România, din nou la Euro! Reacția Federației, după 3-0 cu Grecia: „Vom avea o vară fierbinte!” Exclusiv

Voleiul românesc speră să ajungă, din nou, pe culmile gloriei. Totul după ce echipa națională masculină a obținut calificarea la Campionatul European U18. Micii „tricolori” au învins reprezentativa similară a Greciei, scor 3-0 (25-16, 25-17, 25-17), duminică, 29 martie, în

România s-a calificat la Campionatul European de volei masculin

Primăria Ploiești și CSM Ploiești, în colaborare cu Federația Română de Volei, au reușit performanța de a aduce în România turneul de calificare la Campionatul European U18. Selecționata de volei masculin, a lui Răzvan Parpală, a profitat din plin de avantajul terenului propriu. După victoriile cu reprezentativele Estoniei (3-2) și Irlandei de Nord (3-0), România U18 a trecut en fanfare și de Grecia, scor 3-0.

Micii „tricolori” au avut nevoie de doar 65 de minute ca să se impună în fața selecționatei elene și să câștige Grupa B. Mario Eduard Panait (12 puncte), Matei George Josan (11) şi Darius-Mihăiţă Lae (10) au fost ai echipei conduse de Răzvan Parpală. La meciul cu Grecia, Sala Olimpia din Ploiești a fost pe jumătate plină.

Explozie de fericire la Ploiești! Voleiul juvenil prinde, din nou, aripi

Aproximativ 1600 de spectatori au asistat la succesul tinerilor voleibaliști români, care s-au calificat la Campionatul European. Fanii i-au purtat spre victorie pe micii „tricolori”. Sala Sporturilor Olimpia a bubuit cu scandările „Hai România!”, iar „Zidul galben” s-a mutat, pentru o seară, de la fotbal la volei.

„Este o mare bucurie această calificare, obținută în fața unui public excepțional. Calificarea la Campionatul European reprezintă o dovadă a valorii acestei generații. Vom avea o vară fierbinte cu acest European U18, cu participarea naționalelor U17 la campionatul Mondial, plus Campionatul European de seniori de la Cluj-Napoca. Dar pentru astfel de momente muncim cu toții”, a declarat Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei, în exclusivitate pentru FANATIK.

România a ocupat primul loc în clasamentul final, cu 8 puncte, urmată de Grecia, 5 puncte, Estonia, 5 puncte, Irlanda, 0 puncte. Campionatul European de volei U18 va avea loc în Italia, în perioada 7-18 iulie 2026.

