România cu 8 clase sau cea cu studii superioare? Specialiștii, despre electoratul lui George Simion: ”Când ți-e foame, supărarea devine primară”

Un număr important de români cu opt clase au votat cu George Simion (52%), în timp ce majoritatea votanților cu studii superioare a optat pentru Nicușor Dan (45%). Este aceasta o confruntare între două Românii, în care cetățenii cu drept de vot sunt separați de nivelul de studii și își dispută supremația în fața celeilalte tabere? Specialiștii consultați de FANATIK susțin că este mult mai mult decât atât.

George Simion, votat de românii trecuți de 30 de ani, cu studii primare

George Simion pleacă în turul doi cu prima șansă, după ce a realizat un scor aproape dublu față de , la alegerile din 4 mai. Primarul capitalei poate recupera diferența în măsura în care va reuși să capaciteze electoratul absent la primul tur și să-i convingă pe cei care au votat cu Victor Ponta și Crin Antonescu.

Alegerile din acest an sunt marcate, însă, de o scindare fără precedent a electoratului. Votul a arătat că cei mai mulți români își doresc o schimbare, însă direcția pe care țara ar trebui s-o urmeze este văzută în mod diferit.

Ideea de România suveranistă, propusă de George Simion, este împărtășită de un electorat trecut de 30 de ani, cu studii primare sau medii, în timp ce România europeană a lui Nicușor Dan e reprezentată, în special de tineri (18-29 de ani), cu studii superioare.

Cristian Pîrvulescu: ”Teoriile conspirației prind mai ușor la cei cu puțină educație”

Cristian Pîrvulescu, politolog și decan al Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, crede că politicienii abili reușesc să exploateze la maxim unele caracteristici ale votanților care au un nivel mai scăzut de studii. Una dintre cele mai importante, la aceste alegeri, este dependența de rețelele sociale.

„Nivelul de studii ne spune două lucruri importante. Primul lucru este capacitatea de a rezista la manipulare. Cu cât gradul de educație este mai ridicat, cu atât manipularea își atinge mai greu obiectivele. Altfel spus, teoriile conspirației prind mai ușor la cei cu mai puțină educație decât la cei cu mai multă educație, ceea ce nu înseamnă că există o categorie ferită de teorii conspiraționiste.

Și doi, frustrarea este invers proporțională cu educația. Pentru că reușita socială este dependentă de educație. Toate studiile ne arată că cei cu cât au mai multă educație, cu atât reușita socială este mai mare. Or Simion a portretizat poporul său ca fiind format din așa numiții oameni simpli. Adică cei care au mai puțină educație. A marșat pe utilizarea frustrărilor sociale, economice. În contextul războiului hibrid au fost induse elemente identitare, religioase care au mobilizat această frustrare, pe care Marx ar numi-o ură de clasă. Noi vorbim de o frustrare socială”, a explicat Cristian Pîrvulescu pentru FANATIK.

”Chiar și un om educat va fi tentat să adere la discursul extremist”

Cealaltă Românie aparține celor care văd progresele, înțeleg riscurile și se tem să nu piardă ceea ce au realizat.

”Problema e că în România indicatorii economici au fost până în 2025, pentru că nu avem încă date pe 2025, excelente. 15% în plus la salariu real în raport cu rata inflației calculate. Nu au existat fenomene ca în alte țări, cu toate astea percepția a fost că ele există. Ori percepția e mai importantă decât realitatea. Economia a crescut, salariile au crescut, dar cel care are un serviciu intermitent și trăiește la limita precarității, nu le simte în egală măsură. Și atunci, pe această bază, prin comunicarea simplă de tip fascist, cu lucruri simple, deja mestecate, care mobilizează frustrarea. Ăsta este efectul pe care îl are gradul de educație asupra omului.

Dar chiar și un om educat, care are probleme sociale, va fi tentat să adere la discursul extremist”, a mai declarat Cristian Pîrvulescu.

Sociologul Gelu Duminică: ”Simion s-a adresat furiilor primare”

Gelu Duminică, profesor al Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București e de părere că nu reflectă în mod obligatoriu realitatea socială. Unul dintre motive este că românii cu studii superioare sunt oricum într-un număr mult inferior față de celelalte categorii.

Problema nu ar fi nivelul de educație, ci cel de sărăcie, e de părere Gelu Duminică.

”În România, doar 20% din populație are studii superioare. E normal să avem o suprareprezentare a celor cu studii primare și studii medii. Ce înseamnă votul antisistem în general? Înseamnă dezamăgiții, pauperii, supărații pe actuala guvernare. Oamenii pentru care sărăcia mușcă altfel decât în omul care poate să trăiască. Una este să se scumpească prețul când trăiești pe salariul minim pe economie și o resimți din toate mădularele. Și alta este să se scumpească prețul când tu câștigi 2000 de euro. Trăiești puțin mai prost, dar nu te conduce la sărăcia extremă.

România are 40% din populație care este în pericol de privare materială severă. Ce înseamnă asta? Că orice fluctuație de pe piața economică îl poate arunca în zona de sărăcie. Spre exemplu, a crescut euro, el o simte cu totul altfel. Logic, omul ăsta este foarte supărat pe conducerea actuală. În momentul în care ți-e bine din punct de vedere economic, supărarea este mai rațională, să zicem așa. În momentul în care ți-e foame, cu ghilimele de rigoare, când nu poți să-ți plătești facturile, nu poți să plătești medicamentele la copil, supărarea devine una primară. Ceea ce populiștii fac și domnul Simion a făcut, a fost să se adreseze furiilor primare. Hoții, nenorociții, ne-au sărăcit. Bandiții, din cauza lor, trăiți prost. Străinii, migranții, nenorociții, să stea migranți acolo”, spune sociologul.

Votul din 4 mai a fost ”al sărăciei”

Votul din 4 mai a fost marcat exact de diferența de perspectivă între o populație sărăcită și una prosperă, atât de lăudată și promovată de politicienii puterii. Atunci când această diferență devine prea mare, clasa politică se rupe de realitate și își pierde electoratul altădată fidel.

„E votul sărăciei? Sigur că este votul sărăciei. Pentru că ei au simțit, în cea mai mare măsură, modul tâmp în care s-a guvernat în ultimii ani. La ei, dezvoltarea asta, de care a vorbit Ciolacu și cu Ciucă, nu a ajuns. Oamenii ăia trăiesc în sărăcie.

Sigur că putem să zicem, băi, e din cauza studiilor. Bun, asta e cauza pentru care ei câștigă mai puțin. Însă, nu din cauza studiilor i-au votat. Sigur că putem să facem o corelar între nivelul de instrucție și capacitatea de a fi manipulați. Sigur că da. Însă, lor li s-a adresat, nevoilor lor primare de a găsi un țap ispășitor pentru ceea ce ei trăiesc în momentul de față”, a mai explicat Gelu Duminică pentru FANATIK.