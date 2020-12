România, dependentă de Cristina Neagu? Cinci concluzii după cea mai slabă clasare a României la Euro

România a încheiat în genunchi Campionatul European de Handbal din Danemarca. Echipa “tricoloră” a pierdut la scor ultimul meci, 23-34 împotriva Olandei şi încheie turneul pe locul 12 fără niciun punct în grupele principale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un turneu care a început cu probleme pentru naţionala României, nevoită să stea în izolare 48 de ore după ce au fost depistate pozitiv, pe rând, Crina Pintea şi Laura Moisă. Problemele s-au transpus şi în joc, “tricolorele” nu au reuşit decât rareori să se ridice la înălţimea aşteptărilor.

Din start trebuie să plecăm de la ideea că a fost un turneu atipic, cu multe dificultăţi pentru toate naţionalele, nu doar a României. Însă, ce aşteptări putem avea de la o echipă naţională care nu avea niciun meci de pregătire într-un an şi noul selecţioner, Bogdan Burcea, numit în luna ianuarie, debuta în decembrie, în primul meci de la Euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cinci concluzii după cea mai slabă clasare a României la Euro!

FANATIK a urmărit atent evoluţia “tricolorelor” la acest turneu final şi vă prezintă primele concluzii, la cald, după ce România a încheiat pe locul 12, cel mai slab din istorie, la Campionatul European de Handbal.

1. Suntem dependenţi de Cristina Neagu

Aşa cum ea însăşi spunea că a tras echipa după ea în ultimul deceniu, România este în continuare dependentă de Cristina Neagu. Starul naţionalei României nu a venit în cea mai bună formă în Danemarca, fiind infectată cu COVID-19 în octombrie, apoi accidentată şi cu doar câteva antrenamente în picioare pentru turneul final. Chiar şi aşa, Neagu a fost cea mai bună marcatoare a noastră la Euro cu 27 de goluri marcate, însă procentajul de reuşită este de doar 40%. Coincidenţă sau nu, procentajul de reuşită al României este cel mai slab dintre toate echipele, 51%. Aici există şi o parte bună. O Cristina Neagu în formă maximă poate schimba complet jocul României şi poate înclina balanţa în favoarea noastră în confruntările echilibrate.

ADVERTISEMENT

2. Se simte lipsa meciurilor şi lipsa de omogenitate din lot

Faptul că România nu a mai jucat niciun meci într-un an de zile era imposibil să nu se simtă. Bogdan Burcea a debutat la acest turneu final şi lipsa relaţiilor de joc s-a văzut. Au fost momente în care jucătoarele au părut străine între ele şi chiar aşa a fost. Circulaţia mingii a fost lentă în majoritatea meciurilor, contraatacul, armă folosită rar, iar din cauza circulaţiei lente jocul pe extremă a fost deseori inexistent. Toate jucătoarele României sunt din campionatul intern în afară de Iulia Dumanska şi, spre deosebire de adversare, au evoluat doar şase meciuri în această toamnă, în campionat. Lipsa de meciuri poate fi şi ea o explicaţie pentru stângăciile şi căderile văzute în meciurile de la Euro. Nu putem spera decât aceste greşeli vor fi eliminate după ce jucătoarele îşi vor intra în ritm şi vor reuşi să aibă mai multe jocuri în picioare.

3. Problemă de selecţie

România are, teoretic, al doilea cel mai puternic campionat din Europa. Însă la acest turneu final s-a observat o vulnerabilitate ridicată pe câteva posturi. În extremă dreapta am avut-o doar pe Sonia Seraficeanu, jucătoare care a jucat primele meciuri din acest an chiar la turneul final. România se află în continuare în căutarea unui inter dreapta de valoare. Ana Maria Savu nu s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor şi Laura Popa a jucat deseori în extremă. Nici în cealaltă extremă lucrurile nu au stat bine. Chiar dacă am avut trei extreme stânga: Ana Maria Iuganu, Nicoleta Dincă şi Alexandra Dindiligan, niciuna nu a avut un joc foarte solid.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

4. Avem portari şi doar uneori apărare

Există şi capitole la care stăm bine. Denisa Dedu şi Iulia Dumanska au demonstrat şi la acest final că poarta României este una puternică, iar în unele meciuri am arătat că avem şi apărare. Aşa s-a câştigat meciul cu Polonia, cel care ne-a permis calificarea în grupele principale. Lorena Ostase este surpriza plăcută la acest turneu. În lipsa Crinei Pintea, pivotul de la Slatina a arătat că poate fi o soluţie foarte bună pe acest post şi a fost una dintre puţinele handbaliste de la noi care a făcut un turneu final bun.

5. Lipsă de atitudine şi resemnare.

Poate cel mai grav aspect observat la naţionala României. Dincolo de probleme, de joc, de accidentări, de COVID-19, de înfrângeri, a fost atitudinea din unele momente ale jocului. Deseori, s-a simţit că jucătoarele nu au încredere în ele, nu au încredere că pot face mai mult, că se pot bate cu anumite naţionale. Acest sentiment a fost accentuat şi în ultimul meci când lipsa Cristinei Neagu a contat şi în plan mental. Jucătoarele au părut resemnate după câteva greşeli şi au căzut definitiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vremea experimentelor a trecut! Urmează turneul preolimpic

Campionatul European de Handbal s-a încheiat pentru noi cu locul 12. Putea fi mult mai bine, dar putea fi şi mai rău. Victoria împotriva Poloniei rămâne singura rază luminoasă din acest turneu, dar care a fost repede înăbuşită de cele cinci înfrângeri şi zero puncte în grupele principale.

Contractul selecţionerului Bogdan Burcea expiră la finalul anului, dar selecţionerul abia a debutat pe banca naţionalei. Rămâne de văzut dacă el va continua sau nu la prima reprezentativă. În orice caz, parcursul de la turneul final este un nou semnal (al câtelea!!!) că lucrurile nu merg într-un sens pozitiv şi că, dacă situaţia va continua în acelaşi fel, este posibil ca în viitorul apropiat să vedem la televizor turneele finale.

ADVERTISEMENT

Vremea experimentelor s-a încheiat odată cu acest turneu. Peste trei luni, naţionala României merge în Muntenegru pentru turneele preolimpice. Poate că echipa va arăta altfel cu Laura Moisă şi Crina Pintea în echipă, Cristina Neagu la capacitate maximă şi celelalte jucătoare cu un ritm normal de meciuri! Poate!

135 de goluri a marcat România la acest turneu final în 6 meciuri

34% este procentul de mingi apărate al Denisei Dedu (30 din 87)