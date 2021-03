România, din nou la Erevan. Meciurile cu Armenia, singurele bile albe din mandatul lui Christoph Daum

România revine la Erevan după aproape 5 ani. A fost 5-0 la precedenta deplasare din Armenia. Antrenor era Christoph Daum, neamțul care a reușit doar două succese în mandatul său de la națională.

De altfel, partidele cu Armenia au adus singurele victorii ale neamțului ca selecționer al României. Și meciul de la București a ieșit în evidență după ce Alexandru Maxim a sărbătorit într-o manieră ostentativă golul marcat pe Arena Națională.

După mai puțin de patru ani de la ultima întâlnire, România și Armenia se înfruntă din nou, de această dată în preliminariile pentru Mondialul din 2022, iar duelul de miercuri, 31 martie, se anunță a fi mult mai echilibrat decât precedentul de la Erevan.

România se întoarce la Erevan pentru a juca împotriva Armeniei. Au trecut aproape cinci ani de la ultima întâlnire similară, disputată în toamna lui 2016. Neamțul Christoph Daum era selecționerul tricolorilor, care se impuneau într-o manieră clară. 5-0 a fost atunci pentru România, după un meci fantastic reușit de Nicolae Stanciu.

Mijlocașul Slaviei Praga a oferit două pase decisive și a și marcat un gol. Ceilalți marcatori au fost Bogdan Stancu, Răzvan Marin, Adrian Popa și Alex Chipciu. Din lotul convocat de Christoph Daum pentru ceea ce reprezenta al doilea meci din mandatul său de selecționer, doar Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Alin Toșca, Eric Bicfalvi și Claudiu Keșeru mai sunt acum printre tricolori.

Primul 11 folosit de Christoph Daum la meciul din 8 octombrie 2016, de la Erevan a fost: Tătărușanu – Benzar, Săpunaru, Grigore, Latovlevici – Hoban – Popa, R. Marin, Stanciu, Chipciu – Stancu. Au mai intrat Bicfalvi, Rotariu și Keșeru. Omul meciului a fost, firește, Nicolae Stanciu, cel care are șanse mari să fie titular și miercuri, contra armenilor.

Partida din 2016 conta pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2018, competiție la care țara noastră nu reușea să se califice, așa cum s-a tot întâmplat încă din 1998, când România ajungea pentru ultima oară la un astfel de turneu. Cu Dan Petrescu, Adrian Ilie, Gică Popescu sau Gică Hagi oameni de bază, tricolorii erau eliminați în optimi de Croația.

Retur cu emoții. 1-0 și celebrare controversată a lui Alexandru Maxim

După aproape un an, România dădea din nou piept cu Armenia, în cadrul acelorași preliminarii pentru Mondialul din 2018. Antrenor era tot Daum, care nu mai câștigase fix de la turul disputat la Erevan. Două egaluri și două înfrângeri mai acumulaseră tricolorii între timp, în partidele oficiale jucate contra Kazahstanului, Poloniei și Danemarcei.

Meciul de la București, cu Armenia, se disputa sub o imensă presiune asupra selecționerului, care deja era tot mai contestat și care mai avea șanse destul de mici să califice echipa. Iar golul izbăvitor din partida cu armenii antrenați pe atunci de Artur Petrosyan a venit de abia în prelungirile partidei, din piciorul lui Alex Maxim.

1-0 și încă o victorie pentru Christoph Daum. A doua dintr-un meci oficial și ultima, de altfel, pentru că neamțul s-a mai aflat pe banca tricolorilor doar pentru deplasarea din Muntenegru, pierdută la doar trei zile după meciul cu Armenia cu 1-0. Ulterior, Daum a fost demis, iar în locul său a fost numit Cosmin Contra. România a ratat, în cele din urmă, calificarea la Mondial.

Celebrarea ostentativă a lui Alexandru Maxim: „Mă înjurau și de familie!”

Rezervă la acea partidă, Maxim a fost introdus în teren de abia în minutul 81, iar după golul marcat în prelungiri a celebrat într-o manieră ostentativă, înjurând în direcția fanilor. Ulterior, fotbalistul care ar putea juca și miercuri contra armenilor și-a explicat gestul într-un interviu acordat pentru gsp.ro.

„Erau niște persoane în tribună, un grup, care m-au înjurat din clipa în care am ieșit la încălzire. Mă înjurau și de familie, când membrii familiei mele se aflau chiar în apropierea lor! Am clacat, efectiv, și am avut o dispută verbală cu acel grup. Specific: cu acel grup! Că s-a discutat foarte mult că aș fi avut o dispută cu fanii echipei naționale. Așa ceva nu e adevărat!

Din punctul meu de vedere, oamenii aceia nu erau suporteri ai naționalei. Câtă vreme tu vii pe stadion ca să-i înjuri pe unii jucători din primul minut până în ultimul, nu poți fi numit fan! Aaa, eu sunt total de acord că spectatorii pot avea opinii, e normal ca ei să remarce că un fotbalist nu e într-o formă bună sau să spună că un jucător nu e bun! Nu am nicio problemă să fiu criticat. Să fiu înjurat nu accept!

Știu, fiind o persoană publică, trebuia să am un alt comportament. Îmi asum greșeala, n-ar fi trebuit să am acea reacție, deși fusesem provocat. Până la urmă, sunt și eu om, am sentimente, când am auzit cum mă înjurau de mamă nu m-am mai putut controla”, a explicat mijlocașul.