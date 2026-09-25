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Vineri, 25 septembrie, . Naționala noastră participă în Liga B, al doilea eșalon valoric al Ligii Națiunilor 2026/27, în grupa B4, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. Asta după ce, sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a câștigat în 2025 grupa C (din care a făcut parte alaturi de Kosovo, Lituania și Cipru) și a promovat în grupa valoric superioară. Cele 18 puncte acumulate (inclusiv cele 3 câștigate la masa verde cu Kosovo), cu golaveraj 18-3, ne-au asigurat ascensiunea în eșalonul superior.

Structura și componența Ligii Națiunilor – 14 grupe și 54 de naționale participante

Liga Națiunilor 2026/27 reunește 54 de naționale, distribuite în patru eșaloane valorice. Pentru România, aflată în Liga B, rezultatele din această toamnă vor determina urna din care naționala noastră va participa la tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028. Din această perspectivă, obiectivul selecționerului Hagi e clar: locul 1, sau locul 2. Primele două poziții înseamnă urna a doua, ultimele două — urna a treia.

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Liga A: 4 grupe a câte 4 echipe — 16 participante

Liga B: 4 grupe a câte 4 echipe — 16 participante

Liga C: 4 grupe a câte 4 echipe — 16 participante

Liga D: 2 grupe a câte 3 echipe — 6 participante

Total: 14 grupe – 54 de naționale participante.

Desigur, meciurile se joacă tur-retur; astfel, naționalele din Ligile A, B și C dispută câte șase meciuri, iar cele din Liga D doar patru.

Liga A (16 echipe): Franța, Italia, Belgia, Turcia, Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia, Spania, Croația, Anglia, Cehia, Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor.

Liga B (16 echipe): Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord, Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord, Israel, Austria, Republica Irlanda, Kosovo, Polonia, Bosnia-Herțegovina, România, Suedia.

Liga C (16 echipe): Albania, Finlanda, Belarus, San Marino, Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia, Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Republica Moldova, Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg.

Liga D (6 echipe): Gibraltar, Malta, Andorra, Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein.

Miza Ligii Națiunilor: locul 2 trimite România în urna a doua pentru EURO

În strategia UEFA în urnele valorice pentru preliminariile EURO. Conform Regulamentul EURO 2026–2028, repartizarea la tragerea la sorți a preliminariilor nu ține cont de clasamentului FIFA, ci se face pe baza clasamentului general intermediar al Ligii Națiunilor 2026/27. Iar “clasamentului general intermediar al Ligii Națiunilor” înseamnă clasamentul întocmit la încheierea fazei grupelor, înainte de sferturile Ligii Națiunilor și a barajele de promovare/menținere.

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Ordonarea echipelor în acest clasament intermediar se va realiza după reguli simple, aplicate succesiv: 1. liga valorică, 2. locul în grupă, 3. rezultatele obținute.

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Locul 1 în grupă: pozițiile 1–4 pentru Liga A, 17–20 pentru Liga B și 33–36 pentru Liga C.

Locul 2 în grupă: pozițiile 5–8 pentru Liga A, 21–24 pentru Liga B și 37–40 pentru Liga C.

Locul 3 în grupă: pozițiile 9–12 pentru Liga A, 25–28 pentru Liga B și 41–44 pentru Liga C.

Locul 4 în grupă: pozițiile 13–16 pentru Liga A, 29–32 pentru Liga B și 45–48 pentru Liga C.

Echipele Ligii D ocupă pozițiile 49–54.

Între naționalele din aceeași ligă, clasate pe aceeași poziție în grupe, se iau în calcul succesiv punctele, golaverajul, golurile marcate, golurile în deplasare, victoriile, victoriile în deplasare și punctajul disciplinar. Drept consecința, o echipă de pe locul secund nu poate depăși o câștigătoare de grupă din aceeași ligă, chiar dacă are mai multe puncte. După aceeași logică, nicio echipă din Liga B nu depășește în acest clasament o participantă din Liga A.

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Programul României în Liga Națiunilor 2026/27

Etapa 1: 25 septembrie 2026, Suedia – România, ora 21:45.

Etapa 2: 28 septembrie 2026, România – Bosnia-Herțegovina, ora 21:45.

Etapa 3: 2 octombrie 2026, Polonia – România, ora 21:45.

Etapa 4: 5 octombrie 2026, România – Suedia, ora 21:45.

Etapa 5: 14 noiembrie 2026, România – Polonia, ora 21:45.

Etapa 6: 17 noiembrie 2026, Bosnia-Herțegovina – România, ora 21:45.

Tragerea la sorți a preliminariilor pentru EURO va avea loc la 6 decembrie 2026, la Belfast.

De ce este important ca România să câștige grupa din UEFA Nations League. Tricolorii se pot mulțumi și cu locul 2

Evident, componența nominală a primelor patru urne va fi cunoscută abia după meciurile din noiembrie. În acest moment știm cu certitudine doar mecanismul și componența nominală a ultimei urne valorice – Andorra, Azerbaidjan, Gibraltar, Liechtenstein, Lituania și Malta (naționalele din Liga D a Ligii Națiunilor).

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Urna 1 (pozițiile 1–12): cele 12 echipe clasate pe locurile 1–3 în grupele Ligii A.

Urna 2 (pozițiile 13–24): cele patru echipe clasate pe locul 4 în grupele Ligii A și cele opt clasate pe locurile 1–2 în grupele Ligii B.

Urna 3 (pozițiile 25–36): cele opt echipe clasate pe locurile 3–4 în grupele Ligii B și cele patru câștigătoare ale grupelor Ligii C.

Urna 4 (pozițiile 37–48): cele 12 echipe clasate pe locurile 2–4 în grupele Ligii C.

Urna 5 (pozițiile 49–54): cele șase participante din Liga D.

Iată de ce locul 2 în grupa Ligii Națiunilor devine un obictiv important – acest loc 2 ne poate oferi o grupă mai ușoară în drumul spre EURO. Strict din această perspectivă, locul 2 are aceeași valoare ca și locul 1. Dar câștigarea grupei ar adăuga două beneficii suplimentare: promovarea directă în Liga A și prioritatea pentru ruta suplimentară către barajul EURO. Adică o plasă de siguranță, o a doua șansă pentru EURO.

Regulamentul de organizare al EURO alocă între patru și nouă locuri de baraj câștigătoarelor de grupă din Ligile A, B și C care nu au obținut deja calificarea la turneul final sau accesul la baraj prin preliminarii. Selecția acestor “norocoși” se face după regulile aplicabile în cazul clasamentului intermediar: câștigătoarele din A au prioritate față de cele din B, iar cele din B față de cele din C.

Cum se obține calificarea la EURO 2028

Preliminariile EURO sunt structurate în 12 grupe de patru sau cinci echipe, cu meciuri tur-retur. În configurația cu 54 de participante rezultă șase grupe de patru și șase de cinci. Se califică direct la EURO cele 12 câștigătoare de grupă și cele mai bune opt ocupante ale locului secund. Așadar, locul 2 în preliminarii nu garantează calificarea directă. Există și două locuri rezervate la turneul final gazdelor, în cazul în care nu obțin calificarea directă. Dacă trebuie selectate două dintre ele, contează clasamentul preliminariilor. Locurile rezervate neutilizate se transferă către baraje.

Interesant, EURO 2028 are 4 țări organizatoare: Anglia, Scoția, Țara Galilor și Republica Irlanda. Pe tabloul final al EURO există doar 2 locuri rezervate gazdelor. Dacă una sau două gazde ratează calificarea directă, primesc locurile rezervate și merg la EURO fără baraj. Dacă însă trei sau toate patru ratează calificarea directă, numai cele două cel mai bine clasate în clasamentul general al preliminariilor primesc aceste locuri. Celelalte nu au nici locul de baraj garantat prin statutul de gazdă; trebuie să îndeplinească criteriile pentru a accede la baraj.

Dacă toate gazdele se califică direct, cele două locuri rezervate devin locuri suplimentare acordate prin baraje. În cazul în care rămâne neutilizat doar unul, acesta se transferă la baraje.

Paradoxul barajelor: toate gazdele calificate direct – 8 echipe la baraj; 3 gazde calificate direct – 12 echipe la baraj

Paradoxul se explică aritmetic. În cazul în care toate cele 4 țări gazdă se califică direct, avem în mod logic 4 locuri de ocupat prin baraj. Pentru aceste 4 locuri vor lupta 8 echipe, grupate câte două (4 meciuri tur-retur). 4 echipe sunt ultimile ocupante de loc secund în grupele preliminare, iar 4 vin prin Liga Națiunilor.

În cazul în care doar 3 țări gazdă se califică direct din preliminarii, iar a patra folosește un loc rezervat, avem 3 locuri disponibile prin baraj. Pentru aceste locuri se vor duela nu mai puțin de 12 țări. Este varianta cu număr maxim de țări la baraj. În acest scenariu, avem 8, sau 9 țări care merg la baraj pe ruta Ligii Națiunilor (în funcție de poziția din grupa preliminară a gazdei care se califică pe locul rezervat). Vom avea trei “trasee”, cu câte 4 echipe. Pe fiecare “traseu” vom avea două semifinale și o finală.

În fine, dacă două țări gazdă (sau mai puține) se califică direct și două apelează la locurile rezervate (există doar două locuri rezervate pentru țări gazdă), vom numai două locuri disponibile la baraj. 8 echipe vor încerca să le ocupe; ele vor fi împărțite câte 4, pe două “trasee”, fiecare cu două semifinale și o finală. Ca și în cazul precedent, numărul echipelor care prind barajul pe criteriul Ligii Națiunilor depind de clasarea celor două gazde care apelează la locurile rezervate (între 4 și 6 echipe).

4 locuri la EURO: 8 echipe la baraj, repartizate în patru dueluri tur-retur.

3 locuri la EURO: 12 echipe la baraj, repartizate în trei trasee de câte patru echipe, cu semifinale și finală într-o singură manșă.

2 locuri la EURO: 8 echipe la baraj, repartizate în două trasee de câte patru echipe, cu semifinale și finală într-o singură manșă.

România poate ajunge la barajul EURO 2028 chiar de pe locul 3 în Liga Națiunilor. Scenariul care păstrează miza fiecărui punct

România poate termina pe locul 3 în grupa Ligii Națiunilor, poate rata calificarea directă la EURO 2028, dar poate totuși să primească o șansă la baraj. Este un scenariu posibil prin regulament, evidențiat într-o simulare Football Meets Data. Scenariul depinde însă atât de rezultatele tricolorilor, cât și de parcursul celorlalte naționale. Locul 3 în grupa cu Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia ar trimite România în urna a treia pentru tragerea la sorți a preliminariilor EURO. Ar reduce astfel șansele de la tragerea la sorți, dar nu ar închide automat ruta suplimentară a barajului către turneul final.

În exemplul Football Meets Data, România termină pe locul 3 și în grupa preliminară pentru EURO. Tricolorii nu obțin astfel nici calificarea directă, nici accesul la baraj prin poziția ocupată în preliminarii. Șansa vine din redistribuirea locurilor disponibile prin Liga Națiunilor, în ipoteza a trei țări gazdă calificate direct, cu 9 țări care ajung la baraj prin Liga Națiunilor.

Criteriile pentru ocuparea acestor locuri sunt: Câștigătoarele grupelor din Ligile A, B și C, care nu sunt deja calificate la EURO sau la baraj. Ele sunt selectate după clasamentul intermediar: întâi cele din Liga A, apoi Liga B și LIga C. Dacă nu sunt suficiente, următorul loc revine celei mai bine clasate câștigătoare din Liga D. În cazul în care încă rămân locuri libere, întră în cursă cele mai bine clasate echipe disponibile din clasamentul intermediar, chiar dacă nu și-au câștigat grupa.

Aceasta poate fi șansa României, în situația în care termină pe locul 3 în grupa Ligii Națiunilor, iar echipele cu clasament mai bun sunt deja calificate direct, sau ocupă deja loc de baraj. Pentru România, mesajul este cât se poate de clar: chiar dacă șansele de a ocupa primele două poziții din grupa Ligii Națiunilor se vor fi micșorat la un moment dat, meciurile rămase pot continua să influențeze șansele de participare la EURO. Un punct în plus sau un golaveraj superior pot decide dacă tricolorii mai primesc o oportunitate în martie 2028, la baraj.