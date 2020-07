Coronavirus în România, 21 iulie 2020. Bilanț: 38.139 de infectări şi 2.038 de decese. Orban şi Arafat, precizări despre introducerea legii carantinării. Video

România a traversat cel mai complicat weekend din această pandemie de coronavirus. După cele 767 de cazuri de duminică, ziua de luni a adus alte 681 de îmbolnăviri. Totul, în ciuda a doua zile în care numărul de teste efectuate a fost unul mult sub media de săptămâna trecută.

Cu cele aproape 700 de cazuri de luni, pe teritoriul României au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus de la startul pandemiei. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Alte 12 decese ale persoanelor bolnave de SARS-CoV2 au fost raportate cu o zi în urmă de Grupul de Comunicare Strategică, iar totalul a ajuns la 2.038. 7 bărbați și 5 femei au murit în ultimele 24 de ore. Aceștia erau internați în spitalele din Argeș, Bistrița-Năsăud, Galați, Prahova, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și Ilfov.

România, peste 38 de mii de cazuri de coronavirus

UPDATE. 9:47. Guvernul s-a reunit marţi în şedinţă pentru a introduce prevederile noii legi a carantinării şi izolării în hotărârea privind prelungirea stării de alertă cu 30 de zile.

În startul evenimentului. premierul Ludovic Orban și șeful DSU, Raed Arafat, au făcut precizări privind acest nou act legislativ care a intrat în vigoare.

Din datele oferite de Grupul de Comunicare Strategică, în data de 20 iulie, în România avem 12 județe, plus Capitala , care au trecut de granița celor 1.000 de infecții.

Bucureşti conduce topul, cu 4.467 cazuri. Suceava rămâne pe locul al doilea, cu 4.268 cazuri. În Braşov s-au înregistrat până acum 2.381 de cazuri. Argeş a ajuns la 2.079 infectări. Galaţi urmează cu 1.626 cazuri de coronavirus.

În Vrancea s-a ajuns luni la 1.378 infectări cu virusul SARS-CoV-2. În Dâmboviţa au fost raportate 1.194 cazuri. Iaşi are 1.139 bolnavi de coronavirus. Până acum, în Prahova au fost confirmate 1.126 cazuri. Botoşani a ajuns la 1.104 îmbolnăviri. Neamţ are acum 1.059 cazuri. Ilfov are 1.012 îmbolnăviri.

Sub 9.000 de teste realizate în ultima zi

După cele 18-19 mii de teste din ultimele zile ale săptămânii trecute, ultimele 24 de ore de raportare au anunțat doar 8.500 de examinări la nivelul României. În total, de la startul pandemiei au fost prelucrate 967.192 de teste.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 1.520 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 581.505 lei.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5.215 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. De la începutul epidemiei și până la acest moment, 122 de cetățeni români aflați în străinătate au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 158 au fost declarați vindecați: 135 în Germania, 11 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Legea carantinării şi izolării intră de marţi în vigoare

Această lege a fost publicată, sâmbătă, în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Lege reglementează unele măsuri necesare în domeniul sănătăţii publice cu caracter temporar, în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru prevenirea introducerii şi limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul României.