimaginabile, pierderile financiare fiind de mari proporţii.

Cine transmite la TV partida România – Coreea de Sud

Partida România – Coreea de Sud se joacă duminică, 25 iulie, de la ora 14:00, pe stadionul din Kashima, în a doua etapă a grupei B de la turneul olimpic de fotbal şi este televizată în direct pe posturile TVR 1 şi Eurosport. De asemenea, o mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Kashima, continuă să fie foarte cald şi totodată gradul de umiditate este extrem de ridicat, fiind aproape de ocean, ceea ce crează disconfort sportivilor. Temperatura la ora meciului va depăşi 30 de grade, la fel ca în primul meci. Jocul va fi condus de un arbitru din Venezuela, Jesus Valenzuela.

Ce jucători importanţi lipsesc din întâlnirea România – Coreea de Sud

Din fericire, selecţionerul Mirel Rădoi nu are probleme medicale în lotul deplasat la Tokyo, astfel că îşi poate alcătui cum doreşte primul unsprezece, fără a fi împiedicat de indisponibilitatea vreunui jucător. Aceştia au declarat că sunt rupţi de efort după primul meci şi că umiditatea foarte mare i-a deranjat în bună măsură.

La sud-coreeni, eşecul în faţa Noii Zeelande a produs multă stupoare şi supărare, pentru că asiaticii erau consideraţi favoriţi la câştigarea grupei, iar jucătorii din Oceania drept candidaţi la ultimul loc în grupa B. Din acest motiv, deşi are tot lotul valid, selecţionerul Kim Hak-bum este extrem de crispat, ştiind că fără victorie în faţa României şansele la sferturi scad spre zero.

Posibile schimbări în formula de joc a tricolorilor

Deşi de la acest turneu final, este foarte posibil ca Mirel Rădoi să nu înceapă partida cu Coreea de Sud cu acelaşi unsprezece din meciul cu Honduras. Pe parcursul acelui joc, primul schimbat în tabăra noastră a fost Florin Ştefan, fotbalist care şi-a terminat contractul cu Sepsi, dar momentan nu are echipă şi acest lucru se vede în lipsa de ritm.

Este foarte probabil ca Rădoi să mizeze de la început pe Radu Boboc de la Farul, care are şi avantajul că face parte din grupul dobrogean, care îi mai cuprinde direct titulari pe Virgil Ghiţă, Andrei Ciobanu şi George Ganea. A doua mutare posibilă este să înceapă cu rapidistul Antonio Sefer, mult mai periculos de când a intrat în locul lui Valentin Gheorghe.

Echipele probabile la România – Coreea de Sud

ROMÂNIA: Aioani – Ghiță, M. Marin, Pașcanu – Rațiu, A. Ciobanu, M. Dulca, Boboc – Al. Dobre, Sefer – Ganea . Rezerve: M. Popa, Târnovanu, Fl. Ștefan, R. Grigore, Chindriș, T. Băluță, Florescu, I. Gheorghe, V. Gheorghe, Deaconu, Sântean . Antrenor: Mirel Rădoi

Cote la pariuri pentru jocul România – Coreea de Sud

Deşi România a câştigat primul meci şi Coreea de Sud a pierdut, casele de pariuri continuă să vadă în naţionala asiatică favorita în acest meci. Sud-coreenii au primit cotă de 2,10 la victorie, în timp ce elevii lui Mirel Rădoi au 3,75 iar un gol marcat de ei ajunge la cota de 1,60.

Justificarea deciziei bookmakerilor are probail la bază şi istoricul prezenţelor sud-coreene la turneele olimpice. Spre deosebire de noi, care am revenit cu fotbalul la JO după 57 de ani şi tot la Tokyo asiaticii au fost prezenţi la ultimele zece ediţii non stop, în cele mai multe cazuri cu rezultate bune!