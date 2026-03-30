România, din nou la Euro! Reacția Federației, după 3-0 cu Grecia: „Vom avea o vară fierbinte!” Exclusiv

România, din nou la Euro! Reacția Federației, după 3-0 cu Grecia: „Vom avea o vară fierbinte!"

Voleiul românesc are viitor! Federația debordează de optimism după ce selecționata masculină U18 a obținut calificarea la Campionatul European, după 3-0 cu reprezentativa Greciei
Cristian Măciucă
30.03.2026 | 21:30
Romania din nou la Euro Reactia Federatiei dupa 30 cu Grecia Vom avea o vara fierbinte Exclusiv
România, din nou la Euro! Selecționata U18 s-a calificat după ce a câștigat cu 3-0 în fața Greciei.
Voleiul românesc speră să ajungă, din nou, pe culmile gloriei. Totul după ce echipa națională masculină a obținut calificarea la Campionatul European U18. Micii „tricolori” au învins reprezentativa similară a Greciei, scor 3-0 (25-16, 25-17, 25-17), duminică, 29 martie, în Sala Olimpia din Ploieşti.

România s-a calificat la Campionatul European de volei masculin

Primăria Ploiești și CSM Ploiești, în colaborare cu Federația Română de Volei, au reușit performanța de a aduce în România turneul de calificare la Campionatul European U18. Selecționata de volei masculin, a lui Răzvan Parpală, a profitat din plin de avantajul terenului propriu. După victoriile cu reprezentativele Estoniei (3-2) și Irlandei de Nord (3-0), România U18 a trecut en fanfare și de Grecia, scor 3-0.

Micii „tricolori” au avut nevoie de doar 65 de minute ca să se impună în fața selecționatei elene și să câștige Grupa B. Mario Eduard Panait (12 puncte), Matei George Josan (11) şi Darius-Mihăiţă Lae (10) au fost cei mai buni voleibaliști ai echipei conduse de Răzvan Parpală. La meciul cu Grecia, Sala Olimpia din Ploiești a fost pe jumătate plină.

Explozie de fericire la Ploiești! Voleiul juvenil prinde, din nou, aripi

Aproximativ 1600 de spectatori au asistat la succesul tinerilor voleibaliști români, care s-au calificat la Campionatul European. Fanii i-au purtat spre victorie pe micii „tricolori”. Sala Sporturilor Olimpia a bubuit cu scandările „Hai România!”, iar „Zidul galben” s-a mutat, pentru o seară, de la fotbal la volei.

„Este o mare bucurie această calificare, obținută în fața unui public excepțional. Calificarea la Campionatul European reprezintă o dovadă a valorii acestei generații. Vom avea o vară fierbinte cu acest European U18, cu participarea naționalelor U17 la campionatul Mondial, plus Campionatul European de seniori de la Cluj-Napoca. Dar pentru astfel de momente muncim cu toții”, a declarat Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei, în exclusivitate pentru FANATIK.

România a ocupat primul loc în clasamentul final, cu 8 puncte, urmată de Grecia, 5 puncte, Estonia, 5 puncte, Irlanda, 0 puncte. Campionatul European de volei U18 va avea loc în Italia, în perioada 7-18 iulie 2026.

Un vis devenit realitate pentru o generație care a crezut în șansa ei, a muncit, a luptat pentru fiecare minge și acum are de ce să se bucure. Mulțumim, băieți! Mulțumim și fanilor, părinților din tribune. Ați făcut o atmosferă fantastică și ați împins echipa spre victorie și calificare. Toți sunteți minunați” – FR Volei, pe Facebook

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
A refuzat România și a ajuns să reprezinte o națională de top după...
iamsport.ro
A refuzat România și a ajuns să reprezinte o națională de top după ce oficialii FRF i-ar fi cerut bani familiei sale: 'S-a simțit scârbită!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!