România – Danemarca, LIVE VIDEO la Euro 2026 Handbal. Misiune imposibilă

ADVERTISEMENT

După o înfrângere cu Portugalia, pe România o așteaptă cel mai greu adversar din grupa de la Euro 2026, Danemarca, naționala care a câștigat ultimele patru ediții ale Mondialului.

România – Danemarca, live video la Europeanul de Handbal 2026

România – Danemarca se joacă duminică, 18 ianuarie, de la ora 21:30. Meciul se dispută la Herning (Danemarca), în sala Jyske Bank Boxen, o arenă de 15.000 de locuri. Partida contează pentru etapa a doua a grupei preliminare B.

ADVERTISEMENT

În primul joc de la CE 2026, naționala română de handbal masculin a pierdut în fața Portugaliei cu scorul de 34-40. România a condus doar în startul meciului, când a avut 4-2, dar avantajul s-a risipit rapid, iar ecartul maxim a fost de 9 goluri.

Meciul contra lusitanilor era decis încă de la pauză, când scorul indica o diferență de 8 goluri, 23-15 pentru iberici. A doua parte a fost una mult mai bună pentru „tricolori”, care au reușit să câștige ultimele 30 de minute (19-17), dar problema învingătoarei nu s-a pus niciun moment.

ADVERTISEMENT

La fel cum nu s-a pus problema câștigătoarei nici în celălalt meci al grupei. Danemarca s-a distrat cu Macedonia de Nord, pe care a zdrobit-o cu 36-24. Aproape jumătate dintre golurile danezilor au fost înscrise de doar doi jucători. Simon Pytlick, cu 9 goluri, şi Mathias Gidsel, cu 8 goluri, au fost principalii marcatori.

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează România – Danemarca și ce brigadă a fost delegată

Brigada de arbitri pentru partida România – Danemarca din grupa B de la Euro 2026 este un lituaniană, formată din Barysas Tomas și Petrusis Povilas.

Programul României la Campionatul European 2026

România face parte din grupa preliminară B la Campionatul European de Handbal Masculin, ediția 2026. Alături de selecționata pregătită de George Buricea mai joacă Danemarca, adversara de duminică, Portugalia și Macedonia de Nord.

ADVERTISEMENT

Programul complet al României la Euro este următorul:



ROMÂNIA – Danemarca (18 ianuarie, ora 21:30

ROMÂNIA – Macedonia de Nord (20 ianuarie, ora 19:00)

Grupa B, clasament. Pe ce loc e România

După prima rundă de meciuri, România e pe locul 3 în grupa B, având golaveraj superior Macedoniei de Nord. Prima în clasament e Danemarca, urmată de Portugalia. Ambele au două puncte, câte se acordă la victorie în handbal.

Danemarca 2 puncte (golaveraj 36-24) Portugalia 2 puncte (40-34) ROMÂNIA 0 puncte (34-40) Macedonia de Nord (24-36)

Lotul României la Euro 2026 de handbal masculin

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda)

Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda) Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo)

Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo) Interi dreapta: Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda)

Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda) Coordonatori: Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare)

Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare) Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze)

Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze) Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda)

Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda) Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara)

Istoricul meciurilor România – Danemarca. Statistica oficială

Cel mai recent meci dintre România și Danemarca datează din 2011. Cele două naționale s-a întâlnit atunci în grupa preliminară C de la Mondial, iar nordicii s-au impus fără probleme, 39-30. Danezii aveau să câștige grupa și să meargă mai departe, în timp ce „tricolorii” terminau pe locul 4 din 6 și erau eliminați

Cine transmite la TV meciul România – Danemarca

Întreg Campionatul European 2026 poate fi transmis în România de trustul PRO, cel care a cumpărat drepturile pentru această competiție. Din păcate pentru iubitorii handbalului, meciurile de la Euro se văd doar online, prin intermediul platformei de streaming VOYO.

PRO TV a ales să nu difuzeze niciunul dintre jocuri pe canalele sale de veleviziune. Nici măcar partidele naționalei României nu se văd la tv.

Cote pariuri România – Danemarca la CE 2026

Danemarca este campioană mondială la ultimele 4 ediții, campioană olimpică en-titre și finalistă la precedentul Euro, cel din 2024. Asta spune totul despre valoare adversarei României. Așa că nu e de mirare că la multe case de pariuri cota pentru victoria Danemarcei nu există în ofertă sau este 1,001. Practic, nimeni nu crede că România poate să iasă neînvinsă de pe teren. Să menționăm, totuși, că majoritatea caselor de pariuri ofertă cote egale pentru victoria „tricolorilor” și pentru remiză. Iar aceste cote variază între 23 și 50.

Însă, există variante bune de pariere pe goluri sau handicap. Spre exemplu, „peste 65,5 goluri” are cotă 1,72. Să nu uităm că România – Portugalia a fost 34-40. Iar „România handicap +16,5” primește cotă 1,67. Deci, dacă ia bătaie, măcar să o fie la mai puțin de 16 goluri diferență.

Live: Urmărește în timp real România – Danemarca, live text pe FANATIK

Nu rata niciun detaliu relevant despre România – Danemarca, meci de la . Rămâi pe FANATIK pentru scor actualizat în timp real, dar și pentru reacțiile „tricolorilor” și antrenorului George Buricea la finalul partidei cu țara-gazdă, Danemarca.