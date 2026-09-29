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România a început grupa de Liga Națiunilor cu două eșecuri. După 1-2 în Suedia, echipa pregătită de Gică Hagi a cedat cu 2-4 contra Bosniei chiar pe Arena Națională. Vineri seară, de la ora 21:45, România va întâlni Polonia la Varșovia, iar presa din această țară a analizat eșecul suferit de „tricolori” pe teren propriu.

Presa din Polonia a analizat meciul România – Bosnia 2-4

Gică Hagi a încercat să „revoluționeze” primul 11 al României pentru meciul cu Bosnia, efectuând 9 modificări față de partida cu Suedia, însă experimentul său a eșuat total, iar „tricolorii” au cedat cu 2-4. Presa din Polonia a tras concluziile după meciul de la București. „Bosnia și Herțegovina a trecut printr-o transformare remarcabilă în doar trei zile de la meciul dezamăgitor împotriva Poloniei.

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Echipa condusă de Sergej Barbarez a dat dovadă de un joc ofensiv de calitate, reușind să învingă România cu 4-2 la București. Rezultatul ar fi putut fi mult mai impresionant, având în vedere că oaspeții au irosit câteva ocazii excelente. Dacă analizăm România și Bosnia și Herțegovina prin prisma primei lor apariții în Liga Națiunilor, meciul de la București putea fi descris drept o confruntare între o echipă slabă și una plictisitoare.

România pierduse cu Suedia, scor 1-2, în timp ce bosniacii remizaseră fără goluri cu Polonia, după un meci fără sare și piper”, au notat cei de la . Dacă România a „confirmat” acest verdict, având o evoluție extrem de ștearsă, echipa pregătită de a făcut spectacol, iar polonezii au concluzionat că „Victoria Bosniei a fost pe deplin meritată”.

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Polonia, fără victorie după primele două meciuri din Liga Națiunilor

România ocupă ultimul loc în grupa B4 din , însă nici Polonia nu se află într-o situație mult mai bună după primele două etape. Echipa pregătită de Jan Urban a debutat cu o remiză pe teren propriu contra Bosniei, 0-0, iar luni seară a cedat cu 1-3 pe terenul Suediei.

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Gazdele au deschis scorul prin Nygren, iar polonezii au egalat înainte de pauză, după reușita lui Szymanski. Partea secundă a aparținut însă Suediei, care a mai înscris de două ori, prin Ayari și Gyokeres. Așadar, înainte de meciul contra României, care se va disputa vineri, de la ora 21:45 la Varșovia, Polonia se află pe poziția a treia în grupă, cu un singur punct.