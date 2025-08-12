România, cu două echipe în grupele competiţiilor UEFA?! Toate calculele înaintea retururilor decisive pentru FCSB, CFR şi U Craiova

FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova luptă pentru cupele europene. Toate cele trei formaţii vor juca în deplasare la mijlocul acestei săptămâni, iar roş-albaştri pot să îşi asigure prezenţa în faza principală din Conference League cu un egal în Kosovo, împotriva celor de la Drita.

România, cu două echipe în grupele competiţiilor UEFA?!

Chiar dacă roş-albaştri au un start dezastruos atât în campionat, cât şi în cupele europene, , le dă şansa calificării în Conference şi a unui duel cu Aberdeen pentru Europa League.

La CFR Cluj calculele sunt mai complicate. Braga e o echipă de un alt calibru şi victoria obţinută cu 2-1 la Cluj îi face pe lusitani mari favoriţi la calificare. Totuşi, elevii lui Dan Petrescu vor porni ca favoriţi în play-off-ul Conference League, dacă vor fi eliminaţi.

Universitatea Craiova are un avantaj liniştitor . Chiar dacă sunt foarte aproape de calificarea în play-off-ul Conference League, elevii lui Rădoi au cel mai greu parcurs pentru faza principală. Dacă îi elimină pe slovaci, joacă o dublă dificilă cu Istanbul Başakşehir.

Conform simulărilor realizate de cei de la Football Meets Data, România este creditată cu şanse mari să aibă două formaţii în grupele competiţiilor europene: una în Europa League şi una în Conference League.

FCSB, favorită în Kosovo, în ciuda formei slabe!

FCSB porneşte ca favorită în faţa celor de la Drita, la returul din Kosovo, în ciuda formei sportive foarte slabe. Roş-albaştri au nevoie de un egal în duelul de pe stadionul naţional din Priştina, pentru duelul cu Aberdeen, decisiv pentru calificarea în faza principală din Europa League.

În scenariul negru în care roş-albaştri ar pierde calificarea în Kosovo, ei ar juca în play-off-ul Conference League cu Levadia Tallin sau Differdange. Estonienii s-au impus în prima manşă, în deplasare cu 2-3.

CFR Cluj, prima şansă într-un posibil play-off de Conference League

În cazul unei eliminări aşteptate a CFR-ului, echipa ardeleană ar coborî în play-off-ul Conference League, acolo unde este preconizat un duel cu Hacken. Suedezii au pierdut cu 0-2 în faţa lui Brann Bergen în Europa League şi au şanse mari să cadă în Conference.

Într-un eventual duel cu Hacken, CFR Cluj ar porni din postură de favorită. Suedezii sunt abia pe locul 10 în campionat, cu o singură victorie în toate competiţiile în ultima lună: 3-1 cu Anderlecht Bruxelles.

Universitatea Craiova este cea mai în formă formaţie românească participantă în cupele europene, dar are cele mai mici şanse de calificare în fazele principale. Duelul cu Trnava e ca şi rezolvat de olteni, după 3-0 în prima manşă.

Dar Istanbul Başakşehir a trecut cu 3-1 în prima manşă de Viking şi, cel mai probabil, se va califica în play-off. Va fi un duel tare pentru oltenii lui Mirel Rădoi, care speră să scrie istorie pentru Universitatea Craiova.

Programul meciurilor retur din cupele europene şi televizările:

Joi, 14 august