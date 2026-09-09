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România (Cluj-Napoca), Bulgaria (Sofia), Finlanda (Tampere) și Italia (Napoli, Modena, Torino și Milano) organizează împreună în perioada 9-26 septembrie cea de-a 34-a ediție a Campionatului European de volei masculin. Reprezentativa noastră deschide competiția miercuri, 9 septembrie, cu un meci contra Letoniei, de la 20:00. Află toate detaliile despre turneul final.

Campionatul European de volei masculin. Programul României în competiție

Cea de-a 34-a ediție a Campionatului European de volei masculin are loc în intervalul 9-26 septembrie, iar România se află printre țările organizatoare, după 63 de ani. Singura medalie de aur din palmaresul naționalei noastre datează din 1963, însă „tricolorii” pot schimba acest lucru în acest an și pot dedica o nouă medalie de aur fostului căpitan al naționalei, Mircea Abraham, care .

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Reprezentativa noastră găzduiește grupa D, unde se va confrunta cu țări precum Franța, Germania, Turcia, Letonia și Elveția. Primul duel este contra Letoniei, la BT Arena din Cluj, unde Simona Halep a avut în acest an. Iată cum arată programul selecționatei noastre:

9 septembrie, ora 20:00: România vs. Letonia

11 septembrie, ora 20:00: Elveția vs. România

12 septembrie, ora 20:00: România vs. Germania

14 septembrie, ora 20:00: România vs. Turcia

16 septembrie, ora 20:00: Franța vs. România

Cine transmite la TV meciurile României de la Campionatul European de volei masculin

Toate partidele naționalei României din cadrul Campionatului European de volei masculin se pot viziona la TVR Sport. Fanii acestui sport pot apela la încă o variantă pentru a vedea întreaga competiție: platforma Eurovolley.tv., însă aici este nevoie de plata unui abonament.

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Lotul României la Campionatul European de volei masculin

Sergiu Stancu, selecționerul României, se va baza pe 14 jucători la acest turneu. Înaintea debutului oficial în competiție, antrenorul român a avut un discurs optimist. „Ne dorim foarte mult, împreună cu publicul pe care-l așteptăm într-un număr cât mai mare alături de noi, să avem o evoluție bună și în urma evoluției bune să câștigăm cât mai multe partide pentru a avea dreptul de a ne califica în faza eliminatorie a acestui campionat european.

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Noi, ca staff, considerăm că echipa e pregătită pentru acest Campionat European. Publicul poate să fie pentru noi al 7-lea jucător. Este pentru prima oară când această generație frumoasă de voleibaliști, care a făcut performanță pentru voleiul românesc, joacă în fața publicului (n.r. din România). Acest lucru poate să fie foarte, foarte important pentru noi. Calitatea jucătorilor și dorința de a juca bine sunt atuurile care ne vor face să avem o evoluție bună și să câștigăm cât mai multe partide”, a spus Sergiu Stancu conform

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Iată lotul naționalei României pentru Campionatul European de volei masculin: