România, debut infernal cu Franţa în preliminariile Euro 2028 de handbal masculin

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Naţionala României începe preliminariile pentru Campionatul European de handbal masculin din 2028 cu o deplasare infernală, pe terenul Franţei, meci care va avea loc pe 5 noiembrie, de la ora 21:00. Pe 8 noiembrie, România va primi la Tulcea vizita Poloniei.

România, meci infernal împotriva Franţei! Sorhaindo se întoarce ca adversar

„Tricolorii” abordează cu un nou staff tehnic preliminariile. Aşa cum FANATIK a anunţat, , el va fi ajutat de Cedric Sorhaindo, care a preluat funcţia de antrenor secund.

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Pe 5 noiembrie, de la ora 21:00, România joacă la Aix-en-Provence împotriva uneia dintre cele mai mari forţe ale handbalului, Franţa. Cedric Sorhaindo a fost căpitanul primei reprezentative a celor supranumiţi „Les Experts”, alături de care a câştigat tot ce se putea câştiga:

„În primul rând, meciul cu Franţa este un moment istoric, ţinând cont de faptul că am jucat 15 ani şi am fost şi căpitanul echipei. Acum situaţia este diferită. Sunt antrenor secund al echipei naţionale de seniori a României, deci o să fac tot ceea ce este posibil, chiar dacă nu există o formulă magică, să facem un meci cât mai bun, să propunem ceva de care să fim mândri la sfârşitul meciului”, , la conferinţa de prezentare ca „secund” al naţionalei.

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Focusul „tricolorilor” e confruntarea cu Polonia

Noul selecţioner, Sandu Iacob, a dezvăluit că focusul va fi pe meciul secund, cel cu Polonia. Franţa este imens favorită în confruntarea cu „tricolorii”, care vor forţa să obţină primele puncte în meciul de la Tulcea, cu Polonia, programat pe 8 noiembrie, de la ora 20:00:

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„Obiectivul este să ne luăm la trântă cu Franţa cât se poate de bine şi să câştigăm cu Polonia, pentru că sunt primele două meciuri pe care le avem în campanie. Ne dorim să fim la Campionatul European, pentru că e o condiţie în continuarea colaborării între noi şi Federaţie. Lucrul acesta nu ne sperie, ne pune la muncă şi asta vom face.

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Cu siguranţă focusul nostru va fi direct meciul cu Polonia, fără să-l neglijăm pe cel cu Franţa, pentru că ştim cu cine jucăm. Suntem realişti, ne uităm în oglindă, ne vedem puterea şi ne vom folosi de acest meci în aşa fel încât să reglăm cât se poate de mult din lucrurile pe care încercăm să le transmitem”, a spus Sandu Iacob, referitor la pregătirea celor două meciuri.

Obiectivul noului staff tehnic este calificarea la Euro 2028. România mai este în grupă cu Lituania. Se califică echipele de pe primele două locuri şi cele mai bune patru formaţii de pe locul 3. „Tricolorii” au participat la ultimele două turnee finale europene.

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Lotul României pentru meciurile cu Franţa şi Polonia: