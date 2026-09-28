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Este cunoscut faptul că Naționala României va juca fără spectatori partida cu Bosnia & Herțegovina, programată luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a 2-a a Ligii B – Grupa 4 din Nations League. Din păcate, fanii români și-au dat din nou în petec în urmă cu câteva zile, la Stockholm, în meciul cu Suedia. România riscă o nouă sancțiune aspră de la UEFA după torțele ultrașilor.

România riscă din nou o sancțiune severă după torțele ultrașilor de la Stockholm. Reacția FRF

Vineri, 25 septembrie, în primele minute ale partidei dintre Suedia și România, disputată la Stockholm, fanii români aflați în sectorul rezervat oaspeților au aprins mai multe torțe și fumigene. Cei prezenți pe stadion, dar și cei aflați în fața micilor ecrane au văzut fumul produs de materialele pirotehnice, care a „inundat” terenul pentru câteva minute.

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Suporterii români sunt recidiviști, iar astfel de comportamente, care se repetă de la campanie la campanie, riscă să aducă noi și noi sancțiuni de la UEFA. , este consecința sancțiunii dictate de UEFA după partida România – Kosovo, disputată pe Arena Națională în noiembrie 2024, tot în Liga Națiunilor. Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță (72 de ani) a dezvăluit ce riscă România după comportamentul fanilor de la Stockholm.

Vestea „bună” e aceea că incidentele, de această dată, au fost minore, iar pedeapsa va fi una financiară, însă considerabilă. „Nu s-a aruncat nici în teren, nimic. S-au aprins niște torțe în tribune. (n.r. Ce sancțiune riscăm?) O amendă. (n.r. Riscăm să jucăm cu Suedia fără spectatori?) În niciun caz”, a explicat oficialul Federației.

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Mihai Stoichiță, apel către suporterii naționalei: ”De ce nu pricepeți că ne faceți rău?”

nedumerirea față de acest comportament al suporterilor care se repetă la nesfârșit. Oficialul FRF îi întreabă pe fani: ”De ce nu pricepeți că ne faceți rău?”, apoi prezintă „daunele” pe care aceste gesturi și acțiuni din tribune le au. ”Suntem amendați. Iubitorii fotbalului sunt privați de participarea la unele meciuri. Ce să mai zic? Nu înțeleg de ce nu înțeleg participanții la un spectacol sportiv aceste reguli pe care trebuie să le respecte.

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(n.r. Practic, ne facem singuri rău?) Păi, cine ne face rău? Cine ne împinge să facem lucrurile astea?”. Directorul tehnic al FRF spune că o amendă de 100.000 de euro, pe care România ar putea să o primească, înseamnă trei turnee pentru trei echipe de copii și juniori.

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Suma uriașă pierdută de FRF din cauza comportamentului fanilor

Stoichiță dezvăluie faptul că una dintre sursele principale de venit ale Federației Române de Fotbal (FRF) o reprezintă meciurile jucate pe teren propriu, mai exact suma adunată din bilete. Numai în meciul cu Bosnia & Herțegovina, din cauza ultrașilor, FRF pierde o sumă uriașă: circa 1,5 milioane de euro.

”(n.r. Cât înseamnă meciul fără spectatori cu Bosnia?) Cam 1,5 milioane de euro. Eu înțeleg sentimentele fanilor, dar, să fac o comparație, într-o relație cu o femeie nu o bați. Nu faci niciodată abuz. Legea e lege și în cazul ăsta și te pedepsește”, mai punctează Mihai Stoichiță.

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